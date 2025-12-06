¡Ø½è·º¿Í¡Ù¥Ò¥Ã¥È¤ÎÍýÍ³¤Ï¡ÖÃçÎÉ¤·¡× ¨¡ ¥Îー¥Þ¥ó¡¦¥êー¥À¥¹¡õ¥·¥çー¥ó¡¦¥Ñ¥È¥ê¥Ã¥¯¡¦¥Õ¥é¥Ê¥êー¡¢¡ÖÅìµþ¥³¥ß¥³¥ó2025¡×¤ÇºÆ²ñ
¥Ý¥Ã¥×¥«¥ë¥Á¥ãー¤Îº×Åµ¡¢¡ÖÅìµþ¥³¥ß¥³¥ó2025¡ÊÅìµþ¥³¥ß¥Ã¥¯¥³¥ó¥Ù¥ó¥·¥ç¥ó2025¡Ë¡×¤¬2025Ç¯12·î5Æü¤Ë³«Ëë¤·¤¿¡£
½éÆü¤Î¥»¥ì¥Ö¥¹¥Æー¥¸¤ËÅÐ¾ì¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢¡Ø½è·º¿Í¡Ù¥·¥êー¥º¤Î¥Îー¥Þ¥ó¡¦¥êー¥À¥¹¡õ¥·¥çー¥ó¡¦¥Ñ¥È¥ê¥Ã¥¯¡¦¥Õ¥é¥Ê¥êー¡£¥¹¥Æー¥¸¾å¤Ç¤Ï¡¢2¿Í¤¬¤½¤ì¤¾¤ìÅö»þ¤Î»×¤¤½Ð¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¥Ü¥¹¥È¥ó¤òÉñÂæ¤Ë¤·¤¿¡Ø½è·º¿Í¡Ù¥·¥êー¥º¤Ï¡¢·ÉéÊ¤ÊÁÐ»Ò¤Î·»Äï¥³¥Êー¡õ¥Þー¥Õ¥£ー¡¦¥Þ¥¯¥Þ¥Ê¥¹¤¬¡Ö°¿Í¤ò½è·º¤»¤è¡×¤È¤Î¿À¤Î·¼¼¨¤ò¼õ¤±¡¢Ë¡¤Ç¤ÏºÛ¤±¤Ê¤¤°¿Í¤¿¤Á¤òÀ®ÇÔ¤·¤Æ¤¤¤¯¥¹¥Èー¥êー¡£Âè1ºî¡Ø½è·º¿Í¡Ù¤Ï1999Ç¯¡¢Âè2ºî¡Ø½è·º¿ÍII¡Ù¤Ï2009Ç¯¤Ë¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£
¡ÖËÜÅö¤Ë»×¤Ã¤Æ¤â¤ß¤Ê¤¤¤³¤È¤À¤Ã¤¿¡¢ÆÃ¤Ë1ºîÌÜ¤Ï¡×¤È¸ì¤ë¤Î¤Ï¡¢¥Þー¥Õ¥£ー¡¦¥Þ¥¯¥Þ¥Ê¥¹Ìò¤ò±é¤¸¤¿¥Îー¥Þ¥ó¤À¡£¡ÖËÜÅö¤Ë³Ú¤·¤«¤Ã¤¿¤·¡¢¥·¥êー¥º2ºî¤Î»£±Æ¤Ç¤Ï¤¤¤í¤¤¤í¤Ê»×¤¤½Ð¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¥Îー¥Þ¥ó¡ÖÆÃ¤Ë¡¢1ºîÌÜ¤ÏËÜÅö¤ËÁÇÀ²¤é¤·¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£»£±Æ¤·¤Æ¤¤¤ëºÇÃæ¤â¡¢¤³¤ì¤Ï¤¦¤Þ¤¯¤¤¤¯¤È³Î¿®¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤·¤Æ2ºîÌÜ¤Ï¡¢¸ý¥³¥ß¤Ë¤è¤Ã¤ÆÂç¥Ò¥Ã¥È¤·¤¿¡£¿Í¡¹¤¬Ì¥ÎÏ¤ò¸ì¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¥Ý¥¹¥¿ー¤ä¥Æ¥ì¥ÓCM¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¸ý¥³¥ß¤Ë¤è¤Ã¤ÆÂç¤¤¤Ê¤ë¥«¥ë¥È±Ç²è¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£¤È¤Æ¤â¤¦¤ì¤·¤¤½ÐÍè»ö¤Ç¤·¤¿¡£¡×
°ìÊý¡¢¡ÖËÍ¤¿¤Á¤Î´Ø·¸¤¬À®¸ù¤ÎÍýÍ³¤À¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÏÃ¤¹¤Î¤Ï¡¢¥³¥Êー¡¦¥Þ¥¯¥Þ¥Ê¥¹Ìò¤Î¥·¥çー¥ó¡£¡Ö¡Ø½è·º¿Í¡Ù¤¬¥Ò¥Ã¥È¤¹¤ëÁ°¤«¤é¡¢»£±Æ¤òÄÌ¤·¤ÆÍ§¿Í¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤·¡¢Ï¢Íí¤ò¼è¤ê¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤¿¿ô¾¯¤Ê¤¤¿ÍÊª¤Ç¤¹¡×¤ÈÌÀ¤«¤¹¡£
¥·¥çー¥ó¡Ö¡Ê¥Îー¥Þ¥ó¤Ï¡ËËÜÅö¤ËËÍ¤ÎÄï¤Î¤è¤¦¡£Èà¤Î¤³¤È¤¬¹¥¤¤À¤«¤é¥±¥ß¥¹¥È¥êー¤¬À¸¤Þ¤ì¤¿¤Î¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¡Ê¥Îー¥Þ¥ó¤Ë¡ËËÜÅö¤ËÂç¹¥¤¤Ê¤ó¤À¤è¡£¥Ï¥ê¥¦¥Ã¥É¤Ç¿ô¾¯¤Ê¤¤Í§¿Í¤Ç¨¡¨¡33Ç¯´Ö¤â¤³¤ÎÀ¤³¦¤Ë¤¤¤ë¤±¤ì¤É¡¢º£¤Ç¤â·ÈÂÓÅÅÏÃ¤ËÏ¢ÍíÀè¤¬»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡¢¤ï¤º¤«¤Ê¿Í¤Î¤Ò¤È¤ê¡£°ìÈÖ¾å¤Ë¤¢¤ë¤Î¤¬Èà¤ÎÌ¾Á°¤Ç¤¹¡£¥Ò¥Ã¥È¤Î¥ì¥·¥Ô¤Ï¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¤±¤ì¤É¡¢ÃçÎÉ¤·¤À¤Ã¤¿¤Î¤¬Âç¤¤¤¤È»×¤¦¡£¥¹¥¯¥êー¥ó¤ËËÜÊª¤Î´Ø·¸¤¬±Ç¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¡×
90Ç¯Âå¤Ë¤Ï¡Ö¥¤¥ó¥Ç¥£¡¦¥¸¥çー¥ó¥º/¼ã¤Æü¤ÎÂçËÁ¸±¡×¤Ç¥¿¥¤¥È¥ë¥íー¥ë¤ò±é¤¸¡¢¶áÇ¯¤Ï¡Ö¥¶¡¦¥Üー¥¤¥º¡×¥·ー¥º¥ó3¤Î¥¬¥ó¥Ñ¥¦¥ÀーÌò¤Ç¤âÂ¸ºß´¶¤òÈ¯´ø¤·¤Æ¤¤¿¥·¥çー¥ó¡£¥Òー¥íー¤È¥ô¥£¥é¥ó¤Ç¤Ï¡Ö°Ìò¤ò±é¤¸¤ë¤Û¤¦¤¬°µÅÝÅª¤Ë³Ú¤·¤¤¡×¤È¤¤¤¦¡£¡Ö°Ìò¤Ë¤Ï¤¤¤í¤¤¤í¤Ê¥Ë¥å¥¢¥ó¥¹¤¬¤¢¤ê¡¢Á±¿Í¤Ë¤Ê¤¤Éý¹¤µ¤¬¤¢¤ë¡£Ìòºî¤ê¤â³Ú¤·¤¤¡×¡£¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢¡Ö¥¤¥ó¥Ç¥£¡¦¥¸¥çー¥ó¥ºÌò¤Î¤ª¤«¤²¤Çº£Æü¤Î¼«Ê¬¤¬¤¢¤ê¡¢¤³¤Î¥¹¥Æー¥¸¤Ë¤âÎ©¤Æ¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¸½ºß¡¢¥·¥çー¥ó¤Ï¥¢¥á¥ê¥«¤Ç¥Ö¥é¥¸¥ê¥¢¥ó½À½Ñ¤ÎÆ»¾ì¤ò±Ä¤ó¤Ç¤ª¤ê¡¢¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¡¦¥Ò¥åー¥¹¥È¥ó¡¦¥ª¥¯¥é¥Û¥Þ¤Î3ÅÔ»Ô¤ÇÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤ë¡£º£¤Ï¡Ö±éµ»¤è¤ê¤â½À½Ñ¤ò¶µ¤¨¤ë¤Û¤¦¤Ë»þ´Ö¤ò³ä¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤ì¤Ï¼«Ê¬¤Î¥ì¥¬¥·ー¤Ç¡¢²ÈÂ²¤ä»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤Ë¤âÅÁ¤¨¤¿¤¤¡¢¼«Ê¬¤Î¿ÍÀ¸¤ÇÈó¾ï¤ËÂçÀÚ¤Ê¤â¤Î¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¤Ê¤ª¡¢¥Îー¥Þ¥ó¡õ¥·¥çー¥ó¤Ï¡Ø½è·º¿Í¡Ù¥·¥êー¥º¤ÎÂè3ºî¤ò2025Ç¯½Õ¤è¤ê»£±ÆÍ½Äê¡£¥×¥í¥Ç¥åー¥µー¤Ë¤Ï¡Ø¥¸¥ç¥ó¡¦¥¦¥£¥Ã¥¯¡Ù¥·¥êー¥º¤Î¥Ù¥¤¥¸¥ë¡¦¥¤¥ô¥¡¥Ë¥¯¡õ¥¨¥ê¥«¡¦¥êー¤é¤¬½¢Ç¤¤·¤¿¡£
