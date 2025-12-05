2024Ç¯¤ËÀå¤¬¤ó´°¼£¡¦ËÙ¤Á¤¨¤ß¡Ê58¡Ë¡¢ÇÙ¤Ë¸«¤Ä¤«¤Ã¤¿¡Èµ¿¤ï¤·¤¤¤â¤Î¡É¤ò¸øÉ½¡Ö¤ß¤ó¤ÊÇÙ¤Î¤¬¤ó¤ÇË´¤¯¤·¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¡×
¡¡¥¿¥ì¥ó¥È¤ÎËÙ¤Á¤¨¤ß¡Ê58¡Ë¤¬¶»¤ÎCT¸¡ºº¤ò¤·¤¿·ë²Ì¡¢¡ÈÇÙ¤Ëµ¿¤ï¤·¤¤¤â¤Î¡É¤¬¸«¤Ä¤«¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡Ú±ÇÁü¡ÛËÙ¤Á¤¨¤ß¡¢ÇÙ¤Ë¸«¤Ä¤«¤Ã¤¿¡Èµ¿¤ï¤·¤¤¤â¤Î¡É¤ò¸øÉ½
¡¡2019Ç¯2·î¡¢¥¹¥Æ¡¼¥¸4¤ÎÀå¤¬¤ó¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤ò¸øÉ½¤·¡¢Àå¤ÎÈ¾Ê¬°Ê¾å¤òÀÚ½ü¤¹¤ë¼ê½Ñ¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤¿ËÙ¡£2024Ç¯2·î¤Ë¡¢Àå¤¬¤ó¤Î´°¼£¤òÊó¹ð¤·¤Æ¤¤¤¿¡£ËÙ¤Ï¤½¤Î¸å¤â¡¢Äê´üÅª¤Ë¿Ç»¡¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ò¥Ö¥í¥°¤ÇÈ¯¿®¡£
¡¡2025Ç¯12·î4Æü¤Î¹¹¿·¤Ç¤Ï¡¢Ç¯¤Î½é¤á¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¿Í´Ö¥É¥Ã¥¯¤Ç¡¢ÇÙ¤Ëµ¿¤ï¤·¤¤¤â¤Î¤¬¸«¤Ä¤«¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤òÊó¹ð¤·¤¿¡£
ËÙ¤Á¤¨¤ß¡¢¶»¤ÎCT¸¡ºº¤ò¤·¤¿·ë²Ì¤òÌÀ¤«¤¹
¡Ö¤½¤ó¤Ê¤ËÂç¤·¤¿¤³¤È¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢»ä¼«¿È¤ÏÁ´Á³¿¼¹ï¤Ê¾õ¶·¤À¤È¤ÏÂª¤¨¤Æ¤¤¤Ê¤¤ÏÃ¡£³ÑÅÙ¤Ë¤è¤ê¸«¤¨¤¿¤ê¸«¤¨¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ê¡£7¥ß¥êÄø¤Î¾®¤µ¤Ê¤â¤Î¤Ç¡¢¤è¤¯¸«¤Ê¤¤¤ÈÊ¬¤«¤é¤Ê¤¤ÄøÅÙ¤Î¥â¥Î¡£¡ØÇò¹õ¥Ï¥Ã¥¥ê¤µ¤»¤é¤ì¤Þ¤»¤ó¤«¡©¡Ù¤È¤¤¤¦Åö»þ¤Î¼ç¿Í¤ÎÌä¤¤¤Ë¤Ï¡¢¡Øº£¤Î¾õÂÖ¤Ç¤ÏºÎ¼è¤·¤Æ¸¡ºº¤ò¤¹¤ë¤³¤È¤ÎÊý¤¬¥ê¥¹¥¡¼¡Ù¤À¤½¤¦¤Ç¡¢¤½¤Î¤Þ¤Þ¸¡ºº¤ò¼õ¤±¡¢·ë²Ì¤ò¿Ç¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¸«¤¿ÌÜ¤À¤±¤Ç¤Ï²ø¤·¤¤¤â¤Î¤À¤¬¡¢²¿¤È¤â¸À¤¨¤Ê¤¤¤â¤Î¤é¤·¤¯¡¢²¿¥â¥Î¤«¤âÊ¬¤«¤é¤Ê¤¤¤Þ¤Þ¡×
¡¡2019Ç¯¤ÎÀå¤¬¤ó¤Î¤È¤¤«¤é¡¢¤³¤Î¡ÖÆæ¤ÎÊªÂÎ¡×¤Ï¼Ì¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤½¤¦¤Ç¡¢¼«³Ð¾É¾õ¤â¤Ê¤¯Âç¤¤µ¤âÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤¤¿¤á¡¢¥ê¥¹¥¯¤ò¹Í¤¨¡¢·Ð²á¤ò¸«¤Æ¤¤¤¯¤È¤¤¤¦¡£
¡Ö»ä¤Ï¿Æ¤È¤½¤Î·»Äï¤ß¤ó¤Ê¡¢ÇÙ¤Î¤¬¤ó¤ÇË´¤¯¤·¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¡¢¤ä¤Ï¤ê¡¢¤½¤³¤ÎÉô°Ì¤Ë¤Ï¿À·Ð¼Á¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤¦¤¤¤¦¤³¤È¤â¤¢¤ê¡Äº£¸å¤½¤ÎÍñ¤¬°¤µ¤·¤Æ¤â¡¢¤¹¤°¤Ë¤ä¤Ã¤Ä¤±¤é¤ì¤ë¤è¤¦¡¢¤¤Á¤ó¤È¸¡ºº¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¤è¡×
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡¢¡ÖÂç»ö¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤»¤ó¤è¤¦¤Ë¡×¡Ö·Ð²á´Ñ»¡Âç»ö¤Ç¤¹¤Í¡×¤Ê¤É¡¢ÍÍ¡¹¤Ê¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ê¡ØABEMA NEWS¡Ù¤è¤ê¡Ë