FIBAランキング新方式で更新！…日本は世界22位を堅守、アジアのライバル国は順位を伸ばす

FIBA（国際バスケットボール連盟）の男子「FIBA World Ranking Men, presented by Nike」は、新方式による初回更新を迎えた。世界各国で順位の変動が見られ、国際バスケ界の新たな力関係が垣間見えている。



🚨 WORLD RANKING ALERT 🚨

Türkiye 🇹🇷 are the risers of Top 20 after a stellar performance in #FIBAWC Qualifiers 🔥 pic.twitter.com/m1OUssi2e2

- FIBA Basketball (@FIBA) December 4, 2025

◆世界トップ10は盤石、トルコが11位に浮上

世界のトップ10はほぼ盤石の顔ぶれで、1位は変わらずアメリカ代表がキープした。2位はドイツ代表がつけ、欧州勢の底力が光る形となる。3位にセルビア代表、4位にフランス代表、5位にカナダ代表といったこれまでの常連国が上位を占めた。

その下、11位にはトルコ代表が浮上した。Window1で連勝を飾ったことでランキングをひとつ押し上げ、ラトビア代表をかわす形となった。ラトビアは1勝1敗で順位を落とし、欧州勢の競争の厳しさを浮き彫りにした。

今回のランキング更新は、新しい算出方法に基づくもので、単発の勝利だけでなく、地域別の重みや過去の成績も考慮され、地力と継続力が評価される方式に刷新された。これにより、上位国だけでなく、中堅～下位国もランキングを大きく動かす可能性が出てきた。

◆日本は世界22位を維持、アジアのライバルたちも着実に順位を伸ばす

アジア地域に目を向けると、日本代表は前回から順位の変動なく世界22位を堅持し、オーストラリアに次ぐアジア2位の座を守った。しかし、アジア全体ではライバルたちが着実に順位を伸ばし、その差を詰めている。特に、レバノン代表が前回から2ランクアップの28位、フィリピン代表が1ランクアップの36位と順位を上げており、アジアの競争も激化していることが分かる。

主要なアジアのライバルたちのランキングは以下の通り。

■FIBAランキング（12月4日発表）アジア地区



1位 オーストラリア 6位 変動なし



2位 日本🇯🇵 22位 変動なし



5位 中国 27位 変動なし



6位 レバノン 28位 +2



7位 フィリピン 36位 +1



9位 韓国 56位 変動なし

■FIBAランキング（12月4日発表）



1位 アメリカ



2位 ドイツ



3位 セルビア



4位 フランス



5位 カナダ



6位 オーストラリア



7位 スペイン



8位 アルゼンチン



9位 リトアニア



10位 ブラジル



11位 トルコ



12位 ラトビア



13位 ギリシャ



14位 スロベニア



15位 イタリア



16位 プエルトリコ



17位 フィンランド



18位 モンテネグロ



19位 ポーランド



20位 ジョージア



21位 ドミニカ共和国



22位 日本🇯🇵



23位 チェコ



24位 南スーダン



25位 ニュージーランド



26位 イラン



27位 中国



28位 レバノン



29位 ベネズエラ



30位 メキシコ

