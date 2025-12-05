「家事ができない」「お風呂が面倒」はうつ病のサインかも？ 専門家が解説する“気分の落ち込み”との決定的な違い
AIライター自動執筆記事
この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。
YouTubeチャンネル「生活に役立つメンタルヘルス」（精神科医、臨床心理士、公認心理師が運営）が、「うつ病の人の気持ちと特徴的な行動【うつのケツロン解説】」と題した動画を公開。うつ病は単なる気分の落ち込みの延長線上にあるのではなく、心と行動に特有の変化を引き起こす病気であることを、発売した書籍「精神科医とカウンセラーが解きほぐす、自分では気づけないうつのケツロン」から抜粋して解説した。
動画ではまず、うつ病が「健康な人が感じるうつの延長線上のものではない」と強調する。うつ病を経験した人によれば、健常者が経験する気分の落ち込みとは「質においても程度においても、まったく違う」という。では、具体的にどのような気持ちになるのか。動画では、患者の体験談を基にそのリアルな内面が語られる。
うつ病の人は、朝目覚めたときから気分が優れず、体が鉛のように重く起き上がれないことがあるという。日中、職場や学校へ行けても「頭にモヤがかかっている」ような状態で集中できず、以前は楽しめていた趣味や友人との交流にさえ、まったく面白みを感じられなくなる。さらに、過去の些細な出来事を繰り返し思い出しては後悔し、「自分は世の中の邪魔だ」と自己肯定感が著しく低下。最終的には「人生をリセットしたい」といった希死念慮に至る危険性もあると警鐘を鳴らした。
こうした内面的な苦しみは、特徴的な「行動」としても現れる。多くの患者が訴えるのが「家事ができなくなる」という変化だ。掃除や洗濯、皿洗いといった日常的な作業が億劫になり、次第に部屋が散らかっていく。また、身だしなみに無頓着になり、化粧をしなくなったり、毎日同じ服を着続けたりすることも。中には「お風呂に入るのは拷問のようだ」と感じる人もいるといい、入浴という行為が多大なエネルギーを消耗する苦痛な作業に変わってしまうと解説された。
うつ病は本人の怠慢や気分の問題ではなく、脳機能の変化を伴う病気である。動画で語られた症状は、うつ病の人が抱える苦しみが、多くの人が想像する「うつ気分」とは全く異なるものであることを示している。
