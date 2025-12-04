人気キャバクラ嬢の一条響さんは12月3日、自身のInstagramを更新。キャバクラをオープンしたことを報告し、反響を呼んでいます。（サムネイル画像出典：一条響さん公式Instagramより）

人気キャバクラ嬢の一条響さんは12月3日、自身のInstagramを更新。キャバクラグランドオープンを報告し、美しいソロショットを公開しました。

「すごく綺麗で綺麗で、綺麗で、うっとり」

一条さんは「@prima_tokyo123 本日グランドオープン　よろしくお願いします」と、自身のキャバクラをオープンしたことを報告。白いドレスのような衣装を身にまとったソロショットを添えており、とても美しいです。

コメントでは「オープンおめでとうございます　ずーっと応援し続けます」「わぁーーーー！！おめでとうございます！！！そしてすごく綺麗で綺麗で、綺麗で、うっとり」「やば！！！！天使がいる　可愛すぎてしぬ」「がちお人形さん」「美人社長」「やっぱりヒビタンが1番」「絶対成功する！響様！！」と、絶賛や応援の声が寄せられました。

「社長兼プレイヤーとして現場に立ちます！」

10月1日には「この度、一条響は独立し2025年12月3日に六本木にてキャバクラ "prima tokyo"をオープンする運びとなりました。私自身、社長兼プレイヤーとして現場に立ちます！」と報告していた一条さん。活躍が楽しみですね。
(文:多町野 望)