「絶対成功する！」人気キャバ嬢・一条響、キャバクラをグランドオープン「がちお人形さん」「美人社長」
人気キャバクラ嬢の一条響さんは12月3日、自身のInstagramを更新。キャバクラのグランドオープンを報告し、美しいソロショットを公開しました。
【写真】天使のような一条響
コメントでは「オープンおめでとうございます ずーっと応援し続けます」「わぁーーーー！！おめでとうございます！！！そしてすごく綺麗で綺麗で、綺麗で、うっとり」「やば！！！！天使がいる 可愛すぎてしぬ」「がちお人形さん」「美人社長」「やっぱりヒビタンが1番」「絶対成功する！響様！！」と、絶賛や応援の声が寄せられました。
(文:多町野 望)
「すごく綺麗で綺麗で、綺麗で、うっとり」一条さんは「@prima_tokyo123 本日グランドオープン よろしくお願いします」と、自身のキャバクラをオープンしたことを報告。白いドレスのような衣装を身にまとったソロショットを添えており、とても美しいです。
「社長兼プレイヤーとして現場に立ちます！」10月1日には「この度、一条響は独立し2025年12月3日に六本木にてキャバクラ "prima tokyo"をオープンする運びとなりました。私自身、社長兼プレイヤーとして現場に立ちます！」と報告していた一条さん。活躍が楽しみですね。
