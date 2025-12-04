11月27日発売のFRIDAYが、TBS系ドラマ「不適切にもほどがある！」（2024年1月期）でブレークし、今年度前期の朝の連続テレビ小説「あんぱん」も好評だった河合優実（24）と交際中の池松壮亮（35）への直撃取材を掲載した。

23年4月に交際が発覚、入籍も近いと噂される2人は、河合の「あんぱん」放送終了と、池松が番手出演する来年のNHK大河ドラマ「豊臣兄弟！」の放送開始を控えたこのタイミングに何らかの動きを見せるのではないか……という噂が芸能記者の間で囁かれていた。

人気役者同士の結婚。特に河合の24歳という年齢を考えれば、外野からは“雑音”が聞こえてきそうなものだが、この2人に関してそんな声は珍しく皆無である。

そこには池松が人間として、役者の先輩として、慕われている事実がある。例えば「あんぱん」で、河合の“戦地に出征した1日だけの夫”を演じた細田佳央太（23）はさまざまなインタビューで尊敬する役者を聞かれ、必ず池松の名前を挙げている。

「芝居に対する真摯な姿勢が一番の理由でしょう。池松の背中から伝わってくる役作りへの姿勢や、制作陣や演出家との微妙な距離感は、若い役者たちにとって将来への礎になることばかりですし、芝居から離れた飲みの席でも、押し付けたり説教することなく、真摯に語ってくれる役者論は、後輩たちの目標になる話が多いと聞きます。年齢やキャリアに関係なく、若い役者への分け隔てのない態度が尊敬を生んでいるのではないでしょうか」（芸能関係者）

10歳で舞台役者としてデビューした池松は「ラストサムライ」にも出演し、近年では中学生と一緒に映画を学ぶシネクラブ活動に参加するなどキャリアが豊富。にもかかわらず、その経験にあぐらをかくことなく粛々と臨む役者としての姿勢は、後輩たちの憧れの存在になるのも当然かもしれない。

結婚の有無を問わず安定した芝居の力

一方の河合に、池松との結婚で“失うもの”はあるのか？

「女優としてピュアホワイトというイメージの河合が、10歳上の人気俳優と結婚ともなれば、少なからずそれまでの“色”に変化が生じても仕方のないところでしょう。ただこれまでの河合の仕事ぶりや、芝居に対する姿勢を考えると、24歳にしては、随分と地に足の着いた女優という印象を受けます。若さや笑顔が似合う年齢なのは間違いありませんが、河合にはもう、結婚の有無を問わず安定した芝居の力がありますから、失うものもほとんどないのでは……」（芸能プロダクション関係者）

恋愛・結婚問題に最もシビアと言われる広告業界についてもそれは同じようで、「“シングルでアクティブな女性”というプロモーション展開しているクライアントは再考するでしょうが、彼女が携わる商品の売り上げは総じて好調ですから、ダメージはほとんどないと思いますよ」と広告代理店関係者は話す。

24歳での河合の“若過ぎる結婚”という雑音は、2人にとって何ら支障ではないとすれば、もはやゴールインは時間の問題。「待ったなし！」の状態であることは間違いないようだ。

