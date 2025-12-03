食楽web

●年末年始はもちろん、一年を通して多くの人で賑わう東京駅。そんな東京駅に直結している大丸東京店には、魅力的な手みやげが揃っています。

今回はその中から、3,000円前後の手みやげを厳選。センスが良くて、相手の負担にならず、また食べたいと思える逸品を12品、ご紹介します。年末年始の帰省土産やセンスの良い手土産を購入したいと考えている方は必見です。

贈り物にぴったりな愛らしさ。〈花一会〉花椀・花一りん・浮き花最中詰め合わせ

「花椀・花一りん・浮き花最中詰め合わせ」7個入 3,240円

素材の旨味をそのままフリーズドライにした、お吸物（ふぐときぬさや・3種きのことオクラ）とお茶漬（紅鮭・梅干し）、スープ（コーンポタージュ・アスパラ）、味噌汁（里いもとオクラ）の詰合せ。

花形をモチーフにした最中で、見た目でも楽しめます。お湯を注ぐだけで、本格派の一品が完成。食卓を一気に華やかにしてくれる逸品です。

〈満願堂〉栗入りいもきん

古き良き浅草の味として人気の「栗入り芋きん」。一口食べると、素朴で甘い、懐かしい味が口の中に広がります。芋きんの芋餡と栗が相性抜群！ 浅草が描かれたパッケージはレトロ可愛いので要チェックです。ひんやり冷やしても美味しく召し上がれます。なめらかな口当たりで手土産はもちろん、自分へのご褒美にもおすすめ。

「栗入り芋きん」10個入り 2,160円

〈王様堂本店〉浅草七餅

おかきの原点でもある、もち米と醤油の味にこだわった伝統の味。選りすぐりの産地限定素材を生かして、上品な一口サイズに仕上げました。袋の中には「えび短尺」「小丸ごま」「ふりのり千枚」「むらさき揚」「磯の香」「豆かき」「桜ざらめ」がひとつに。「一度にいろいろな味を楽しみたい！」という方にはぴったりな手土産です。

「浅草七餅」16袋入 2,592円

〈KAMAKURA 茶の福〉茶菓詰め合わせ

手前「お抹茶ショコラサンド 茶の福」、左上「濃い宇治抹茶タルト 茶の緑」、右上「黒ごま抹茶サンド 茶の結」を詰合せ

ふくよかな味わいに仕上げたブランド代表作「お抹茶ショコラサンド 茶の福」は、老舗茶舗「矢野園」の抹茶が濃厚に香り、抹茶・ナッツ・米パフの旨味をぎっしり閉じ込めています。詰合せは鎌倉生まれの茶菓「お抹茶ショコラサンド 茶の福」「濃い宇治抹茶タルト 茶の緑」「黒ごま抹茶サンド 茶の結」がアソートで入っています。抹茶好きにぜひ、味わって欲しいですね。

「茶菓詰め合わせ」17個入 3,240円

〈銀座ウエスト〉ドライケーキ

人気の老舗喫茶店『銀座ウエスト』の代表的なおもたせがこちらの人気クッキー詰合せ。フレッシュバタ－を使用し、香料や色素なども天然のものにこだわり、職人の手作業で丁寧に作られる繊細な焼き菓子は、まさに名品。

材料本来の風味を生かして焼き上げた「ドライケーキ」は、「リ－フパイ」「ヴィクトリア」「バタ－クッキ－」「ウォ－ルナッツ」「マカダミアン」「塩クッキー」が入っています。

「ドライケーキ」13袋入 3,132円

〈駒込 中里〉揚最中

「揚最中」8個入1,648円

創業当時から、一つ一つ手作りにこだわっている名店『駒込 中里』。中でも、ごま油で揚げた最中の皮がクセになる代表作「揚最中」は東京みやげにおすすめ。パリッとした香ばしさとほのかな塩味、なめらかで甘みのある餡が絶妙なバランスで溶け合います。三代目＿鈴木嘉吉氏が昭和初期に考案した品で、長年、多くの人に愛されています。

※10:00、14:30、17:30の1日3回販売。各回なくなり次第終了。お一人様12枚まで

大丸東京店だけの限定缶！〈サブレミシェル〉ヴォヤージュサブレ TOKYO

「ヴォヤージュサブレ TOKYO」 1缶 1,598円

「美味しい記憶は、幸せを運ぶ」。そんな心なごむ想いと、愛らしいパッケージの『サブレミシェル』は麻布十番に本店を構えるサブレ専門店。世界中の景色や思い出の愛らしいモチーフを詰め込んだサブレが人気を呼んでいます。

「ヴォヤージュサブレ TOKYO」はシルバーに大丸グリーンが印象的な限定缶。日本の国旗が刻印されており、缶を開けるとバターの香りが立ち込めます。大丸東京店でしか買えないサクサクのサブレは、TOKYO土産におすすめです。

東京限定品！〈ユーハイム〉マロンプリンハイム

「マロンプリンハイム」1,836円

大丸東京店でのみ販売されている東京限定品「マロンプリンハイム」。モンブランもプリンも同時に味わえる逸品です。口どけのよいふわふわスポンジ生地と生クリームが絶妙。たっぷりのモンブランクリームで、カスタードプリンを包んだロールケーキです。

〈メサージュ・ド・ローズ BYカレンド〉東京コーンフルーリー チューリップ

「東京コーンフルーリー チューリップ」5本入 2,106円

チューリップをイメージし、華やかな色合いとフレーバーに仕上げた「コーンフルーリ」。ふんわりとしたガナッシュ、ザクザクのコーン、パリッとしたチョコが織りなす「ふわ・ザク・パリッ」の楽しい食感を味わえます。チューリップの花言葉「博愛」「思いやり」にちなんだ、心温まる手土産としても◎。

〈森幸四郎〉どらやき詰合せ

昭和27年よりカステラを焼き続けて半世紀。どら焼き専門店が贈る、こだわりの一品です。卵黄を増やし、和三盆糖を加えて焼き上げた生地は、一度食べたら忘れられないふんわりとした食感。北海道産小豆を煮込んだ粒あんとも相性抜群！老若男女問わず、手みやげとして喜ばれています。

「どらやき」10個入 2,592円 ※12月1日（月）から3,024円に変わります

常設店は大丸東京店のみ！〈ベイクドマロウ〉焼きマシュマロサンド

ほどよい塩味がアクセントのグラハムクッキーで、こんがり焼けた自家製のふわふわマシュマロを挟んた新食感のおやつ。バーナーで丁寧に焼き上げることで美しいツヤが現れ、香ばしい香りが立ち込めます。中からとろけだすチョコレートがまた美味。見て楽しい、食べて美味しい一品です。

「焼きマシュマロサンド」14個入 2,766円

〈トーキョー煎餅〉煎餅サンド詰め合わせ

「煎餅サンド詰合せ」12個入 3,024円

最近人気の甘しょっぱいおやつ。こちらは煎餅に風味豊かなクリームをサンドした「煎餅サンド」です。国産の米で作られた厚さ3mmのパリパリしたせんべいは、鼻を抜けるような香ばしさが印象的。「ビターキャラメル」「プラリネチョコ」「チーズメープル」の3種類のクリームを楽しめます。

贈り物に喜ばれるおしゃれなパッケージ。「煎餅サンド詰合せ」12個入 3,024円 ［食楽web］

（取材・文◎加藤朋子）

●SHOP INFO

大丸東京店

住：東京都千代田区丸の内1-9-1

https://www.daimaru.co.jp/tokyo/

※価格は全て税込