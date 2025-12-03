F1第23戦カタールGPレビュー（前編）

第23戦カタールGPを終え、レッドブルはついに決断を下した。

角田裕毅はレッドブルのシートを守りきることができず、来季はリザーブドライバーとしてチームに留まり次のチャンスを待つこととなった。

本来は夏休みの時点で考慮するはずだった来季のラインナップ決定を10月末まで遅らせ、さらに11月末まで先送りしてきたのは、角田が結果で実力を証明するのをレッドブル首脳陣が待っていたからだ。角田の速さと可能性を誰よりも信じていたのが彼らであり、角田がそれを結果で示すことを待ち望んでいた。

しかしカタールGPの結果を受けて、レッドブルはイザック・アジャの昇格と、角田の降格を決定しなければならなかった。



角田裕毅のレッドブル生活はわずか８カ月で終わった photo by BOOZY



カタールGPのスプリント予選では5位でマックス・フェルスタッペンを上回り、スプリントレースではフェルスタッペンの援護射撃をした。しかし予選でQ1敗退に終わり、決勝でも上位の自滅で10位入賞を果たすのがやっとだった。

前戦ラスベガスGPではFP3まで速さを見せ、予選はチームのタイヤ内圧設定ミスという外的要因でQ1敗退を喫した事情はあったものの、決勝でアンドレア・キミ・アントネッリ（メルセデスAMG）のような力強い追い上げ（17番グリッドから3位表彰台）ができなかった。

チームが求める「結果」というのは、トップチームのドライバーとして、マクラーレンやメルセデスAMG、フェラーリといったトップ集団の中で争うことだ。そうすれば常にビッグポイントを争い、マクラーレン勢との直接対決はできなかったとしても、彼らの戦略に影響を及ぼしフェルスタッペンのアシストもできる。

4月にレッドブル昇格を果たした角田に日本のファンの人たちが期待していたのも、そんな姿だったはずだ。

しかしそれができたのは、第17戦アゼルバイジャンGPと、第23戦カタールGPのスプリントレースだけ。昇格直後の第4戦バーレーンGP、第5戦サウジアラビアGP、第6戦マイアミGPと果たせていたQ3進出も、それ以降は第13戦ベルギーGP、第16戦イタリアGP、第17戦アゼルバイジャンGPの3回のみだった。

【シーズン中に昇格する難しさ】

たしかにシーズンを追うごとに各チームが僅差となり、ほんのわずかなタイム差でも中団勢に食われてしまう難しい状況ではあった。前述のラスベガス予選やメキシコシティGPのピットストップロスなど、チームのミスで入賞のチャンスを逃す場面も何度かあった。だが、表彰台やトップ5のチャンスを逃したというわけではない。

レッドブルというトップチームが求めるのは、中団グリッドから入賞圏に這い上がるドライバーではなく、常に上位グリッドからスタートして上位で争い、上位でフィニッシュできるドライバーであることは明らかだ。

シーズン途中からの昇格であり、開幕前のテストやファクトリーでの準備作業など、本来やれたはずのことができなかったのは痛手だった。トップチームの複雑さやRB21という特殊なマシンへの習熟に時間がかかるのは当然で、チームもそれに対する理解は十分に示してきた。

シーズン終盤戦になってようやく速さを見せられるようになり、それが結果に結びつき始めていた。しかしながら、タイムリミットの時がやってきてしまった。

第7戦エミリア・ロマーニャGP予選の大クラッシュを機にフロアやフロントウイングのアップデートがフェルスタッペン車のみになり、旧型スペックで走らざるを得ない状況のうえ、アゼルバイジャンGPで改善を果たすまではレースペースの悪さに苦しみながらのシーズン中盤戦。その間の足踏みがなければ、シーズン後半戦を迎える頃にはちょうど今くらいの位置、上位をうかがえる場所にいたのかもしれない。

そのことは角田自身も自覚している。

「ひとつ言えるとしたら、イモラのクラッシュですね。あれでアップグレードパーツという点で大きく後退を余儀なくされてしまいましたし。

でも、それだけですかね。レッドブルに昇格するという決断には満足していますし、今あの時点に戻ったとしても、同じ決断をしています。うまくやれたこともあれば、うまくいかなかったこと、大きなミスもありましたけど、そのおかげで成長できたのは確かですから」

【完成されたドライバーになれず】

自分の力だけではどうにもならないことも含め、苦しいなかで戦ってきた8カ月間の成長に、角田自身は「後悔はない」と言いきる。

「やれるだけのことはやってきましたし、マシン仕様が同じになった瞬間にマックス（・フェルスタッペン）の0.2〜0.3秒以内で走れていますし、自分の実力は証明できたと思います。過去数年間でこれだけコンスタントに僅差で走れたチームメイトはいなかったはずです。シーズン途中で移籍して最初は苦労もしましたけど、ここまで来られたのはよかったと思います」

角田裕毅の魅力とは、見る者をワクワクさせるような「無限の可能性」だった。それはある意味で「未完成である」ということでもあった。

しかし、レッドブルというトップチームが求めるのは、完成されたドライバーだ。F1で5年目の角田裕毅は、レッドブル昇格から8カ月でそのレベルへと達することができなかった。着実に歩みを進めてはいたが、まだ十分ではなかった。

だが、まだこれですべてが終わったわけではない。

ここで得た経験と教訓を生かし、新たな立ち位置で与えられたチャンスを最大限に生かし、一段上のドライバーへと成長してもらいたい。

