東京ディズニーシーのホテルミラコスタの宴会場に刃物を持った男が侵入した事件。警察は元同僚に刃物を向けるなどしたとして、川崎市に住む34歳の中国籍の男を逮捕しました。

【写真を見る】東京ディズニーシー『ミラコスタ』宴会場に侵入…元同僚に刃物向けたか 中国籍の34歳男を逮捕 「中華包丁を取り出しただけ」容疑を一部否認

事件は“夢の国”で起きました。

110番通報

「男が20センチくらいの包丁を持って突然侵入してきた」

現場は、東京ディズニーシーの中のホテルミラコスタ。きのう午後8時ごろ、ホテルの宴会場に包丁のような刃物を持った男が侵入し、その後、出入り口から逃走しました。けが人はいませんでした。

事件から一夜明けたきょう、東京ディズニーシーの来園者は…

東京ディズニーシーの来園者

「きのうニュースをみて怖いなと思って」

「きょう（ディズニーに）行くのがちょっと怖いなと思いました」

「危ないなと思ったんですけど、パークの中は持ち物検査とかしてもらっているから、そこは安心して楽しめるのかな」

警察は、男がJR舞浜駅から電車に乗って逃走したとみて行方を追っていましたが、きょう、川崎市内で男の身柄を確保。宴会場で行われていた忘年会に参加していた元同僚の知人に刃物を向けるなどしたとして、暴力行為等処罰法違反の疑いで川崎市に住む中国籍の姜春雨容疑者（34）を逮捕しました。

姜容疑者はホテルミラコスタで忘年会を行っていた会社の元従業員。忘年会の参加者が私たちの取材に当時の状況を証言しました。

参加者によりますと、会場では、プレゼントの抽選会が行われていた際に突然、中国語の怒号が飛んだということです。姜容疑者の姿は見ていないということですが、会場の各テーブルには中国語が書かれた紙がまかれていたということです。

姜容疑者は取り調べに対し「宴会場に入って抗議文を配っていたら、無理矢理止められたので、バッグ内から持参した中華包丁を取り出しただけ。人に向けたり脅迫したりはしていない」と容疑を一部否認しているということです。

警察は、男と元同僚の間に何らかのトラブルがあったとみて詳しいいきさつを調べています。