食通たちが、2025年に惚れ込んだ名店や極上の一皿をご紹介。スイーツコンシェルジュ・はなともさんをうならせたスイーツとは？

〈2025 食通が惚れた店〉

昨年に引き続きインバウンド需要は高まりましたが、飲食業界も物価高騰の波に押され、それでも負けずに踏ん張った大荒れの1年でした。

そんな2025年に、グルメ情報を熟知した有識者が惚れ込んだお店や料理についてアンケートを実施。「最も印象に残った店」「3,000円以下のお手軽グルメ」をうかがいました。

今回は、スイーツコンシェルジュのはなともさんにお答えいただきます。

教えてくれる人

はなとも

日本スイーツ協会認定のスイーツコンシェルジュ。スイーツ専門のライターとしてさまざまなweb媒体で記事を連載中。著書「スイーツ男子はなともの I love パンケーキ」（KADOKAWA）、はなとも監修パンケーキミックス粉、その他、監修商品やコラボメニューなど多数。前職はお花屋さんという異例の経歴を持つ。

2025年のベストスイーツ

Q. 2025年、最も印象に残った店を教えてください

A. 「赤坂おぎ乃 和甘」の「あずき塩バター」です

「あずき塩バター」560円 出典：su_taさん

「赤坂おぎ乃 和甘」は、有名ガイドブックで一つ星を獲得した日本料理店「赤坂おぎ乃」が手掛ける和スイーツ店です。どら焼きの皮は店頭の銅板で焼いているため、常に作り立てのおいしさを楽しめます。味覚だけではなく、店頭で焼いているのでその様子を視覚でも楽しめるのが選定の理由。粒あんの上品な甘さとバターの塩気が絶妙なバランスで、何個でも食べられるおいしさです。

生地を焼いているところを見るのも楽しい 出典：与沢社長さん

アンダー3,000円のお手軽グルメ

Q. 2025年に食べた〈3,000円以内の感動の味〉を教えてください

A. 「COLOLIE」の「ZAKU座シュー」380円です

「ZAKU座シュー」380円

断面

＜店舗情報＞◆赤坂おぎ乃 和甘住所 : 東京都港区虎ノ門2-6-1 虎ノ門ヒルズ ステーションタワー B2F T-MARKETTEL : 03-6205-8611

2025年3月、埼玉県新座市にオープンしたパティスリー。カウンター席では季節のパフェやデザートコースを味わうことができます。「ZAKU座シュー」は、パイ生地とシュー生地を使った珍しいシュークリーム。シュー生地のザクザク感とクリームのなめらかさが最高で、卵とミルクのおいしさがしっかりと伝わる極上のシュークリームです。1個380円というコスパの良さも魅力的。

シュークリーム以外のスイーツも気になる！ 撮影：ジェイムス・オザワ

＜店舗情報＞◆COLOLIE住所 : 埼玉県新座市東北2-32-1 MISIA 1FTEL : 不明の為情報お待ちしております

食べログマガジンで紹介したお店を動画で配信中！

https://www.instagram.com/tabelog/

※価格は税込です。

※アンケート内容と「食べログ」に掲載されている情報をもとに、料理名・金額を掲載しています。最新の情報はお店にご確認ください。

文：はなとも、食べログマガジン編集部 写真：はなとも

The post スイーツのプロに聞いた！ 2025年のナンバーワン「どら焼き」とは？ first appeared on 食べログマガジン.