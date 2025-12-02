「毎回心が折れます」寿司屋で“写真と現物が違う”と粘着するクレーマー客　細心の注意を払って提供した結果は……

飲食店の商品ポップは、見栄えの良いビジュアルの写真が使われていることが多い。しかし、それ故に「期待通りではない」というクレームにつながることもある。投稿を寄せた50代女性は、勤務先の寿司屋で遭遇する困った客について書いている。

「店内に貼ってあるポップと出てきた商品が違うと毎回クレームを出すお客様」

飲食店では、メニューやポップの写真と実物が多少異なることは珍しくない。しかし、その客は少しでも違うと許せないようだ。（文：境井佑茉）

「キッチンも決しておろそかな商品を出してる訳でもなく……」

毎回のこととなれば、店側もその客を認知し対策を講じる。その客が来店すると、「お客様も従業員もいやな思いをしないように」ホールスタッフがすぐにキッチンスタッフに伝達。ポップの写真の通りになるよう、細心の注意を払って提供しているという。

ところが、その客は頑なに納得しない。

「一回目お出しして、作り直し二回目お出しして、まだ納得いかないようで結局キャンセルとなり、言われる方も作る方も心が折れます」

一度ならず二度までも作り直させ、挙句の果てにキャンセルとは、やりすぎだ。廃棄ロスも出るだろうし、忙しい時間帯なら営業妨害にもなりかねない。そんなクレーマー客が帰ると、女性はキッチンスタッフに毎回謝罪するそうだ。

「キッチンも決しておろそかな商品を出してる訳でもなく、ホールの対応も決して悪くないので毎回心が折れます」

商品の写真と現物が違う、という事態はよくネット上でも話題になる。確かに、あからさまに違うのであれば店が悪いが、それなりのものを出しているのに文句を言ってくるのならクレーマーと言っていいだろう。従業員を守るための「カスハラ」として、出禁措置にすることはできないのだろうか。

