¡È¥¨¥Ã¥Û¥¨¥Ã¥Û¡É¤¬¡Ø¿·¸ì¡¦Î®¹Ô¸ì¡Ù¥È¥Ã¥×¥Æ¥óÆþ¤ê¡¡¹Í°Æ¼Ô¤Î¤¦¤ªºÂ¡Ö¤³¤ì¤«¤é¤â¥Ä¥¤¡¼¥È¤·¤Æ¥Ä¥¤¡¼¥È¤·¤Æ¥Ä¥¤¡¼¥È¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡×
º£Ç¯1Ç¯¤ÎÀ¤Áê¤ò¸ÀÍÕ¤ÇÀÚ¤ê¼è¤ë¡¢¸½ÂåÍÑ¸ì¤Î´ðÁÃÃÎ¼± Áª ¡Ø2025 T&DÊÝ¸±¥°¥ë¡¼¥×¿·¸ì¡¦Î®¹Ô¸ìÂç¾Þ¡Ù¤Î¥È¥Ã¥×¥Æ¥ó¤Ë¡Ø¥¨¥Ã¥Û¥¨¥Ã¥Û¡Ù¤¬Áª¤Ð¤ì¡¢¡Ø¥¨¥Ã¥Û¥¨¥Ã¥Û¡Ù¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤ò¹Í¤¨¤¿¤¦¤ªºÂ¤µ¤ó¤È¡Ø¥¨¥Ã¥Û¥¨¥Ã¥Û¤Î¤¦¤¿¡Ù¤òºî»ì¡¦ºî¶Ê¤·¤¿¤¦¤¸¤¿¤Þ¤¤¤µ¤ó¤¬¼õ¾Þ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¥Í¥Ã¥È¤Ë¤¢¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë²èÁü¤äÆ°²è¤òÊÌ¤Î¿Í¤¬¥ª¥Á¤ò¤Ä¤±¤Æ²þÊÑ¤·¤Æ³È»¶¤·¤Æ³Ú¤·¤à¡Ø¥ß¡¼¥à¡Ù¡£¥ª¥é¥ó¥À¤Î¼Ì¿¿²È¥Ï¥Ë¡¼¡¦¤Ø¡¼¥ì¤µ¤ó¤¬Åê¹Æ¤·¤¿¥á¥ó¥Õ¥¯¥í¥¦¤Î¥Ò¥Ê¤Î¼Ì¿¿¤¬¸µÁÄ¤È¤Ê¤ê¡¢¡È¥¨¥Ã¥Û¥¨¥Ã¥Û¡É¤È¤¤¤¦¥ß¡¼¥à¤¬º£Ç¯ÏÃÂê¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¼õ¾Þ¤·¤¿¤¦¤ªºÂ¤µ¤ó¤Ï¡ÖËÜÆü¤Ï¤ªÆüÊÁ¤â¤è¤¯¡¢Â¸µ¤â¤è¤¤¤Ê¤«¡¢¤ª½¸¤Þ¤ê¤¯¤À¤µ¤ê¤Þ¤·¤Æ¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£¡È¥¨¥Ã¥Û¥¨¥Ã¥Û¡É¤È¿½¤·¤Þ¤¹¡£¼Ì¿¿²È¤Î¥Ï¥Ë¡¼¡¦¤Ø¡¼¥ì¤µ¤ó¤¬¶ìÏ«¤·¤Æ¼Ì¿¿¤ò»£¤ê¡¢¤¦¤¸¤¿¤Þ¤¤¤µ¤ó¤¬ÂÎ¤òÄ¥¤Ã¤ÆÍÙ¤Ã¤¿¤Î¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢ËÍ¤Ï¿Æ»Ø¤òÆ°¤«¤·¤Æ¥Ä¥¤¡¼¥È¤·¤¿¤À¤±¤Ê¤Î¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤º¡¢¤³¤Î¤è¤¦¤Ê¾ì¤Ë¾·ÂÔ¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡×¤È°§»¢¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢¡Ö¼¡¤³¤½¤ÏÇ¯´ÖÂç¾Þ¤ò¤È¤ê¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£ÍèÇ¯¤â¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤«¤é¤â¥Ä¥¤¡¼¥È¤·¤Æ¥Ä¥¤¡¼¥È¤·¤Æ¥Ä¥¤¡¼¥È¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡×¤È¡¢¥æ¡¼¥â¥¢¤ò¸ò¤¨¤Ê¤¬¤é°Õµ¤¹þ¤ß¤Þ¤·¤¿¡£
»Ê²ñ¼Ô¤«¤é¡¢¥¨¥Ã¥Û¥¨¥Ã¥Û¤¬À¸¤Þ¤ì¤¿¤¤Ã¤«¤±¤òÊ¹¤«¤ì¤ë¤È¡Ö²èÁü¤¬Î®¤ì¤Æ¤¤Þ¤·¤Æ¡¢¥À¥¦¥ó¥í¡¼¥É¤·¤Æ¡¢¤È¤ê¤¢¤¨¤º²¿¤«¥Ä¥¤¡¼¥È¤·¤è¤¦¤È»×¤Ã¤ÆÅ½¤Ã¤¿¤é¡¢¡Ê¥á¥ó¥Õ¥¯¥í¥¦¤Î¥Ò¥Ê¤¬¡Ë¤Á¤Ã¤Á¤ã¤¤¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡£¤Á¤Ã¤Á¤ã¤¤¤«¤é¡È¥¨¥Ã¥Û¥¨¥Ã¥Û¤À¤Ê¤¡¡É¤È»×¤Ã¤Æ¡¢½ñ¤¤¤ÆÃ»Ê¸¶´¤ó¤Ç¥Ä¥¤¡¼¥È¤·¤Æ¿²¤¿¤Ã¤Æ´¶¤¸¤Ç¤¹¡×¤È²óÅú¡£¤Þ¤¿¡¢¡Ö¡È¥¨¥Ã¥Û¥¨¥Ã¥Û¡É¤Ï¤É¤³¤«¤éÉâ¤«¤ó¤Ç¤¤¿¤Î¤«¡£Â¾¤Î¸ÀÍÕ¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤«¡×¤ÈÊ¹¤«¤ì¤¿¤¦¤ªºÂ¤µ¤ó¤Ï¡Ö¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤Í¡£ÌÂ¤¦¤È¤·¤¿¤é¡¢Á´³Ñ¤Ë¤¹¤ë¤«È¾³Ñ¤Ë¤¹¤ë¤«¡¢¤½¤ó¤Ê¤â¤ó¤Ç¤·¤¿¡×¤ÈÏÃ¤·¤Þ¤·¤¿¡£