ÃÛÃÏ¤Ë¥ª¡¼¥×¥ó¤·¤¿±£¤ì²È¤Ç¥¤¥¿¥ê¥¢ÎÁÍý¤Î¿¿¿ñ¤Ë¿»¤ë
Áá¤¤»þ´Ö¤Ï¥³¡¼¥¹¡¢21»þ°Ê¹ß¤Ï¥¢¥é¥«¥ë¥È¡£ÃÛÃÏ¤ÇÈ¯¸«¤·¤¿¥¤¥¿¥ê¥¢¥ó¤Ï¼«²ÈÀ½¥Ñ¥¹¥¿¤¬ÀäÉÊ¡ª
¡Ú±½¤Î¿·Å¹¡Ûistaz
ÏÃÂêÅ¹¤¬Áý¿£Ãæ¤ÎÃÛÃÏ¤Ë¥¢¥Ã¥È¥Û¡¼¥à¤Çµï¿´ÃÏ¤¬ÎÉ¤¯¡¢ËÜÍè¤Î¥¤¥¿¥ê¥¢ÎÁÍý¤òºÆ¸½¤·¤¿Å¹¤¬¥ª¡¼¥×¥ó¤·¤Þ¤·¤¿¡£Å¹¼ç¤Ï¿©¤Ù¥í¥°TOP5000¤ËÌ¾¤òÏ¢¤Í¤ë¡Ö¼«²ÈÀ½ÌÍ¥í¥Ó¥ó¥½¥ó¡×¤òÎ©¤Á¾å¤²¤¿¤È¤¢¤Ã¤Æ¼êÂÇ¤Á¥Ñ¥¹¥¿¤ÏÀäÉÊ¡ª 21»þ°Ê¹ß¤Ï¥¢¥é¥«¥ë¥È¤Ç³Ú¤·¤á¤ë¥Ð¡¼¥¿¥¤¥à¤È¤Ê¤ë¤½¤¦¡£¤³¤ì¤Ï¹Ô¤¤Ä¤±¤Ë¤¹¤ë¤·¤«¤Ê¤¤¡ª
ÃÛÃÏ¤Ë¥ª¡¼¥×¥ó¤·¤¿±£¤ì²È¥¤¥¿¥ê¥¢¥ó¤Ë¥ê¥Ô¡¼¥¿¡¼Â³½Ð¡ª
»Ô¾ì¤¬Ë½§¤Ë°ÜÅ¾¤·¤Æ¤â¤Ê¤ªÆø¤ï¤¤¤ò¸«¤»¤ëÃÛÃÏ¡£´Ñ¸÷¥¹¥Ý¥Ã¥È¤È¤Ï°ìÀþ¤ò²è¤·¡¢¿©ÄÌ¤¿¤Á¤òÓ¹¤é¤¹Å¹¤¬¼¡¡¹¤ÈÃÂÀ¸¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¤´Â¸¤¸¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£8·î¤Ë¥ª¡¼¥×¥ó¤·¤¿¡Öistaz¡Ê¥¤¥¹¥¿¥¹¡Ë¡×¤â¤½¤Î°ì¤Ä¡£¡ÈÈëÌ©¤Î¾ì½ê´¶¡ÉËþºÜ¤Î³¬ÃÊ¤ò¾å¤ê¡¢Èâ¤ò³«¤±¤ë¤È¤½¤³¤Ë¤Ï¿©¤Ù¤¿¿Í¤ò¾Ð´é¤Ë¤µ¤»¤ë¶õ´Ö¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
°ËÆ£¤µ¤ó¤ÏÀ¾ËãÉÛ¡ÖIL MEL¡×¡ÖENZOpasteria¡×¡¢²£ÉÍ¡ÖLiving¡×¡¢¸µËãÉÛ¡ÖÁ³sabi¡×¤È¡¢¼ã¤¤º¢¤«¤é¤Ê¤¼¤«Î©¤Á¾å¤²¤äÅ¹¤òÇ¤¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤¯¡¢¥á¥Ë¥å¡¼³«È¯¤ä¥³¥ó¥µ¥ë¥¿¥ó¥È¤ò°ÍÍê¤µ¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤«¤é¿©¤È¤È¤â¤ËÀ®Ä¹¤·Â³¤±¤Æ¤¤¤¯²ñ¼Ò¤òÀßÎ©¡£Î¢Êý¤È¤·¤Æ¤â°û¿©¶È³¦¤ò»Ù¤¨¤Æ¤¤¿¥¤¥¿¥ê¥¢ÎÁÍý°ì¶Ú¤ÎÎÁÍý¿Í¤Ç¤¹¡£¤½¤Î°ËÆ£¤µ¤ó¤ò°ìÌöÉ½ÉñÂæ¤ËÌá¤¹¤¤Ã¤«¤±¤È¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤¬Í§¿Í¤Ç¤¢¤êÏÂ¿©¤ÎÎÁÍý¿Í¡¢ÅÄÃæ·ÃÂç»á¤È¤È¤â¤Ë³«¤¤¤¿¥é¡¼¥á¥óÅ¹¡Ö¼«²ÈÀ½ÌÍ¥í¥Ó¥ó¥½¥ó¡×¡£¥³¥í¥Ê²Ò¿¿¤ÃÂþÃæ¤È¤¤¤¦¤³¤È¤â¤¢¤ê¡¢Ãë¤Ï¥é¡¼¥á¥óÅ¹¡¢Ìë¤ÏÏÂ¿©¤È¥¤¥¿¥ê¥¢ÎÁÍý¤ò¥³¡¼¥¹»ÅÎ©¤Æ¤Ë¤·¤¿´°Á´Í½ÌóÀ©¤Î¡Ö¾®»°¼£¡×¤È¤¤¤¦¡ÈÆóÌÓºîÅ¹¡É¤Ë¤¹¤ë¤È¤³¤ì¤¬ÂçÅö¤¿¤ê¡ª ¡Ö¥í¥Ó¥ó¥½¥ó¡×¤Ï¿©¤Ù¥í¥°TOP5000¤Ë¥é¥ó¥¯¥¤¥ó¤¹¤ë¤Û¤É¤Î¿Íµ¤Å¹¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤Î¤è¤¦¤ËÆâÂ¦¤«¤é¤â³°Â¦¤«¤é¤â¥¤¥¿¥ê¥¢ÎÁÍý¤È¶¦¤ËÀ¸¤¤Æ¤¤¤¿°ËÆ£¤µ¤ó¤¬¡Ö¤â¤¦°ìÅÙ¡¢¥¤¥¿¥ê¥¢ÎÁÍý¤ÎËÜ¼Á¤È¸þ¤¹ç¤¤¤¿¤¤¡×¤Èºî¤Ã¤¿¤Î¤¬¤³¤ÎÅ¹¡£ÁÇºà¤Î»ý¤ÁÌ£¤ò³è¤«¤·¤¿Ä´ÍýË¡¤ÇÆü¾ï¤Ëº¬¤¶¤·¤¿ÎÁÍý¤ò¡¢¥¢¥Ã¥È¥Û¡¼¥à¤ÊÊ·°Ïµ¤¤ÎÃæ¤Ç³Ú¤·¤á¤Þ¤¹¡£
¤³¤Á¤é¤Ç¶¡¤¹¤ë¤Î¤Ï9ÉÊ¤«¤é¤Ê¤ë¡Ö¤ª¤Þ¤«¤»¥³¡¼¥¹¡×¡Ê8,920±ß¡Ë¤Ç¤¹¡£¡ÖºÇ½é¤Ï¤¤¤í¤¤¤í¿©¤Ù¤Æ¤â¤é¤¤¤¿¤¯¤Æ¥¢¥é¥«¥ë¥È¤òÍÑ°Õ¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡Ø¤ªÇ¤¤»¤¹¤ë¤«¤é¤ª¤¤¤·¤¤¤â¤Î½Ð¤·¤Æ¤è¡Ù¤È¸À¤ï¤ì¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤¯¤Æ¡£¤À¤«¤éÁá¤¤»þ´Ö¤Ï¥³¡¼¥¹¡¢21»þ°Ê¹ß¤Ï¤ª¤Ä¤Þ¤ß1ÉÊ¡¢¥ï¥¤¥ó1ÇÕ¤«¤éµ¤·Ú¤ËÎ©¤Á´ó¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¥¢¥é¥«¥ë¥È¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡×¤È°ËÆ£¤µ¤ó¡£
²ÈÄíÎÁÍý¤Ë½É¤ëËÜÍè¤Î¥¤¥¿¥ê¥¢ÎÁÍý¤òºÆ¹½ÃÛ
¤Þ¤ºÄ´Íý¤Ë¤«¤«¤Ã¤¿¤Î¤¬Âç¤¤ÊµÛÈ×¤ò»ý¤Ä¿åÂý¡£·Ú¤¯ßÕ¤Ã¤Æ¤«¤éÇö¤¯¥¹¥é¥¤¥¹¤·¤Æ¥«¥ë¥Ñ¥Ã¥Á¥ç»ÅÎ©¤Æ¤Ë¤¹¤ë¤½¤¦¡£
¤¹¤ë¤È¿ßË¼¤«¤é²¿¤ä¤é¤È¤Ã¤Æ¤â¤¤¤¤¹á¤ê¤¬¡ª ¥¿¥¤¥à¡¢¥Þ¥¸¥ç¥é¥à¡¢¥»¡¼¥¸¤Ê¤É¤Î¥Ï¡¼¥Ö¤Ë¥Ë¥ó¥Ë¥¯¤ò²Ã¤¨¤¿¥ª¥ê¡¼¥Ö¥ª¥¤¥ë¤ò¥Õ¥é¥¤¥Ñ¥ó¤Ç¥«¥ó¥«¥ó¤ËÇ®¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥ì¥â¥ó¤òºñ¤Ã¤ÆÆý²½¤µ¤»¤Æ¤«¤é¿åÂý¤Ë¤«¤±¤ì¤Ð¡¢¥¸¥å¥¸¥å¥¸¥å¥Ã¤ÈÎÉ¤¤²»¤ò¤µ¤»¤Æ²¹¤«¤¤¥«¥ë¥Ñ¥Ã¥Á¥ç¤Î´°À®¤Ç¤¹¡£¿åÂý¤Ï¥¯¥Ë¥å¥Ã¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢µÛÈ×¤Ï¥³¥ê¥Ã¤È¤·¤Æ¿©´¶¤¬³Ú¤·¤¤¡£ÎäÀ½¤Î¥¤¥á¡¼¥¸¤¬¤¢¤ë¥«¥ë¥Ñ¥Ã¥Á¥ç¡¢¤³¤ì¤Ï¤¦¤ì¤·¤¤¸í»»¤Ç¤¹¡£
¡Ö¡Ø¥í¥Ó¥ó¥½¥ó¡Ù¤Ç¤âÌÍ¤ò¼êÂÇ¤Á¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¾®Çþ¤È¤ÎÉÕ¤¹ç¤¤¤¬Ä¹¤¤¤ó¤Ç¤¹¡×¤È¾Ð¤Ã¤ÆÏÃ¤¹°ËÆ£¤µ¤ó¡£ÌÍÂÇ¤Á¤Ï¤½¤ÎÆü¤Îµ¤²¹¤ä¼¾ÅÙ¤Ë¤è¤Ã¤Æ¥¿¥ó¥Ñ¥¯¼ÁÎÌ¤È¿åÊ¬ÎÌ¤òÊÑ¤¨¤Æ¹Å¤µ¤òÄ´À°¤·¤Þ¤¹¡£¥Ç¡¼¥¿¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¤ä¤Ï¤ê¼ê¤Î´¶¿¨¤¬¤â¤Î¤ò¸À¤¦¤½¤¦¡£
Â³¤¤¤Æ¤Ï¼«Ëý¤Î¥Ñ¥¹¥¿ÎÁÍý¤ò¡£¤Þ¤º¤Ï¥·¥ç¡¼¥È¥Ñ¥¹¥¿¤«¤é¡£¤³¤Á¤é¤Ï¥ê¥°¡¼¥ê¥¢½£¤¬È¯¾Í¤È¤µ¤ì¤ë¡Ö¥³¥ë¥Ä¥§¥Ã¥Æ¥£¡×¡£¿¤Ð¤·¤¿À¸ÃÏ¤ò´Ý¤¯¤¯¤êÈ´¤¡¢²ÈÌæ¤Ê¤É¤¬¥Ç¥¶¥¤¥ó¤µ¤ì¤¿2¤Ä¤ÎÌÚÀ½¥¹¥¿¥ó¥×¤Ç¶´¤ó¤Ç¥½¡¼¥¹¤¬Íí¤ß¤ä¤¹¤¤¤è¤¦¤ËÌÏÍÍ¤ò¤Ä¤±¤Þ¤¹¡£
¥à¥Á¥Ã¤È¤·¤¿¥³¥ë¥Ä¥§¥Ã¥Æ¥£¤Ë¥Ï¥Þ¥°¥ê¤«¤é½Ð¤ë¤À¤·¤¬Íø¤¤¤¿¥½¡¼¥¹¤¬¹ç¤¦¤³¤È¡ª ¥Ë¥ó¥Ë¥¯¤È±ö¤ÇÌ£¤ò¥Ð¥Á¥Ã¤È·è¤á¤Æ¥«¥é¥¹¥ß¤Ç¤Þ¤í¤ä¤«¤Ë¤¹¤ë¡£ËÜ¾ì¤µ¤Ê¤¬¤é¤ÎÌ£¤ï¤¤¤Ç¤¹¡£
¤â¤¦1¼ïÎà¤Ï¥í¥ó¥°¥Ñ¥¹¥¿¤Î¡Ö¥¿¥ä¥ê¥ó¡×¤Ç¤¹¡£½©¤¬¿¼¤Þ¤ê¥Õ¥ì¥Ã¥·¥å¥È¥ê¥å¥Õ¤¬½Ð²ó¤ë¤È¡¢¥Ô¥¨¥â¥ó¥Æ½£¤Ç¤Ï¥¿¥ä¥ê¥ó¤Ë¥Ð¥¿¡¼¥½¡¼¥¹¤È¥Ñ¥ë¥ß¥¸¥ã¡¼¥Î¥ì¥Ã¥¸¥ã¡¼¥Î¤òÏÂ¤¨¡¢»Å¾å¤²¤Ë¥È¥ê¥å¥Õ¤òºï¤ê¤«¤±¤ë¡Ö¥¿¥ä¥ê¥ó¡¡¥È¥ê¥å¥Õ¥½¡¼¥¹¡×¤ò¤á¤¬¤±¤Æ¥ì¥¹¥È¥é¥ó¤ËË¬¤ì¤Þ¤¹¡£¥·¥ó¥×¥ë¤ÊÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤À¤±¤Ë¥Ñ¥¹¥¿¤Î¿©´¶¤¬Í×¤È¤Ê¤ëÎÁÍý¤Ç¤¹¡£
¥Ñ¥¹¥¿¤Ï¹Å¤µ¤Ë¤³¤À¤ï¤ë¤È¸À¤¦°ËÆ£¤µ¤ó¡£¥¿¥ä¥ê¥ó¤Ï¥»¥â¥ê¥ÊÊ´¤ò¾¯¤Ê¤á¡¢¶¯ÎÏÊ´¤òÂ¿¤á¤Ë¤·¤Æ¡¢ÃÆÎÏ¤È¥³¥·¤¬¤¢¤ê¤Ê¤¬¤éÀå¿¨¤ê¤Ï¥·¥ë¥¡¼¤Ë»ÅÎ©¤Æ¤Þ¤¹¡£¥¿¥ä¥ê¥ó¤Ï¾¯¤·½À¤é¤«¤á¤Ë»Å¾å¤²¤ëÅ¹¤¬Â¿¤¤Ãæ¡¢¤³¤Á¤é¤Ï¥Ñ¥·¥Ã¤È»õÀÚ¤ì¤¬¤¤¤¤¡£
¥Þ¥Ã¥·¥å¥ë¡¼¥à¤Ï¿©´¶¤ò¡¢¥È¥ê¥å¥Õ¤Ï¹á¤ê¤ò³Ú¤·¤Þ¤»¡¢¥Ë¥ó¥Ë¥¯¤â¤·¤Ã¤«¤êÍø¤«¤»¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¿©ºà¤½¤ì¤¾¤ì¤ÎÂ¸ºß´¶¤¬¤¢¤ê¡¢Ë°¤¤µ¤»¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤É¤³¤Ç¤â¿©¤Ù¤é¤ì¤ë¤À¤±¤Ë¥Ñ¥¹¥¿¤¬Í×¡¢¼Â´¶¤·¤Þ¤¹¡£
¥á¥¤¥ó¤ÎÆùÎÁÍý¤Ë°ËÆ£¤µ¤ó¤¬Áª¤ó¤À¤Î¤Ï¤ä¤ï¤é¤«¤¯¥¸¥å¡¼¥·¡¼¤Ç¤Þ¤í¤ä¤«¤Ê¤¦¤Þ¤ß¤È¥³¥¯¤¬ÆÃÄ§¤Î´ä¼ê¸©»º¤Î´äÃæÆÚ¡£»þ´Ö¤ò¤«¤±¤Æ¤æ¤Ã¤¯¤ê¤È²ÐÆþ¤ì¤·¤Þ¤¹¡£
¿È¤ÎÉôÊ¬¤Ï¥Ê¥¤¥Õ¤òÉ¬Í×¤È¤·¤Ê¤¤¤Û¤É¥Û¥í¥ê¤ÈÊø¤ì¡¢»é¤ÎÉôÊ¬¤ÏÉ½ÌÌ¤¬¥«¥ê¥Ã¤È¡¢ÆâÂ¦¤Ï¥×¥ë¥×¥ë¡£¥¯¥»¤¬¤Ê¤¯¤¦¤Þ¤ß½½Ê¬¤ÊÌ£¤ï¤¤¤Ë´Å¤ß¤È»ÀÌ£¤Î¤¢¤ë¥ô¥£¥ó¥³¥Ã¥È¥½¡¼¥¹¤¬¤è¤¯¹ç¤¤¤Þ¤¹¡£²Ú¤ä¤«¤Ç¤Ê¤¯¤È¤â¿©¤¤¤·¤óË·¤¬ÂÔ¤ÁË¾¤àÌ£¤¬¤³¤³¤Ë¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
ÁÇºà¡¢Ê¸²½¡¢¿Í¡¢¥¤¥¿¥ê¥¢ÎÁÍý¤Î¿¿¿ñ¤Ë¿»¤ë
¡Ö¥¤¥¿¥ê¥¢¤Ø¤Î»×¤¤¤òÃÚ¤»¤Æ¥á¥Ë¥å¡¼ºî¤ê¤ò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Îã¤¨¤ÐËÜÆü¤ª½Ð¤·¤·¤¿¥³¥ë¥Ä¥§¥Ã¥Æ¥£¤Î»®¤Ë¤Ï¥ê¥°¡¼¥ê¥¢¤ËÂ¸ºß¤¹¤ë¤â¤Î¤·¤«»È¤¤¤Þ¤»¤ó¡£¤½¤ì¤¾¤ì¤ÎÅÚÃÏ¤Ëº¬¤¶¤·¤¿¿©ºà¤òÀ¸¤«¤¹¤Î¤¬¥¤¥¿¥ê¥¢ÎÁÍý¤À¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡¢¼«Ê¬¤Ê¤ê¤Ë¥¤¥¿¥ê¥¢¤È¤¤¤¦¹ñ¤ä¶¿ÅÚÎÁÍý¤òÍý²ò¤·¤ÆÈ¿±Ç¤·¤¿¤¤¡×¤È¸À¤¦¤è¤¦¤Ë°ËÆ£¤µ¤ó¤ÎÎÁÍý¤ò¿©¤Ù¤ë¤È¥¤¥¿¥ê¥¢¤Î¾ð·Ê¤¬Éâ¤«¤ó¤Ç¤¯¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
Å¹Ì¾¤Î¡Ö¥¤¥¹¥¿¥¹¡×¤Ï¥í¥´¤¬°Ø»Ò¤Î·Á¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤³¤í¤«¤é°Ø»Ò¤òÂ¤¹¡á¹ø¤ò¿ø¤¨¤Æ¤æ¤Ã¤¯¤ê¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¤È¤¤¤¦»×¤¤¤ò¹þ¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¼Â¤Ï¥×¥í¤Î³ÊÆ®µ»¤ÎÁª¼ê¤Ç¤¢¤Ã¤¿°ËÆ£¤µ¤ó¤ÏÂç¤Î¥×¥í¥ì¥¹¹¥¤¡£¥×¥í¥ì¥¹³¦¤Î¥ì¥¸¥§¥ó¥É¡¢Æ´¤ì¤Î¥«¡¼¥ë¡¦¥´¥Ã¥ÁÁª¼ê¤ÎËÜÌ¾¡ÊCharles Karel Istaz¡Ë¤«¤é¼è¤Ã¤¿¤È¤â¡£¤½¤ó¤Ê²ñÏÃ¤âÌ£¤Î¤¦¤Á¡¢¤È¿´ÃÏ¤è¤¤»þ¤ÎÎ®¤ì¤ò´¶¤¸¤Ê¤¬¤é¡¢¥Þ¥ó¥Þ¡ÊÊì¡Ë¤ÎÌ£¤¬¸¶ÅÀ¤È¸À¤ï¤ì¤ë¥¤¥¿¥ê¥¢ÎÁÍý¤Î¿¿¿ñ¤òÌ£¤ï¤Ã¤Æ¤ß¤Æ¤Ï¤¤¤«¤¬¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
