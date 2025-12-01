プレミアリーグ 25/26の第13節 チェルシーとアーセナルの試合が、12月1日01:30にスタンフォード・ブリッジにて行われた。

チェルシーはジョアン・ペドロ（FW）、ペドロ・ネト（FW）、エンソ・フェルナンデス（MF）といった面々がスターティングメンバーに並んだ。対するアーセナルはガブリエル・マルチネリ（FW）、ミケル・メリーノ（MF）、ブカヨ・サカ（FW）らが先発に名を連ねた。

38分にチェルシーのモイセス・カイセド（MF）にレッドカードが出され退場してしまう。

ここで前半終了。0-0の同点でハーフタイムを迎えた。

チェルシーは後半の頭から選手交代。エステバン（FW）からアレハンドロ・ガルナチョ（FW）に交代した。

46分、アーセナルが選手交代を行う。リッカルド・カラフィオーリ（DF）からマイルズ・ルイススケリー（MF）に交代した。

48分に試合が動く。チェルシーのリース・ジェームズ（DF）のアシストからトレボ・チャロバー（DF）がヘディングシュートを決めてチェルシーが先制。

55分、チェルシーが選手交代を行う。ジョアン・ペドロ（FW）からリアム・デラップ（FW）に交代した。

57分、アーセナルは同時に2人を交代。ガブリエル・マルチネリ（FW）、マルティン・スビメンディ（MF）に代わりチュクノンソー・マドゥエケ（FW）、マルティン・ウーデゴール（MF）がピッチに入る。

59分アーセナルが同点に追いつく。ブカヨ・サカ（FW）のアシストからミケル・メリーノ（MF）がヘディングシュートを決めて1-1。試合は振り出しに。

その後もアーセナルの選手交代が行われたが以降は試合は動かず、1-1で引き分けという結果になった。

なお、チェルシーは11分にマルク・ククレジャ（DF）に、またアーセナルは5分にマルティン・スビメンディ（MF）、13分にクリスティアン・モスケラ（DF）、27分にリッカルド・カラフィオーリ（DF）、41分にピエロ・インカピエ（DF）、54分にマイルズ・ルイススケリー（MF）、88分にビクトル・ギェケレシュ（FW）にそれぞれイエローカードが出されている。

2025-12-01 03:40:20 更新