義母が自分を「ママ」と呼ぶことに困惑…。身内の気になる一人称、どこまで許容範囲？【ママリ】

義母の一人称が「ママ」であることにモヤモヤ

少し吐き出したくなりました。

義母の一人称がママですごく気になります笑

私にママと呼んでほしいのか、LINEでもママがね、ママは～と言ってきます。

いい歳すぎて、自分のことをママと呼ぶのは、聞き苦しいので、私は将来やめておこうと思いました(^^)

でも毎回なので不快なんです。

旦那は男2人兄弟で、どちらもママとは呼びません。

私は旦那と2人で会話する時は、名前で呼び合いたいです。将来のお嫁さんの前で自分のことをママとは呼ばず、私と話したいです。 出典：

qa.mamari.jp

人と話す時、相手の一人称が気になることってありますよね。少しだけ話すだけの人、お客さんなどの場合はスルーできても、相手が普段よく話すひとだと、一人称の方が気になって肝心の「話の中身」が頭に入らないことも…。この記事では義母の一人称が「ママ」で困惑している投稿を紹介します。義母にとって、自分は息子の「ママ」なので、一人称がママであることに違和感がないのかもしれませんが、息子の妻の前でも自分を「ママ」と呼ぶことに投稿者はちょっと引いています。

子どもたちが大きくなっても、自分の子どもたちの前で、さらに限られた場所の中で自分のことを「お母さんは～」とか「ママは～」というのは、特段問題がないのかもしれません。しかし、そこに「子どものパートナー」という第三者が入ってきたら、聞いている側からすると違和感を覚える一人称もあるのではないでしょうか。



投稿者さんは義母が義母自身のことを「ママ」と呼ぶことに違和感を覚えています。話し相手の一人称については、投稿者さんの場合だけでなく、モヤモヤした経験のある人はいるかもしれません…。

一人称についてのモヤモヤにはさまざまな声が…

「義母の一人称にモヤモヤする」という投稿には、いろいろな声が集まりました。

おばあちゃんになったのにママってややこしいですね😅お孫さんが聞いたら訳わからなくなりそうなので辞めて欲しいですね🥵 出典：

qa.mamari.jp

自分もママと呼ばれたいんでしょうね…😅

憧れる気持ちはわかりますがスナックのママさんでもない限り 普通の祖母が自分発信でママ呼びさせようとしているのはキモいしイタいと思ってしまいました💦

旦那さんから注意して貰えませんか？

「もうすぐお話ができるようになる頃だし 息子が混乱するから"おばあちゃん"か"ばぁば"のどちらかにして欲しい」では納得して貰えないでしょうか？

「おばあちゃんが孫にママ呼びさせてるのを見ると お嫁さんを差し置いて母親ヅラしちゃってるんだな～って思っちゃうって こないだママ友が言ってました」なんてしれっと言っちゃうとかww

子供が義母をママなんて呼び始めたら 私なら本人の目の前でも「ママじゃないよー ママはこっち(私)でしょ？ ばぁばだよ ばぁば！」って直るまで言い続けます😂 出典：

qa.mamari.jp

ママもやばいですが、

私のとこの義母も

あだ名で呼ばせる、

また自分でそう名乗ってるのも

痛いです💁‍♀️笑



実母もばぁちゃんと呼ばれるのが嫌らしく、

娘からしてひいばぁちゃんをばぁちゃんと呼ばせ、

私が小さい時に母を呼んでた呼び方で呼ばせてます。



私は潔く、

孫には、ばぁちゃんと呼ばせようと思ってます🙆‍♀️ 出典：

qa.mamari.jp

本人が「どう呼ばれたいか」ということと、他人から見て「その人はどういう立場の人か」というのはちょっと違いますよね。お互い旧知の仲で、呼び方にこだわらない関係の場合は、一人称が名前だろうと「ママ」だろうとあだ名であろうと、特に問題はないでしょう。



一方、子どもに対して「立場を明らかにする必要がある場合」や「他の人にとって紛らわしさが際立つ場合」は、大人として一歩引いた言動ができるとクールかもしれませんね。日本では子どもの視点に合わせた呼び方を一人称にする場合がありますが、社会に出れば「社長はさ…」とか「課長はね…」と役職を一人称にすることはほぼありません。



子どもに対する「役割を呼び名にする」ことが後々の違和感を生じさせそうであるなら、投稿者さんのように一貫して「私」で通すのも1つの方法かもしれませんね。

記事作成: kate_mu_23

（配信元: ママリ）