GUで完成！スタイリストが選ぶ“最強移動コーデ”で冬旅行へ
AIライター自動執筆記事
この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。
ファッションスタイリストの黒田茜氏が、自身のYouTubeチャンネル「スタイリスト黒田茜のファッションch」で「【GU購入品】48歳の“最強移動コーデ”！冬の旅行はこれで決まり」と題した動画を公開しました。今回はGUのアイテムの中から、長時間の移動でも快適に過ごせる旅行に最適なトップスとパンツを紹介しています。
動画でまず紹介されたのは「ヘビーウェイトスウェットハーフジッププルオーバー」です。黒田氏はこのアイテムについて、4つのおすすめポイントを挙げています。1つ目は、ハーフジップデザインによる着脱のしやすさ。髪型やメイクを崩さずに着替えができる点をメリットとして挙げています。2つ目は、コンパクトな着丈ですっきり見えること。3つ目は、裏起毛で暖かい素材感。そして4つ目は、袖にダーツが入っていることで生まれる立体的なシルエットです。
続いて紹介されたパンツは「デニムスウェットバレルレッグパンツQ」。一見デニムのように見えますが、実際はスウェット素材でできており、楽な着心地が特徴です。黒田氏は、シワになりにくく、ウォッシュ加工で汚れが目立ちにくい点も旅行に適していると解説。自身の着用サイズについては、トップスはMサイズ、パンツはリラックス感を重視してLサイズを選び、股下を2cmカットして調整したと明かしています。
動画の後半では、これらのアイテムを使ったコーディネートを提案。トップスとパンツをセットアップで着用し、インナーをハイネックやTシャツに変えることで印象を変える着回し術を披露しました。また、旅行以外の普段使いとして、トップスにシャツとデニム、パンツにカーディガンと革靴を合わせるきれいめカジュアルな着こなしも紹介しています。
楽な着心地とおしゃれさを両立させたアイテムは、旅行の移動日だけでなく、リラックスしたい休日にも活躍しそうです。冬のコーディネートを考える上で参考にしてみてはいかがでしょうか。
動画でまず紹介されたのは「ヘビーウェイトスウェットハーフジッププルオーバー」です。黒田氏はこのアイテムについて、4つのおすすめポイントを挙げています。1つ目は、ハーフジップデザインによる着脱のしやすさ。髪型やメイクを崩さずに着替えができる点をメリットとして挙げています。2つ目は、コンパクトな着丈ですっきり見えること。3つ目は、裏起毛で暖かい素材感。そして4つ目は、袖にダーツが入っていることで生まれる立体的なシルエットです。
続いて紹介されたパンツは「デニムスウェットバレルレッグパンツQ」。一見デニムのように見えますが、実際はスウェット素材でできており、楽な着心地が特徴です。黒田氏は、シワになりにくく、ウォッシュ加工で汚れが目立ちにくい点も旅行に適していると解説。自身の着用サイズについては、トップスはMサイズ、パンツはリラックス感を重視してLサイズを選び、股下を2cmカットして調整したと明かしています。
動画の後半では、これらのアイテムを使ったコーディネートを提案。トップスとパンツをセットアップで着用し、インナーをハイネックやTシャツに変えることで印象を変える着回し術を披露しました。また、旅行以外の普段使いとして、トップスにシャツとデニム、パンツにカーディガンと革靴を合わせるきれいめカジュアルな着こなしも紹介しています。
楽な着心地とおしゃれさを両立させたアイテムは、旅行の移動日だけでなく、リラックスしたい休日にも活躍しそうです。冬のコーディネートを考える上で参考にしてみてはいかがでしょうか。
YouTubeの動画内容
関連記事
スタイリストが徹底解説「ユニクロのリブニットは大人の重厚感、GUはポップでスポーティー！」大人向けリブニット帽かぶり方
ファッションスタイリスト、靴下選びの4原則を語る！「好きな色柄も堂々と取り入れて」
スタイリスト、ユニクロ家着トップス“ワッフルT”推しとCセーターを買えなかった理由
チャンネル情報
日々のおしゃれのアドバイスになることを発信していきます。ファッション業界に25年以上の視点から、・コーディネートについて・ファッションのトレンドについて・買って良かった、使って良かった商品レビュー・服のお手入れ方法お問い合わせホームhttps://www.neaten.jp/about-us