TBS若林有子アナ、人生初インタビューの相手が…「終わった瞬間、私泣いちゃって」
TBSの若林有子アナ（29歳）が、11月29日に公開された、TBS公式YouTubeチャンネルの“同期女子会”動画で、人生初インタビューをした相手について話し、「終わった瞬間、私泣いちゃって」と語った。
TBSの近藤夏子アナ、篠原梨菜アナ、若林有子アナの同期3人が女子会を行い、転機になった仕事について話す中で、若林アナは「インパクトみたいなので言うと、人生初インタビューがシュワルツェネッガー。アーノルド・シュワルツェネッガーが、入社1年目で、インタビューもしたことない、テレビの経験もほぼない、ハリウッドスター、英語、尺が10分か15分厳守。ハリウッドだからルールが厳しくて『これ言ってください』が全部NGなの」と振り返る。
若林アナによると、家で親相手にインタビューの練習をしてインタビューに臨み、最後にシュワルツェネッガーに「Will you be back to Japan？（日本にまた来てくれますか？）」と尋ねたら「シュワちゃんが察してくれて、カメラに『アイルビーバック』って言ってくれたの。もうさ、泣いた。泣ける。インタビュー終わって、本当に終わった瞬間、私泣いちゃって。それを見て（シュワちゃんが）『あなたはすごくスイートで頑張ってたよ』とか言って、あの分厚い胸板で抱きしめてくれて。つぶれそう、とか思いながら」とコメント。
若林アナはその仕事で「それはやっぱり、すごい、緊張感も、達成感もインパクトとしては残ってて、あの時にやっぱりインタビューする時に大事なことというかさ、どうやってこっちが言って欲しいことを相手にこう気持ちよく言ってもらえる空気を作るかとか、それまでのコミュニケーションのやり方が大事だなとか、結構、初手でバーンと学んだなと思う」と語った。
