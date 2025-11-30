touch in SOLの新作プライマー♡アイシーシャーベット登場

韓国発メイクアップブランド touch in SOL から、毛穴悩みに特化した新作プライマー「アイシーシャーベットプライマー」が登場♡ 2025年11月26日（水）より全国のドン・キホーテ（一部店舗を除く）で販売開始。ひんやりとしたシャーベットタッチジェルで毛穴を自然にぼかし、保湿しながら長時間メイクをキープ。シリコンフリー設計で敏感肌にも優しい一品です♪

ひんやり感で毛穴レス肌に

アイシーシャーベットプライマーは、肌にのせた瞬間ひんやりとしたシャーベットタッチジェルが心地よく密着♡

毛穴や凹凸を自然に和らげ、肌表面をつるんとなめらかに整えます。

Tゾーンや頬、あごなど気になる部分に軽くなじませるだけで、ファンデーションの密着感もアップし、毛穴レスな美肌を実現。

保湿＆ロングラスティング設計

スクワランやセラミドNPなどの保湿成分を配合し、ベースメイク中の乾燥を防ぎます♡ さらに皮脂やテカリに強いロングラスティング設計で、一日中“つるんとなめらか肌”をキープ。

敏感肌にも配慮したシリコンフリー処方で、毎日のメイクに安心して取り入れられるアイテムです。

touch in SOLで新感覚ベースメイク♪

毛穴や凹凸を自然にカバーしながら、ひんやり感と保湿力でメイク崩れを防ぐ「アイシーシャーベットプライマー」は、touch in SOL ならではの新感覚プライマー♡

価格2,178円（税込）、容量30gで、全国のドン・キホーテ（一部店舗を除く）およびQoo10で購入可能です。つるんとなめらか肌で、毎日のメイクをもっと心地よく楽しんで♪