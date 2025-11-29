この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

通信費見直しアドバイザーの本間輝明氏が、自身のYouTubeチャンネル「ネット乗り換えチャンネル」で「12月15日まで！楽天マジ得フェスティバルの20,000ポイントキャンペーンが復活｜特典併用で最大5万円もお得にする方法」と題した動画を公開。楽天モバイルが、楽天カード会員を対象に20,000ポイントを還元する「楽天マジ得フェスティバル」を期間限定で復活させたと発表した。iPhone購入割引などを併用することで、最大50,000円相当がお得になる。



本キャンペーンは、楽天モバイルに初めて申し込む楽天カード会員であれば、新規契約・乗り換え（MNP）を問わず一律で20,000ポイントが還元されるというもの。本間氏は、現在実施中の通常キャンペーン（新規契約で7,000ポイント、乗り換えで10,000ポイント）や、通称「三木谷キャンペーン」（乗り換えで14,000ポイント）と比較し、「間違いなく、今回が一番お得です」と断言。特に新規契約の場合、還元率は約3倍にもなるとその破格さを強調した。



さらに、今回のキャンペーンは他の特典との併用が可能な点も大きな特徴である。現在開催中の「iPhone対象端末最大20,000円割引キャンペーン」を併用すれば、端末代金の値引きとポイント還元で合計40,000円相当がお得になる。加えて、これから楽天カードを申し込む場合、12月1日午前10時までの申し込みであれば新規入会特典が通常の5,000ポイントから10,000ポイントに増額されている。これら全ての特典を適用することで、還元額は最大で50,000円相当に達する。



ただし、本間氏はキャンペーンの「期限」が複雑である点に注意を促した。楽天カードの10,000ポイント増量特典は12月1日午前10時で終了するが、「楽天マジ得フェスティバル」自体の申し込みは12月15日午前10時まで可能だ。また、キャンペーンの適用には12月31日までにプランの利用を開始する必要がある。最も重要な注意点として、本キャンペーンは「人生で初めて楽天モバイルに申し込む人」が対象であり、過去に一度でも契約したことがある「出戻り」は対象外となる。本間氏は「そういった『出戻り』の方は、迷わず『三木谷キャンペーン』を使ってください」と、再契約者向けの代替案も提示した。



「楽天マジ得フェスティバル」は、初めて楽天モバイルを契約するユーザーにとって、通信費を大幅に節約する絶好の機会となる。最大50,000円相当の還元を受けるには、12月1日午前10時までに楽天カードを申し込み、12月15日午前10時までに楽天モバイルに申し込む必要がある。自身の契約状況を確認し、最適なキャンペーンを選択することが重要だ。