デスクスッキリ化の好機！「モニターアームの王」がセールに帰ってきた
お待ちしておりました。
デスクをスッキリしたいときにまず検討してほしいのがモニターアームの採用。スタンドがなくなるだけでデスクってかなり広々しますし、お掃除も楽。小物も置けて本当に作業環境がよくなります。
ガジェット界の定番ですと「エルゴトロン」のモニターアームですね。
僕も全幅の信頼を寄せているアーム界の王。…なのですが、ただ、物価高による価格改定で最近ちょっと高くなっちまいましてね…。
通常価格で2万超え。セールでも1.7万くらいで落ち着いていて「あぁ、あの安かったエルゴトロンはもういないんだ…」みたいにしょぼくれていたのですが…見てください。
34％OFFで1万5480円。値上がり後、最安値を更新しました！ よく頑張った！ Amazon、エルゴトロン！
スイートスポットが必ず見つかる最高の調整力
エルゴトロンを選ぶ理由は？
と聞かれたらそりゃあもう無限に出てくるのですが、敢えて言うなら「とにかく自由な調整力」ですかね。
稼働のスムーズさやどっしりとした安定感、ブレのなさなど本当に優秀。可動できる関節も非常に多く、高さ・向き・角度・回転も自由自在。
ほんと、「このときはこう見たい」といったシーンごとの調整にもバッチリに応えてくれるんですよね。
僕も実際、このエルゴトロンのアーム使っていますけど、信頼して30インチ超えウルトラワイドバカデカモニターを支えてもらっています。いろいろなモニターアーム使ったけど、やっぱりエルゴトロンが最強でした。
安いと言っても1.5万ほどでまぁまぁなお買い物なのですが、物価高は今後もきっと続くはず。
この値段を超えて安くなる可能性は低いので、今のうちにモニターの数だけ買っておきましょう。絶対スッキリ幸せになれるはずなので！
Source: Amazon
エルゴトロン LX モニターアーム
15,480円
