『ズートピア』コンセプトアート本『ジ・アート・オブ ズートピア』発売 ─ 各キャラの初期設定や未登場エリアのコンセプトアートなども収録

ディズニー映画最新作『ズートピア2』が全国の劇場で公開される2025年12月5日（金）、『ジ・アート・オブ ズートピア』がKADOKAWAより発売される。2016年に公開され世界的な大ヒットを記録した映画『ズートピア』のコンセプトアート本。豊富なイラストと共に映画制作の舞台裏を伝える一冊となっている。

※Amazon のアソシエイトとして、THE RIVERは適格販売により収入を得ています。

映画『ズートピア』では、動物しか存在しない都市ズートピアを舞台に、ウサギの新米警察官ジュディ・ホップスと、おしゃべりなキツネの詐欺師ニック・ワイルドが連続失踪事件の捜査に挑む。ズートピアの街とそこで生きる個性豊かな動物たちは多くのファンを魅了した。

だが、ズートピアは一日にしてならず。それぞれ異なる毛並みを持つ動物たちをCGアニメーションとして映像化するまでには様々な苦労が待ち受けていた。加えて、草食動物から肉食動物まで様々な共に暮らす街というコンセプトを観客にリアルに感じてもらうためには、多様な動物の生態に対応した設計も必要だ。

本書『ジ・アート・オブ ズートピア』では、動物だけの世界が生み出されるまでの過程、制作陣が取り組んだフィールドワークの内容に、異なる大きさの動物が共存する街の設計など、『ズートピア』の舞台裏が数々の壮麗なアートと共に紹介される。

さらに、ズートピアに暮らす各キャラクターと、バニーバロウやレインフォレスト地区といった各エリアのコンセプトアートや初期設定、劇中には登場しなかったエリアのコンセプトアートも収録。製作総指揮を務めたジョン・ラセターによる「序文」とパイロン・ハワード＆リッチ・ムーア監督による「まえがき」では、『ズートピア』の企画が立ち上がった経緯やディズニーの長編アニメーションにおける本作の位置付けなどが語られる。

『ジ・アート・オブ ズートピア』は、2016年に発表された原著『The Art of Zootopia』を、『マーベル・スタジオ：ジ・アート・オブ・ライアン・メイナーディング』（KADOKAWA）などの翻訳を手がけてきた齋藤隼飛が堀川夢と共に新たに翻訳したもの。ズートピアの新たな側面が描かれる最新作『ズートピア2』に備えて、『ズートピア』の成り立ちを辿るのにピッタリな一冊だ。

『ジ・アート・オブ ズートピア』（ジェシカ・ジュリアス 著、齋藤隼飛／堀川夢 訳）は2025年12月5日（金）、KADOKAWAより発売。

