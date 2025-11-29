¡ÈF1¥Ö¡¼¥à¤ÎÎ©Ìò¼Ô¡ÉÃæÅè¸ç¡¢¡È½é°¦¼Ö¡É¤Ç¤¢¤ë56Ç¯Á°¤ÎÆü»º¡ÈÌ¾¼Ö¡É¤Î¸½ºß¤Î²Á³Ê¤Ë¶Ã¤¡Ö¤¢¡¼¡¢¤½¡¼¡ª¡×
¡¡¸µF1¥É¥é¥¤¥Ð¡¼¤ÎÃæÅè¸ç¡Ê72¡Ë¤¬¡¢¤¤ç¤¦29ÆüÊüÁ÷¤ÎBSÆü¥Æ¥ì¡Ø¤ª¤®¤ä¤Ï¤®¤Î°¦¼ÖÊ×Îò NO CAR, NO LIFE!¡Ù¡ÊËè½µÅÚÍË ¸å9¡§00¡Ë¤Ë½Ð±é¡£ÆüËÜ½é¤Î¥Õ¥ë¥¿¥¤¥àF1¥É¥é¥¤¥Ð¡¼¤È¤·¤Æ¡¢ÆüËÜ¤Ç¤ÎF1¥Ö¡¼¥à¤Î²ÐÉÕ¤±Ìò¤Ë¤Ê¤Ã¤¿ÃæÅè¤Î¡È°¦¼Ö¡É¤ÎÎò»Ë¤ò¤¿¤É¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Ûº£¸«¤Æ¤â¤«¤Ã¤³¤¤¤¤¡Ä¡È½é°¦¼Ö¡É¤Ç¤¢¤ë56Ç¯Á°¤ÎÆü»º¡ÈÌ¾¼Ö¡É¤ÎÁ´ËÆ
¡¡18ºÐ¤Ç¼ê¤ËÆþ¤ì¤¿½é¤á¤Æ¤Î°¦¼Ö¤Ï¡¢1969Ç¯¤Ë¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¡¢Åö»þÂç¿Íµ¤¤ÎÆü»º¡Ø¥Õ¥§¥¢¥ì¥Ç¥£Z¡Ù¡£ÈÖÁÈ¤ËÅÐ¾ì¤·¤¿70Ç¯¼°¤Î¼Ö¤ÏÈÎÇäÅ¹¤«¤é¼Ú¤ê¤¿¤â¤Î¤À¤È¤¤¤¤¡¢Ìðºî·ó¤¬¡Ö¸½ºß¤É¤ó¤É¤óÃÍÃÊ¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥¤¥á¡¼¥¸¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡Ä¸½ºß¤Î¤ª¤¤¤¯¤é¤Ç¡©¡×¤ÈÊ¹¤¯¤ÈÈÎÇäÅ¹¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Ï¡Ö¾õÂÖ¤Ë¤â¤è¤ê¤Þ¤·¤Æ¡¢±þÁêÃÌ¤Ç¡Ä¡×¤È¸ÀÍÕ¤òÂù¤¹¡£¤¹¤ë¤ÈÃæÅè¤Ï¡Ö¤¸¤ã¤¢50Ëü±ß¤¯¤é¤¤¤Ç¡Ê¾Ð¡Ë¡×¤È¤ª´ê¤¤¤¹¤ë¤È¡¢Ìðºî¤¬¡Ö0¤Ï¤â¤¦1¤ÄÉÕ¤¤Þ¤¹¤è¤Í¡©¡×¤È³ÎÇ§¡£ÈÎÇäÅ¹¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤â¡Ö¡Ê¤â¤¦¤Ò¤È¤Ä¡Ë0¤¬ÉÕ¤¤¤Æ¤½¤³¤«¤é¤È¤¤¤¦¡Ä¡×¤ÈÀâÌÀ¤·¡¢Ìðºî¤¬¡Ö¤½¤ì¤¬ºÇÄã¥é¥¤¥ó¤¯¤é¤¤¡×¤ÈÊäÂ¤¹¤ë¤È¡¢ÃæÅè¤Ï¡Ö¤¢¡¼¡¢¤½¡¼¡ª¡×¤È¶Ã¤¡£
¡¡Åö»þ18ºÐ¤¬¾è¤ë¤Ë¤Ï¾¯¡¹¡¢¹âµé¤Ê¤Ï¤º¤À¤¬¡¢¡Ö¿ÆÉã¤È¤ÎÌóÂ«¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡Ä¡×¤È¡¢Â©»Ò¤ËÂÐ¤¹¤ëÉã¤Î»×¤¤¤¬¤Ë¤¸¤à¡¢¤½¤ÎÌóÂ«¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤ë¡£¤³¤Î°¦¼Ö¤Ç¤Ï¡¢ÆüËÜÃæ¤¢¤Á¤³¤Á¤òÎ¹¤·¤¿¤È¤¤¤¦¡£¤³¤Î»þ¤ËÆÀ¤¿¥É¥é¥¤¥ÖÂÎ¸³¤¬¡¢¸å¤Ë¥ì¡¼¥·¥ó¥°¥É¥é¥¤¥Ð¡¼¤È¤·¤Æ¤ÎÃæÅè¤ò»Ù¤¨¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£¤À¤¬¡¢µ¤¤ËÆþ¤Ã¤Æ¼ê¤ËÆþ¤ì¤¿½é°¦¼Ö¤ò¤ï¤º¤«1Ç¯¤Û¤É¤Ç¼êÊü¤¹¤³¤È¤Ë¡£¤½¤Î¶Ã¤¤ÎÍýÍ³¤È¤Ï¡£
¡¡50Ç¯¤Ö¤ê¤È¤Ê¤ë½é°¦¼Ö¤Ç¤Î¥É¥é¥¤¥Ö¤Ë¡¢¡Ö½Å¤¤¤Ê¤¡¡×¤È´¶ÁÛ¤òÏ³¤é¤·¤Ê¤¬¤é¡¢»×¤¤½Ð¤ò¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡£
