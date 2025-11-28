【ディズニーストア】2026年は午年！ 干支モチーフのプーさんのぬいぐるみが新登場
2026年の干支、午（うま）にちなんだコスチューム姿のプーさんのぬいぐるみをはじめ、お正月にぴったりな多彩なアイテムを、ディズニーフラッグシップ東京とディズニーストア店舗、ディズニー公式オンラインストアで12月2日（火）より順次発売される。
ディズニーストアから、毎年恒例の干支をモチーフにしたシリーズ＜Disney store ETO collection 2026＞が今年も登場。2026年の午年にちなみ、うまのコスチュームをまとったプーさんと仲間たちのぬいぐるみや、ぬいぐるみキーチェーンをはじめ、置物などの装飾アイテムが展開される。
ぬいぐるみは、うまの顔をデザインしたフードやちょこんとおすわりした姿が愛らしく、ほっこり癒やされる。和柄の前掛けや金糸入りの組紐、金色の鈴など、お正月らしい華やかなデザインにも注目だ。
また、カラフルなうまのコスチュームを着たプーさんのシークレットフィギュアが登場。首元を華やかに飾り、細部までこだわったデザインとなっている。
さらに今年は、スティッチのぬいぐるみとぬいぐるみキーチェーンも仲間入り。爽やかな水色と白を基調にしたうまコスチュームで、スティッチらしいチャーミングな魅力があふれている。
また、スティッチとスクランプをモチーフにしたお正月アイテム＜NEW YEAR STITCH 2026＞が登場。獅子舞や鯛、紅白かまぼこ、鏡餅など、日本の縁起物に扮したキャラクターたちのにぎやかなデザイン。鯛の被り物をまとったスティッチが、かまぼこ姿のスクランプを釣る様子など、ユーモアたっぷりの描き起こしアートにも注目だ。
ラインナップは、しめ飾りや鏡餅、ぽち袋などのお正月アイテムのほか、お箸や汁椀、湯のみといった、家族で食卓を囲む機会が増える新年にぴったりな食器類も充実。さらに、ぬいぐるみやマスコットなど、コレクションとしても楽しめるアイテムを豊富に取り揃えている。
さらに、ミッキー＆フレンズをモチーフにした、だるまデザインの門松やしめ飾り、ぬいぐるみなど、新年を華やかに演出するお正月飾りが登場。お正月の食卓を彩るお箸や、お年賀たおるなど、新年の贈り物にもぴったりなラインナップだ。シークレットアイテムは、水琴鈴のストラップやがまぐちタイプのポーチが展開される。
また、「白河だるま総本舗」との共同企画による白河だるま＜NEW YEAR DARUMA 2026＞が今年も登場。ミッキーマウスとミニーマウスは紅白のデザイン、ドナルドダックは獅子舞など、キャラクターごとに新年らしいラッキーモチーフをあしらい、見ているだけで心が和むデザインとなっている。
そして「うるぽちゃちゃん」から、お正月らしい装いがキュートなミッキーとベイマックスのぬいぐるみが登場。ミッキーは2026年の干支にちなんだ、うまコスチュームに身を包み、 ”2026” の刺しゅうが入ったにんじんを抱えて特別感あふれるデザインに。ベイマックスは頭に橙をのせた鏡餅風スタイルで、組紐や鈴、紅白飾りなどをあしらったお正月ムード満点のデザインだ。
（C） Disney （C） Disney. Based on the ”Winnie the Pooh” works by A.A. Milne and E.H. Shepard.
