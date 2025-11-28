タレント王林（27）が28日、TOKYO MX「5時に夢中！」（月〜金曜後5・00）にゲストとして生出演し、家での過ごし方について語った。

番組では、王林の素性を年表形式で紹介。「バラエティー番組で“自宅では全裸で生活”とコメント」と、驚くべき素性の真意を尋ねられた。

王林は「何かの話で、誰かが言った時に、ちょうど“私も裸ですよ”ということで言わせてもらって」と、カミングアウトした理由を回顧。下着も着けないといい、「1人暮らしで、全裸で。家でも基本、母、父が見てても」と驚かせた。

服を着ない理由は「邪魔…？布が。くっついてくるのが凄く嫌で。自分の本来の姿で生きたいというか」という。

同じく自宅では“裸族”だというMCの垣花正も「お父さんの前で裸は、筋金入りですね」と驚き。王林は「結構、何とも思わず…。昔からだったから」と答えたが、「これ1回、（テレビで）言った後は、ママにも“これ以上、テレビで言うのはやめなさい”とは注意されましたけど」と打ち明けていた。

かつては仕事が終わると可能な限り故郷の青森に帰り、東京ではホテル暮らしだったという。今は東京に部屋を借りていることを明かし、「今は主にここで全裸です」と笑わせた。