【弁護士】河西ちゃんねるが、「国分太一 緊急会見 なぜこのタイミングなのか？ 会見のポイントについて弁護士が解説」と題した動画を公開。元TOKIOの国分太一氏が開催する緊急記者会見について、その背景と法的な論点を河西弁護士が解説した。



河西氏はまず、会見がこのタイミングで行われる理由について、「本日（11月26日）の正午に文春オンラインから国分さんに関する記事が掲載されたため」と指摘。会見と週刊文春による報道はセットになっているとの見方を示した。



これまでの経緯として、日本テレビの社長は6月20日の会見で、国分氏に「コンプライアンス上の複数の問題行為があった」としながらも、プライバシー保護を理由に具体的な内容の公表を避けていた。一方で、国分氏の代理人弁護士は「ハラスメント事案」と明言し、日本テレビ側がそれに抗議するなど、両者の認識には隔たりが見られていた。



今回、文春オンラインは日本テレビ関係者への取材を基に、国分氏が局側のヒアリングで認めたとされる具体的な行為を報じた。河西氏が動画内で記事内容を引用した部分によれば、国分氏はロケ先のホテルで女性スタッフに「抱きついてキスをした」「ボディタッチもした」と認めたほか、過去には「LINEで卑わがましい写真」「自分の下半身の写真を送ってしまった」とも話したという。



河西氏は、この報道内容と、日本テレビ側がこれまで「刑事告訴の事案ではない」「刑法に該当するものではない」としてきた見解との間にズレが生じている可能性を最大のポイントとして挙げる。報じられた「キス」などの行為は、状況次第で「不同意わいせつ罪」（2023年7月以降の法改正後）や、それ以前の「強制わいせつ罪」に該当する可能性も考えられるからである。日本テレビ側は、暴行や脅迫を伴う「強制性」はなかったと判断した可能性があるが、その判断の妥当性が問われることになると分析した。



今回の記者会見は、文春オンラインで報じられた具体的な行為に対し、国分氏自身がどのような認識を示し、説明責任を果たすのかが最大の焦点となる。単なる謝罪に留まらず、事実関係や日本テレビ側の見解との整合性について、本人の口から何が語られるのか注目される。