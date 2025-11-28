この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

YouTubeチャンネル「イチマルク │ FREE RIDE」が、「【FREE RIDE】日本に着いたばかりの外国人を車でおもてなししてみた #FREERIDE #外国人 #おもてなし」を公開した。この企画は、日本に着いたばかりの外国人を無料で観光案内し、宿泊先まで車で送迎するというものだ。今回は、初来日だというスウェーデン人男性2人をおもてなしした。



Jukia氏は空港で出会った2人に声をかけ、企画への参加が決定。アニメ好きの彼らの希望で、まずは「JUMP SHOP」がある東京ドームシティへ向かった。道中では神田明神にも立ち寄り、日本の神社文化を体験。手水舎での清めの作法を教わると、男性の一人は「美しい」と感銘を受けた様子だった。神社では二礼二拍手一礼の作法で参拝し、日本の精神文化に触れた。



その後、一行は居酒屋「四万十」へ。初めて食べるという刺し身の盛り合わせが登場すると、その美しさに「アートみたいだ」と驚きの声を上げた。マグロの中トロを口にすると「口の中でとろける」とその食感に感動。タコやブリも味わい、「クオリティが本当に格別だ」「スウェーデンではこんな刺身は食べられない」と絶賛した。日本の家庭料理の定番である肉じゃがや卵焼きも堪能し、「うまっ！」「絶品だよ！」と本場の味に満足している様子がうかがえた。



旅の終わりには、Jukia氏からサプライズが。彼らが大ファンだと話していた漫画『ONE PIECE』と『東京喰種トーキョーグール』の単行本をプレゼントされ、「信じられない！」と大喜び。最高の初日になったと感謝を伝えた。この動画は、日本文化の魅力と心温まる国際交流の様子を伝えている。



