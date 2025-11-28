「写真、いいですか？」と声を弾ませる若い男性2人の視線の先にいたのは、「学歴詐称問題」で世間を騒がせた伊東市前市長・田久保真紀氏（55）だった。

【写真】「伊豆コーヒーフェス」に現れた伊東市前市長・田久保真紀氏。写真撮影にも積極的に応じていたという

11月22〜23日に伊東市で開かれた「伊豆コーヒーフェス」。全国の名店が集結し、コーヒー文化で地域のにぎわい創出を狙った大規模イベントだ。その会場に、田久保氏の姿があった。

田久保氏といえば、就任後に市の広報誌へ掲載された「東洋大学卒業」の経歴が虚偽だったと判明。不信任決議が2度可決されて10月31日に失職したものの、12月14日投開票の市長選に出直し出馬すると表明している。イベントはその表明直後のものだった。来場者のひとりが語る。

「事前にインスタグラムでコーヒーの店舗が19店出店すると紹介されていて、その中に『？？？』とだけ書かれたシークレット枠があったんです。

気になって店先でしばらく待っていたら、田久保さんが現われた。次々と求められる写真撮影にも積極的に応じ、自分でカップにコーヒーを注ぎながら、購入者と談笑していました」

店頭では「グレープ」と「ローズ」の香りが引き立つ2種類のコーヒーが1杯900円、豆売りだと50グラム1000円で販売され、メニューには「田久保まきオリジナルブレンド」と書かれていた。

「無所属で戦う出直し市長選に向け、地元イベントに参加して交流を重ね、自らの存在をアピールする狙いがあったのではないか」（地元紙記者）と見る向きもある。

それで失った信頼を取り戻せるのだろうか。

※週刊ポスト2025年12月12日号