オンキヨーは、アニメ「その着せ替え人形は恋をする Season 2」コラボレーションモデルの「ゾーガンキン（EMSヘッド＆フェイススパ） CL-OS」の予約受付を、2026年1月16日15時まで、同社運営の通販サイト「ONKYO DIRECT」などで行う。

発送は3月下旬〜4月上旬にかけ順次の予定。

「喜多川海夢」のボイスで操作をガイド

クールラボの「CL-ZKS」をベースに、ボイス音質をオンキヨーが監修。音声ガイダンスと「Faceモード（表情筋ケア）」機能を追加搭載する。オリジナルカラーを採用し、「Powered by Onkyo」ロゴをあしらった新開発モデルとなっている。

本体天面に同作をイメージしたモチーフを配し、登場キャラクター「喜多川海夢」の録り下ろしボイスを搭載する。

電源オン/オフやScalpモード、Faceモード、回転レベルやEMSなど、各種操作に応じてガイドするオリジナルボイス計15ワードを楽しみながら、頭皮や表情筋のケアが可能だ。

クールラボが長年のEMS開発で培ったという技術で、電気刺激の不快感を軽減。4段階の強さで、頭皮や側頭筋のほかボディへのEMSトレーニングにも使用できる。

パワフルな動きで頭皮の汚れを浮き上がらせ、シャンプーだけでは落としきれない汚れをかき出す。ニオイやベタつきをカットし、頭皮環境を整えて頭皮トラブルを防ぐ。ネイルをしている女性もトリートメントがしやすい。

シャワーの水圧でも問題なく使えるIPX7防水性能を備え、シャンプーしながら頭皮マッサージが行えるほか、丸洗いも可能だ。

購入特典として、同キャラクターの描き下ろしイラスト・マイクロファイバークロスが付属する。

価格は1万8000円（税および送料込）。

このほか、関連商品「A4クリアファイル」（500円、以下全て税込）、「アクリルスタンド」（1500円）、「缶バッジ」（500円）、「スカルプ（収納）ポーチ」（3000円）、「ヘアキャップタオル」（3000円）を発売する。