¡Ö¥Þ¥¨¥±¥ó²èÇì¡×¥°¥Ã¥º²½¤â¡ÄÁ°ÅÄ·òÂÀ¡ÖµÕÅ¾¤Î³ÚÅ·Æþ¤ê¡×¤Î¥¦¥é¤Ë¡Öµð¿Í¤Ø¤ÎÉÔ¿®´¶¡×¤È¡Ö³ÚÅ·¤ÎÀ¿°Õ¡×
¥°¥é¥¦¥ó¥É³°¤Î³èÌö¤Ë¤â´üÂÔ
³ÚÅ·¤Ï11·î26Æü¡¢ÊÆ¥á¥¸¥ã¡¼¥ê¡¼¥°¤Î¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Ê¤É¤Ç¥×¥ì¡¼¤·¡¢11Ç¯¤Ö¤ê¤ËÆüËÜµå³¦¤Ø¤ÎÉüµ¢¤òÀë¸À¤·¤¿Á°ÅÄ·òÂÀ¡Ê37¡Ë¤Î³ÍÆÀ¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡ÖÁ°ÅÄ¤Ï°ìºòÇ¯¥ª¥Õ¤«¤é¡¢¡Ø£²Ç¯¸å¤Ë¤ÏÆüËÜ¤ËÌá¤Ã¤Æ¸½Ìò¤ò½ª¤¨¤¿¤¤¡Ù¤È¼þ°Ï¤ËÏÃ¤·¤Æ½àÈ÷¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£2023Ç¯¤ÎÆüËÜ¥·¥ê¡¼¥º¡¢¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹ÂÐºå¿ÀÀï¤Î¥²¥¹¥È²òÀâ¤ò¤ï¤¶¤ï¤¶°ú¤¼õ¤±¤¿¤Î¤â¡¢ºòÇ¯¥ª¥Õ¤Ë¹Åç¥í¡¼¥«¥ë¤Î¥Æ¥ì¥ÓÈÖÁÈ¤Ë½Ð±é¤·¤¿¤Î¤â¡¢ÆüËÜµå³¦¤È¤Î¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤ò¶¯¤á¤Æ¤ª¤¤¿¤«¤Ã¤¿¤«¤é¤À¤È¤¤¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¡Ê¥¹¥Ý¡¼¥Ä»æ¥Ç¥¹¥¯¡Ë
Á°ÅÄ¤Î°ÜÀÒÀè¤ò½ä¤Ã¤Æ¤ÏÅö½é¡¢²ÈÂ²¤Î°Õ¸þ¤â¤¢¤ê¡¢ºßµþµåÃÄ¤Ç¡Ö¤Û¤Ü¹Ê¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¡×¤È¤¤¤¦¡£
¡ÖÉ×¿Í¤¬´ØÅì½Ð¿È¤Ê¤Î¤Ç¡¢µð¿Í¤ä¥ä¥¯¥ë¥È¡¢DeNA¤Ê¤É¤¬ÍÎÏ¸õÊä¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¼óÅÔ·÷¤ËËÜµòÃÏ¤ò¹½¤¨¤ë¥Á¡¼¥à¤ËÆþ¤ì¤Ð¡¢´ØÅì¤òÎ¥¤ì¤¿±óÀ¬¤ÏÇ¯´Ö40¿ô»î¹ç¤ËÍÞ¤¨¤é¤ì¤ë¤¿¤á¡¢¿ÈÂÎ¤Ø¤ÎÉéÃ´¤Ï¤«¤Ê¤ê·Ú¸º¤µ¤ì¤ë¡£
¸ÅÁã¡¦¹Åç¤Ï³ÍÆÀ¤Ë¾è¤ê½Ð¤µ¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¿¤á¡¢ÀèÈ¯Åê¼êÉÔÂ¤ËÇº¤ß¡¢ºäËÜÍ¦¿Í¤äÅÄÃæ¾Âç¤È¤¤¤Ã¤¿Æ±³ØÇ¯¤ÎÁª¼ê¤â¤¤¤ëµð¿Í¤Ø¤ÎÆþÃÄ¤¬ÍÎÏ»ë¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¡ÊÆ±Á°¡Ë
¤È¤³¤í¤¬¥Þ¥¨¥±¥ó¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢ºßµåÃÄ¤Ç¤â¤Ê¤±¤ì¤Ð¡¢»öÁ°¤ÎÍÎÏ¸õÊä¤Ë¤âµó¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿³ÚÅ·¡£¤³¤ÎÅÅ·âÆþÃÄ¤ÎÎ¢¤Ë¤Ï¡¢²¿¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤«¡£
¡ÖÁ°ÅÄ¥µ¥¤¥É¤¬¶¯¤¯´õË¾¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤ÏÊ£¿ôÇ¯·ÀÌó¤Ç¤¹¡£¤¢¤È35¾¡¤ËÇ÷¤Ã¤¿ÆüÊÆÄÌ»»200¾¡¤òÃ£À®¤¹¤ë¤Ë¤Ï¡¢¾¯¤Ê¤¯¸«ÀÑ¤â¤Ã¤Æ¤â£µÇ¯ÄøÅÙÉ¬Í×¤Ç¤¹¤«¤é¡¢£±¥·¡¼¥º¥ó¤ÇÀÚ¤é¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦Ã±Ç¯·ÀÌó¤Ç¤Ïº¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£¤È¤³¤í¤¬¡¢¤¹¤Ç¤Ë¥Ô¡¼¥¯¤ò½ª¤¨¤¿¥Ù¥Æ¥é¥óÅê¼ê¡¦ÅÄÃæ¤òÊú¤¨¤ëµð¿Í¤Ï¡¢¥ê¥¹¥¯¤ò²óÈò¤¹¤ë¤¿¤áÊ£¿ôÇ¯·ÀÌó¤ò·ë¤Ö¤³¤È¤Ë¾Ã¶ËÅª¤Ç¤·¤¿¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢°¤Éô¿µÇ·½õ´ÆÆÄ¡Ê46¡Ë¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤¹¤ë¼óÇ¾¿Ø¤¬¡¢Â¾¤ÎFAÅê¼ê¤Ë¤´¼¹¿´¤À¤Ã¤¿¤³¤È¤â¡¢Á°ÅÄÂ¦¤Î¿´¾Ú¤òÂ»¤Ê¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ç¤¹¡£³ÍÆÀ¤·¤¿¤¤¤È¸À¤Ã¤Æ¤ª¤¤Ê¤¬¤é¡¢´ÆÆÄ¤«¤é¤Î¥é¥Ö¥³¡¼¥ë¤â¤Ê¤¯¡¢Äó¼¨¤µ¤ì¤¿¤Î¤ÏÃ±Ç¯·ÀÌó¤È¤¤¤¦¾õ¶·¤Ê¤é¡¢Á°ÅÄ¤¬µð¿Í¤ËÉÔ¿®´¶¤òÊú¤¯¤Î¤âÌµÍý¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡×¡Êµð¿ÍOB¡Ë
¤½¤Îµ¡¤Ë¾è¤¸¡¢°ìµ¤ÒêÀ®¤Ç¸ò¾Ä¤ò¿Ê¤á¤¿¤Î¤¬³ÚÅ·¤À¤Ã¤¿¡£ÀçÂæ¤¬ËÜµòÃÏ¡¢¤·¤«¤â°ÜÆ°¤¬Â¿¤¤¥Ñ¡¦¥ê¡¼¥°¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤«¤é¡¢¾¡¤ÁÌÜ¤ÏÇö¤¤¤È¤ß¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¤¬¡Ä¡Ä¡£
¡Ö¡Ø¸ò¾Ä¤¬°Å¾Ì¤Ë¾è¤ê¾å¤²¤Æ¤¤¤ë¡Ù¤Èµð¿Í´Ø·¸¼Ô¤«¤éÊ¹¤¤Ä¤±¡¢Â¨ºÂ¤ËÊ£¿ôÇ¯·ÀÌó¤Î¥ª¥Õ¥¡¡¼¤ò½Ð¤·¤¿¤³¤È¤¬¸ù¤òÁÕ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£ÀçÂæ¤Ç¤Î»î¹ç¤Ê¤é¡¢ÅÐÈÄÍâÆü¤äÆüÍËÆü¤Î»î¹ç¸å¤Ï¿·´´Àþ¤Ç¤½¤Î¤Þ¤ÞÅìµþÅÔÆâ¤Î¼«Âð¤Ëµ¢¤ë¤³¤È¤â²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£
±óÀ¬¤Ç¤¢¤Ã¤Æ¤â¡¢ÀçÂæ¤ò·ÐÍ³¤»¤º¤Ë¼«Âð¤«¤éÄ¾ÀÜ¸þ¤«¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢²ÈÂ²¤Ø¤ÎÇÛÎ¸¤òÀ¹¤ê¹þ¤ó¤À¾ò·ï¤¬¡¢¸ò¾Ä¤ò¤µ¤é¤Ë¥¹¥à¡¼¥º¤Ë¤µ¤»¤¿¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤³¤Þ¤ÇÀ¿°Õ¤ò¸«¤»¤é¤ì¤ì¤Ð¡¢Á°ÅÄ¥µ¥¤¥É¤Îµ¤»ý¤Á¤¬³ÚÅ·Æþ¤ê¤Ë·¹¤¯¤Î¤âÉÔ»×µÄ¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡×¡ÊÆ±Á°¡Ë
³ÚÅ·¤Ï¡¢Á°ÅÄ¤Î¿Íµ¤¤Ë¤¢¤ä¤«¤ê¡¢¥°¥é¥¦¥ó¥É³°¤Ç¤Î³èÌö¤Ë¤â´üÂÔ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÖÆÈÆÃ¤Î¥¿¥Ã¥Á¤¬¿Íµ¤¤Î¡Ø¥Þ¥¨¥±¥ó²èÇì¡Ù¤Î¥°¥Ã¥º²½¤ËÁÀ¤¤¤òÄê¤á¤Æ¤ª¤ê¡¢Á°ÅÄ¤Ë¤ÏÄÌ¾ï¤è¤ê¤â¹â¤¤¥í¥¤¥ä¥ê¥Æ¥£¤ò»ÙÊ§¤¦¤³¤È¤â¼¤µ¤Ê¤¤¹½¤¨¤À¤½¤¦¤Ç¤¹¡£ÍèÇ¯¤Ï¥Þ¥¨¥±¥ó²èÇì¤Î¥¿¥ª¥ë¤¬¡¢³ÚÅ·¥â¥Ð¥¤¥ë¥Ñ¡¼¥¯¤ÇÈô¤Ö¤è¤¦¤ËÇä¤ì¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡×¡Ê³ÚÅ·µåÃÄ´Ø·¸¼Ô¡Ë
ÌÁÍ§¤ÎÅÄÃæ¤ËÂå¤ï¤Ã¤Æ¡¢¥Þ¥¨¥±¥ó¤Ï¡Ö³ÚÅ·½é¤Î200¾¡¡×¤È¤¤¤¦°Î¶È¤òÃ£À®¤Ç¤¤ë¤«¡£