男性の染色体を持って生まれた「生物学的男性」が、産婦人科や女子更衣室、女子トイレや風呂などの女性専用エリアに侵入し、SNSなどで「侵入を自慢・レポートする」といった、女性の安全と人権を侵害する行為が問題視されている。



先日、30歳の「トランスジェンダー女性（生物学的男性）」が、自身の母親を同伴して女性用下着店に入店。女性販売員に対応してもらい「採寸した」とX（旧Twitter）に投稿（※投稿は現在削除されている）。



本来「女性用インナー売り場の試着室」では禁止されているはずの「生物学的男性」による試着室利用と採寸に対し、多くの女性たちから、「怖いからやめて」「男性が試着した下着を買いたくない」「1人を許すと全員を許すことになってしまう」といった不安の声が殺到した。



なぜ「生物学的女性」にとって、女装や自認女性を含む「生物学的男性」による「女性専用エリア」の侵入が恐怖なのか？



加害性のなさをアピールするための「母親」同伴でも、なぜダメなのか？



その明白な理由を、元下着販売員で、下着の情報やおすすめ商品の情報を発信している、ちーちょろす 下着の魔法使い（@chiichoros）さんが「女性用下着店の販売員」の視点から、Xに投稿。



投稿は約2,792万回表示され、6万3千以上のいいねがつけられた。



女性用下着店に堂々と入店する「男性（女装）」が怖い理由とは？

＜以下、ちーちょろす 下着の魔法使いさんのXの投稿より＞



「30歳の生物学的男性がJK（女子高生）と見間違えられたと言って下着屋さんで採寸をしたという話を見てしまったので、元下着販売員目線で感想をつづらせてください。



100%リップサービスです。30代男性がどうがんばってもJKに見えるわけありません。お願いだから下着屋さんに行ったという妄言なら今すぐに訂正してください。本当にお願いだから妄言であってくれ。



と言う前置きはありつつ、（対応した販売員と）私が同じ立場なら、そう言ってしまう可能性が0（ゼロ）じゃないです。普通に怖いから。多分アルバイトの方や優しい販売員さんなら、怖すぎて断れないと思います。なぜなら本人が、



⚫︎女性のような格好をして



⚫︎しかもまさかお母様が『付き添い』でご来店で（つまり息子さんがメインのお客様）



⚫︎もしそのお母様がお得意様だったとして、『申し訳ありませんが男性は無理です』って言う勇気がある販売員はほとんどいません。あと普通に逆上が怖い。



炎上覚悟で言いますが、下着屋さんに堂々と入ってきてしまう男性（女装の方）って、自分たちが思っているよりも怖いです。私は普通の男性より怖かったです。



現場経験があるから言えますが、ぶっちゃけそこまでやる勇気も責任もない。特にアルバイトや派遣さんだったらなおのことです」



「女性に必要なもののスペース」を侵害しないで

「多分対応された販売員さんがSNSを見たら青ざめていると思います。まさかSNSに書かれるなんて思ってないでしょうし、自分の対応のせいで炎上するなんて…って思っていると予想しています。



これは憶測ですが、心の中では『気に障らないように…』って感じで、『JKに見えるから本当はOKしたいくらいなんですけど、会社の方針で試着はダメなんですよ〜（笑）。でも採寸ならお母様と一緒ですし、お洋服の上からだから内緒でやっちゃいますね！』くらいの流れだったんじゃないかなと思います。



販売員さんを擁護するわけではありませんが、いちばん悪いのは、『男には必要ない』と言われているし、ましてや女性の格好をして生物学的女性が嫌がることをわかっていることをする”男性”だと思います。そこまでの責任を販売員に負わせないでほしい。お給料の問題とかでもなく、（店に）来たら警察呼んでもいいとかでもない。



本当に逆上が怖いんです。だからお互いのために来ないでください。



女子トイレと女子更衣室と女性専用車両もですが、『女性に必要なもののスペース』には入らないでください。



そして、女性もですが、どれだけあなたの認識の中では『女性』でも、そのお店が自分のモノでない限り許す権利はありません。1人だけならと思うかもしれませんが、その1人の行動がたくさんの女性を不安にさせるかもしれません。



どうか、自分の趣味嗜好は自分のモノの中で納めてください。売り物ですので」



＜ちーちょろす 下着の魔法使いさんのXの投稿より＞



「生物学的男性」客による、指名電話や接客の要求…

ホルモン治療や性別適合手術による体型変化、生物学的な骨格などに配慮した「トランスジェンダー女性／トランスジェンダー男性」のための下着は、ニッセンが公式オンラインで販売している。



また、当該男性が来店した女性用下着店を含む、ほとんどの下着ブランドの商品がオンラインでの入手が可能だ。



しかし、「トランスジェンダー女性（生物学的男性）」が「女性専用エリア（試着室）への侵入」や「女性販売員に身体を触らせる／対応させること」に固執するのは、自認の性別が他者に認識されているかを確認するためだという。



「生物学的男性」による女性用下着店への実害については、試着室内の盗撮、商品や試着室内を体液で汚損、女性販売員への卑猥な発言や執拗な接触要求・つきまとい、試着室に侵入した様子を撮影しSNSに投稿する、といった例が多く報告されている。



（※多くの下着ブランドでは、女性客であっても試着室での撮影は原則禁止）



ちーちょろすさんは「女性用下着店」の元販売員。自身も同様の経験があるという。



「私が販売員だった時代は『生物学的男性』のお客様がご来店された際のマニュアルがなく、個人の判断での対応となっていました。平スタッフ時代は（『生物学的男性』のお客様から）指名で電話がかかってきたり、接客を求められていましたが、店長が守ってくださり、自分が店長になってからは、ご入店を確認したら警備員さんに内線で連絡→スタッフではなく自分が対応、としていました。



『生物学的男性』のお客様に対しては、基本的に入店の挨拶のみ、接客する場合はその方が怪しいと思った場合のみとしていました。なぜなら、男性客による盗難、無駄に商品を触るケースも多いんです」（ちーちょろす 下着の魔法使いさん）



販売員の安全確保の徹底を

今回の件に対して、生物学的女性である「販売員」と「客」の安全を守るための厳正な基準を「企業」に求める声も多く寄せられた。



「私自身が”企業”に勤めていたからこそわかるのですが、外部が考えるよりも、本社はスタッフを守ることに敏感です。確かに現場の判断に委ねる場面も多いですが、多くの企業には、『これをしたらスタッフを守り切れない』という明確なラインがあります。



もし、企業側に改めて考えていただけるなら、SNS対策として、『販売員には接客上の偽名（仮名）を使わせる』『本人が希望しない限り、顔出しは出来る限りさせない』という２点は徹底してほしいと思います。



そして、すでに実施されているかもしれませんが、男性客（女装であっても）が入店をした際はすぐ警備員を呼ぶようにする、監視をしてもらえるようにする、などの対応を統一化していただきたいです」（ちーちょろす 下着の魔法使いさん）



「ジェンダー問題」に対する、国からの明言が必要

また、こういった「ジェンダー問題」については、まずは「国」による明確な基準が必要だと言う。



「もちろん企業として、接客対応するお客様は『生物学的女性のみ』という声明を出していただければ嬉しいですが、現在、国自体がジェンダー問題をあやふやにしており、そんな中で企業側が基準を決め切るのは、現場にも負担がかかる場合があると思います。



店頭に男性スタッフを置くことも、トランス女性向けブランドを作ることも、企業側の負担になるばかりで解決策にはほど遠く、やはり国が『トランス女性を女性と認めない』と明言することが必要で、その上でやっと企業は安心して声明を出せると思っています。ちなみに、ワコールさんも含め、女性用インナー売り場の試着室に入れるのは基本『女性』のみです。トランス女性は含まれません」（ちーちょろす 下着の魔法使いさん）



「試着室内での男性のお客様へのフィッティングサービスは実施していない」

さらに、「女性用の下着は、基本的に『女性の骨格』に合わせて作られているので、女性ホルモンを投与していても、骨格が違えば合わないんです。特にサイズの対応がそもそも難しいです」と、ちーちょろすさん。



「女性であっても、（多くの女性の身体を）研究した上でのフィッティングを受けて初めて自分に合うものが見つかるくらいですが、トランス女性の方のフィッティングについては、まだ研究や対応が十分ではないのが現状です。



そのため、一般的な女性下着専門店ではフィッティング対応が難しいです。『試着してみないとわからない』というお気持ちはわからなくもないですが、それならより一層、トランス女性の方向けに作られたブランドや専門店の商品やサービスの方が適していると思います。



身体に合わない・生物学的男性へのサービスが提供されていないにも関わらずご来店される、ということは、パス度を見るために来ている要注意なお客様、という認識をされてもおかしくありません」（ちーちょろす 下着の魔法使いさん）



（※パス度：他者から自認の性別が認識されるかの度合いのこと）



ちーちょろすさんは以前にも、同様の件に対する見解を自身のYouTubeチャンネルでわかりやすく解説している。



同件について、弊社が株式会社ワコールに取材を行った際（2024年11月）、ワコール広報部からは、「従来から当社グループでは、女性インナーウェア売場における試着室のご利用は女性のお客様に限らせていただいております。試着室内でのフィッティングサービスについても女性のお客様に限らせていただいており、試着室内での男性のお客様へのフィッティングサービスは実施しておりません」との回答があった。



「生物学的男性」が逆上したら力では敵わない…

＜以下、ちーちょろす 下着の魔法使いさんの投稿に寄せられた、男性からの共感の声や、女性たちの不安のコメントの数々＞



「普通に考えて、密室で男が女性店員さんに体のサイズを測ってもらうって変だよね。計測って、下着を着けた後、失礼しますねって直に手を入れて触るよね、（胸部の脂肪を）正しい位置に直すために…え、怖」



「『下着屋さんに堂々と入って来てしまう男性（女装の方）』←この時点で常識が通じない人確定なので抵抗出来る女性販売員さんはいませんよね。だって相手が逆上したら絶対力では敵わないんですから…」



「凍てついたお店の雰囲気（商業施設なら玄関からトイレまで全て）が伝わって、私の心中、猛吹雪です」



「丁重にお断りしたら、『私は女性なのに！傷ついたわ！』と大声で逆上されたら、他のお客さんまで帰ってしまいそう。こういうカスハラ逆上は、店員が泣きを見るまでなぎ倒して来そう」



男だって男湯で「言葉が通じない身長2mの男」に迫られたら恐怖だよ？

「ホルモン治療で膨らむ胸に装甲が必要なのもわかる。何もなしでは得られなかった女の子としての生活に憧れるのも…。ただそれでも、生物学的男性は入ってはいけないところっていうのはご理解いただかないといけないんですよね」



「自分で採寸して通販で買ってほしい」



「今回のことで『あの店は俺たちでも行ける』って勘違いしてますます来るようになるでしょうね。話題の人のリプ欄で、トランス女性と思しき人たちが興味津々で質問していたから。あの人は良かったのに俺はどうしてダメなんだって絶対言ってくるよ。店員さんが守られてほしい」



「男もさ、男湯で身長2mの外国人に迫られたら恐怖がありますから、力の勝負の怖さは認識できると思うんですよね。国内で適切な対応されること求む」



（まいどなニュース／Lmaga.jpニュース特約・はやかわ リュウ）