紗栄子も性能に驚き！“ひと息で膨らむ”ネックピロー「すごいんだけど」「買おう！」

紗栄子さんが、自身のYouTubeチャンネルに『【ロフト】消臭グッズを愛犬のトイレで試してみたww』という動画を投稿。生活雑貨の専門店【ロフト】でお買い物する様子を公開してくれました。今回は、紗栄子さんが性能に驚いた“トラベルグッズ”ご紹介します♪

仕事で移動が多い紗栄子さんが、トラベル雑貨フロアを吟味する中で、店員の方から「おすすめです」と紹介された商品がこちら！

◼︎ひと息で膨らむネックピロー

marna / fuu ネックピロー 税込2,980円（公式サイトより）

ひと息で膨らみ、畳むと手のひらサイズにたためるネックピロー。

首を包み込み、しっかり支える形。なかなか自分好みの固さを探すのは難しいですから、空気の量でお好みの固さに調整できるのが嬉しいですね。

旅行や仕事での移動時間はもちろん、お家でのくつろぎ時間など、様々なシーンで使うことができます。

◼︎紗栄子さんも即決！

紗栄子さんは、実際に、ふっと息を吹きかけただけで、膨らむと「えっ！すごいんだけど」「今ひと息でいったよ」と驚き。

そして、首に装着すると「買おう！」「フライト今回長いから」と、飛行機で使用する用に購入を即決されていました！

■動画もチェック

動画内では、こちらの商品以外にもさまざまな商品を吟味する様子を公開しています。ぜひチェックしてみてくださいね。