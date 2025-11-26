各種家電およびパソコン関連などを扱うLGエレクトロニクス・ジャパン（東京都中央区）は、衣類ケア家電の新モデル「The All New LG Styler SC5MNR4G」を2025年11月25日に発売。

ハイグレードモデルの使い心地はそのまま、仕様変更で価格を抑える

スーツや制服、ニットやコート、ダウンジャケットなど、洗濯機では洗いにくい衣類や小物などに付いたニオイやシワ、花粉やダニ、菌、ウイルスなどを自宅で簡単にリフレッシュできる。

ハイグレードモデルの使い心地はそのまま、ハンディスチーマーを非搭載としたほか、操作パネルの仕様を変更するなど価格を抑えている。

ハンガー5着とズボン1着に対応。ハイグレードモデル同様、コースに合わせてスチーム量を調節し、衣類を傷めずにケアする「DUAL TrueSteam」を搭載する。

ハンガーがツイストしながら振動し、衣類に付着した花粉やホコリをパワフルかつスピーディーに落としてシワを伸ばす「Dynamic MovingHanger」、短時間で乾燥可能な「DUAL Inverter HeatPump」などの機能を備える。

ドア内側には「ズボン折り目ケア」を装備。付属のクリップにズボンを挟んで折りたためば、座りジワなどを取り除き、センタープレスもくっきりとキープできる。

部屋全体の空気を自動的に循環させる「AutoFresh System」を内蔵。ドアを閉めたままでも部屋全体の除湿が行える。

カラーはダークグリーン。

市場想定価格は32万8900円前後（税込）。