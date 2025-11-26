ゴールデンボンバー樽美酒研二、人生初の蕁麻疹の原因が判明！過去の血尿を振り返り健康への意識を強調「トレーニングあっての健康」
ヴィジュアル系エアバンド・ゴールデンボンバー樽美酒研二が自身のInstagramを更新し、「トレーニングの量とか人に話したことなかったし、眠りは浅いが睡眠で悩んでるわけでもなかったので気づけず、とにかく疲労困憊で体が悲鳴をあげたんではないかという感じでした。前回やり過ぎて血尿出た流れと同じですね」と体調不良の原因を明かした。これまでトレーニングや健康についてあまり触れてこなかったが、過去の血尿の経験も踏まえ、今回は特に注意が必要だと感じた様子がうかがえる。投稿には、自身のアレルギー検査と血液検査の結果の写真がアップされている。
この投稿にファンからは「健康あってのトレーニングですよ」「取り敢えず食べ物のアレルギーは無くて良かった」といったコメントが寄せられ、ファンからの心配の声や励ましの言葉が広がった。
