せいろで蒸すだけ！肉を使わずさっぱり軽い「トマトのべジ麻婆豆腐」
せいろで簡単！脂質を控えた鶏ムネ肉の「ヘルシータンドリーチキン」
栄養士ならではのヘルシーで健康的なせいろレシピが話題のインフルエンサー・サヤさん。1日1食をせいろ料理に置き換えるだけで、1か月で−4kgのダイエットに成功しました。ノンオイルのせいろ料理は、肉などの余分な脂を落とし摂取カロリーを抑えられるほか、蒸すことで食材のかさが減り、野菜をたっぷり摂れるというメリットも！
そんなサヤさんの経験とノウハウが詰まった、せいろダイエットレシピをご紹介。食材を準備してせいろに詰め、蒸すだけの簡単プロセスだから、せいろ初心者でも無理なく続けられます！
■肉不使用でさっぱり軽い食べ心地
トマトのベジ麻婆豆腐
● 高タンパク ＝ タンパク質を十分含む
● 代謝 UP＝ エネルギー代謝を高める栄養素、成分を多く含む
● デトックス＝ 便や水分など、余分な老廃物を排出する成分を多く含む
■材料（1人分）
木綿豆腐… 1丁（約300g）
トマト… 大1/2個（約60g）
しいたけ… 2個（約30g）
玉ねぎ… 20g
A 鶏ガラスープの素（顆粒）… 小さじ1
片栗粉… 小さじ2
味噌… 小さじ1
豆板醬… 小さじ1/2
はちみつ… 小さじ1
おろしニンニク… 小さじ1/2
ショウガ（みじん切り）… 小さじ1
ごま油… 小さじ1/2
小ねぎ（小口切り）… 1本
■つくり方
準備
・豆腐はザルなどに入れて水切りし、食べやすい大きさの角切りにする。
・トマト、しいたけ、玉ねぎはみじん切りにし、Aを加えて混ぜる。
詰める
・クッキングシートを全体に敷き、豆腐を入れ、混ぜ合わせた具をのせる。
蒸す
・8分蒸し、小ねぎを散らす。
memo
肉を使わないベジタブル麻婆豆腐は食物繊維やビタミンがたっぷり。辛みと香味を利かせて、代謝促進、脂肪燃焼効率をアップ。
※1歳未満の乳児にはちみつを与えないようにしてください。
■レシピについて
・せいろはすべて直径24cm（1段）を使用。
・材料は1人分または2人分を基本とし、レシピによってはつくりやすい分量を記載しています。
・蒸し時間はあくまで目安です。食材の個体差によっても蒸し上がり時間が変わるので、竹串などを刺してみて中まで火が通っていないようなら、様子を見ながらさらに数分蒸して調整してください。
・せいろ内の蒸気は高温なので、ふたを開けるときは蒸気を奥側に逃がすようにするなど、火傷に十分注意してください。
・火加減はガスコンロを基準にしています。お使いの機器に合わせて調整してください。
・小さじは5mL、大さじは15mL。「ひとつまみ」は親指と人さし指と中指でつまんだ量、「少々」は親指と人さし指でつまんだ量、「適量」は料理に見合った適切な量という意味です。
・砂糖はきび砂糖、豆乳は無調整豆乳を使用しています。きび砂糖がなければ上白糖など、お好みのものを使っていただいて構いません。塩麹は市販品でOKです。
・ごはんは冷やごはんを使用しています。
著＝サヤ／『せいろダイエットレシピ 食事制限なし！1食置きかえるだけで1か月で4kgやせ！』