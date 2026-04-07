“満腹まで食べる人”と“腹八分で止める人”、体型に差は出る？実は分かれ目は“食後”にあった
食事を終えたはずなのに、なんとなくコーヒーを飲みながら、もう一口だけ。気づけば、焼き菓子やお菓子に手が伸びている。そんな状況に心当たりはありませんか？「満腹になるまでしっかり食べる」という人もいれば、「少し余裕を残して終えるようにしている」という人もいますが、実はその差が出やすいのは“食事中”よりも“食後”の過ごし方なのです。
満腹まで食べる人は“食後の余韻”が長くなりやすい
満腹になるまで食べると、「もう十分」という安心感が得られます。その一方で、食後の時間が長くなりやすく、コーヒーやデザートをきっかけに、もう一口、もう一口と食べ続けてしまうことも。
特別に食べ過ぎている感覚がなくても、こうした“無意識の追加”が重なることで、結果的にカロリー摂取量が増えてしまうこともあるでしょう。
腹八分で止める人は“終わり方”がはっきりしている
一方で、少し余裕を残して食事を終える人は、「ここで終わる」という区切りが明確になりやすい傾向があります。食後もダラダラと続くのではなく、一度リセットされるため、次の間食までの間隔も整いやすくなります。
無理に我慢しているというよりも、“終わらせる習慣”が自然と身についている状態に近いと言えるでしょう。
体型に影響するのは“食後の選択”
体型に差が出るかどうかは、食後に何を選ぶか、食事をどう終わらせるかといった“食後の行動”が積み重なることで影響していきます。満腹まで食べること自体が悪いわけではありません。ただ、そのあとも続いてしまうかどうか？この小さな違いの積み重ねが体型に影響してくるのです。
食事でお腹と心を満たすためには、食事の“終わらせ方”も大切な要素のひとつ。無理に制限するのではなく、自分にとってちょうどいい方法を見つけることが、体型キープの鍵となるでしょう。＜取材・文：beauty news tokyo編集部＞ ※画像は生成AIで作成しています ※本記事は食行動および栄養学に関する一般的な知見を参考に編集部が構成しています
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