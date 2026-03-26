マクドナルド『チキンタツタ』、ガンダムとコラボ 描き下ろしの“ガンダム チキンタツタ専用”が登場するサンライズ制作完全新作アニメも
マクドナルドは9日、今年35周年となる『チキンタツタ』など新商品4種を含む全6商品を15日から期間限定販売することを発表。また14日より“ガンダム チキンタツタ専用”が登場するサンライズ制作の完全新作オリジナルアニメーション新CMが放送されることも公表した。
【動画】チキンタツタに迫るシャア…公開されたチキンタツタCM
『チキンタツタ』は、1991年に初登場して以来、35年にわたってご愛顧いただいている人気商品。オリジナルのバンズに生姜醤油の風味香るやわらかなチキンタツタパティを、キャベツ、辛味のあるソースとともにサンドした。新商品『タルタル油淋鶏風チキンタツタ』は、定番のタツタに、香味油を効かせた“油淋鶏風タルタル”をプラス。ごま油とネギ・にんにく・生姜の香りが、タツタの旨みを一層引き立てる。中華の風味をアクセントに、タルタルならではのコクと食べやすさを両立した新しい味わいとなっている。
さらに“『チキンタツタ』シリーズ”史上初めて『チキンタツタ』にチェダーチーズがはいった新商品『チーズチキンタツタ』も登場。『チキンタツタ』とクリーミーなチェダーチーズが相性抜群で、定番のものとはひと味ちがうおいしさを楽しめる。さらに、『チキンタツタ』とともに楽しめるサイドメニュー・デザートドリンクとして、ポテトと相性抜群の『シャカシャカポテト じゃがバタ』が北海道産バターを使用してリニューアル登場するほか、日向夏、甘夏のさわやかな味わいと、後に引くまろやかなヨーグルトの風味が特長の炭酸ドリンク『マックフィズ 和かんきつヨーグルト味』『マックフロート 和かんきつヨーグルト味』も新登場する（※日向夏、甘夏の果汁あわせて１％使用）。
また、14日より放映開始する新テレビCMでは、今年は、テレビアニメーション作品『機動戦士ガンダム』とコラボ。1979年に放送を開始した『機動戦士ガンダム』の当時の世界観をそのままに、“ガンダム チキンタツタ専用”が登場するサンライズ制作の完全新作オリジナルアニメーションを届ける。
まるでアニメの次回予告のような世界観の中で、チキンタツタに迫るシャアに、アムロが“ガンダム チキンタツタ専用”に乗り込んで立ち向かうというストーリー。主要キャラクターが登場する映像となっている。さらに、商品をオリジナルコラボデザインの数量限定パッケージで提供するほか、Xキャンペーンなどの各種施策も用意している。
■数量限定コラボパッケージ
『機動戦士ガンダム』とコラボしたオリジナルデザインのパッケージで商品を提供。3種のバーガー商品、マックフィズ/フロートで異なるデザインを用意しており、ガンダム、アムロ、シャア、シャア専用ザクIIなど、人気のMS（モビルスーツ）・キャラクターたちが描かれている。商品と合わせて、『機動戦士ガンダム』の世界観あふれるパッケージを楽しめる。
【動画】チキンタツタに迫るシャア…公開されたチキンタツタCM
『チキンタツタ』は、1991年に初登場して以来、35年にわたってご愛顧いただいている人気商品。オリジナルのバンズに生姜醤油の風味香るやわらかなチキンタツタパティを、キャベツ、辛味のあるソースとともにサンドした。新商品『タルタル油淋鶏風チキンタツタ』は、定番のタツタに、香味油を効かせた“油淋鶏風タルタル”をプラス。ごま油とネギ・にんにく・生姜の香りが、タツタの旨みを一層引き立てる。中華の風味をアクセントに、タルタルならではのコクと食べやすさを両立した新しい味わいとなっている。
また、14日より放映開始する新テレビCMでは、今年は、テレビアニメーション作品『機動戦士ガンダム』とコラボ。1979年に放送を開始した『機動戦士ガンダム』の当時の世界観をそのままに、“ガンダム チキンタツタ専用”が登場するサンライズ制作の完全新作オリジナルアニメーションを届ける。
まるでアニメの次回予告のような世界観の中で、チキンタツタに迫るシャアに、アムロが“ガンダム チキンタツタ専用”に乗り込んで立ち向かうというストーリー。主要キャラクターが登場する映像となっている。さらに、商品をオリジナルコラボデザインの数量限定パッケージで提供するほか、Xキャンペーンなどの各種施策も用意している。
■数量限定コラボパッケージ
『機動戦士ガンダム』とコラボしたオリジナルデザインのパッケージで商品を提供。3種のバーガー商品、マックフィズ/フロートで異なるデザインを用意しており、ガンダム、アムロ、シャア、シャア専用ザクIIなど、人気のMS（モビルスーツ）・キャラクターたちが描かれている。商品と合わせて、『機動戦士ガンダム』の世界観あふれるパッケージを楽しめる。