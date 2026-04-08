今回は、夫と不倫疑惑のある女子に驚きの事実を知らされたエピソードを紹介します。

「奥様に大事な話があります」と言われ…

「あるとき、夫のスマホをちらっとのぞき見しました。すると夫が会社の後輩女子と仲良さげなLINEのやりとりをしているのが目に入り、不倫を疑いました。

そんなある日、不倫疑惑のある夫の後輩女子が私に連絡してきて、『奥様に大事な話があります』と言ってきたんです。で、後日後輩女子から話を聞いたのですが、どうやら不倫なんてしておらず、その女子は夫から一方的に迫られ、拒否してもしつこく夫は連絡してきて、会社でもつきまとわれ、かなり困っているとのこと。

夫は、その女子の実家にまで連絡してくることもあるとのことでした。『あなたの旦那さんを訴えます』とも言われました。困惑しましたし、夫のことをとても許せません」（体験者：30代女性・会社員／回答時期：2025年12月）

▽ 不倫どころか、この後輩女子はこの女性の夫に嫌がらせをされていて、困っているってことですよね。妻としては恥ずかしいやら、申し訳ない気持ちでいっぱいだったことでしょう……。

※Googirlが独自にアンケートを実施し、集めたGoogirl読者様の体験談をもとに記事化しています。