¡¡¹ñÆâ½÷»Ò¥´¥ë¥Õ¤Îº£µ¨ºÇ½ªÀï¡¢¥á¥¸¥ã¡¼Âç²ñ¤ÎJLPGA¥Ä¥¢¡¼¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥·¥Ã¥×¥ê¥³¡¼¥«¥Ã¥×¤¬27Æü¤ËµÜºêCC¡Ê6543¥ä¡¼¥É¡¢¥Ñ¡¼72¡Ë¤Ç³«Ëë¤¹¤ë¡£»î¹ç¤òÁ°¤Ë²ÏËÜ·ë¡ÊRICOH¡Ë¤¬¼«¿È¤ÎSNS¤ËÅê¹Æ¤·¤¿¥É¥ì¥¹»Ñ¤Ë¡¢ÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Î¾¸ª¤òÏª½Ð¤µ¤»¤¿Á¯¤ä¤«¤ÊÀÖ¿§¤Î¥í¥ó¥°¥É¥ì¥¹»Ñ¤Ç¥Ý¡¼¥º¤ò¤È¤Ã¤¿²ÏËÜ¡£¼«¿È¤ÎX¤Ë¡ÖºÇ½ªÀï¤ÎÁ°Ìëº×¤Ç¤·¤¿¡ª¡×¤Èµ¤·¤¿¡£Â³¤±¤Æ¡Ö#RICOH¡¡¤»¤Ã¤«¤¯¤Ê¤Î¤Ç¥Þ¥¤¥«¥á¥é¡¡RICOH GR ¸ ¤Ç»£¤Ã¤Æ¤â¤é¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÅê¹Æ¡£½êÂ°Àè¤Ç¤â¤¢¤ëº£²ó¤ÎÂç²ñ¥¹¥Ý¥ó¥µ¡¼¤Î¥¢¥Ô¡¼¥ë¤Ë¤âÍ¾Ç°¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡²ÏËÜ¤Ï10·î¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¥¹¥¿¥ó¥ì¡¼¥ì¥Ç¥£¥¹¤Çº£µ¨2¾¡ÌÜ¤òµó¤²¤¿¡£ÀË¤·¤¯¤â¾Þ¶â½÷²¦¤ÏÆ¨¤·¤¿¤¬¡¢¥á¥ë¥»¥Ç¥¹¡¦¥é¥ó¥¥ó¥°¤Ç3°Ì¤Ë¤Ä¤±¤Æ¤¤¤ë¡£¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¾Î»¿¤ÎÀ¼¤¬Áê¼¡¤¤¤À¡£
¡Ö¥ê¥³¡¼¥«¥é¡¼¤Î¥É¥ì¥¹ÁÇÅ¨¤Ç¤¹¡£¤¢¤È¤ÏÍ¥¾¡¤¢¤ë¤Î¤ß¡×
¡ÖÈþ¤·¤¯¶¯¤¤·ë¤µ¤ó¤ÎºÇ½ªÀï¾¡Íø¤ò´üÂÔ¤·¤Æ¤Þ¤¹¡×
¡Ö¹û¤ì¤Æ¤Þ¤¦¤ä¤í¡¼¤Ã¤Æ¤¤¤¦¼Ì¿¿¤Ç¤¹¤Í¡ªåºÎï¤Ç¤¹¡×
¡Ö·ë¥×¥í¡¡¥»¥ì¥Ö¤«¥â¥Ç¥ë¤µ¤ó¤Ë¤·¤«¸«¤¨¤Ø¤ó¡×
¡Ö¤«¤ï·ë¡¡¥«¥á¥é¤¬¤¤¤¤¤Î¤«Èï¼ÌÂÎ¤¬¤¤¤¤¤Î¤«¡ª¡©¡×
¡Ö¥¹¥Æ¥¤¹¤®¤ë¡¡ÍèÇ¯¤Ï½÷²¦¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡×
¡Ö¿Íµ¤¤Î¥«¥á¥é¤Ç¡¢ÎÉ¤¤¥·¥ç¥Ã¥È¤Ç¤¹¤Í¡¼¡×
¡¡¥ê¥³¡¼¥«¥Ã¥×¤Ë¤Ïº£µ¨¤ÎÆüÊÆ¥Ä¥¢¡¼Í¥¾¡¼Ô¡¢À¤³¦¥é¥ó¥¯¾å°Ì¼Ô¡¢¥á¥ë¥»¥Ç¥¹¡¦¥é¥ó¥¯¾å°Ì¼Ô¤«¤é40¿Í¤¬½Ð¾ì¤¹¤ë¡£
