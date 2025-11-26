初の海外公務でラオスを訪問された愛子さまの“名スピーチ”が注目を集めている。そんな愛子さまに学ぶコミュニケーション術について、“話し方のプロ”が解説する。

【映像】黄色の和服姿でスピーチする愛子さま（実際の映像）

淡い黄色の着物姿で出席した晩餐会では、ラオス語を交えながら外国訪問で初めてとなるお言葉を述べられた。

「両国関係の発展に情熱を注ぎ、様々な困難を乗り越え、力を尽くしてこられた方々に思いを馳せるとともに、今後、私たち若い世代が先人たちの歩みを受け継ぎ、両国の架け橋となって、ラオスのチャンパーや日本の桜のように美しい花を咲かせていくことができればと思います。コー・コープ・チャイ・ラーイ、ニョック・チョーク（どうもありがとうございました。乾杯いたしましょう）」 （愛子さま）

ほかにも不発弾の被害を伝える施設や、小児病院などでラオスの人々が抱える課題と向き合われた愛子さま。初の海外公務を終え、「ラオスの国民の皆様の温かい人柄やお心遣いにより、充実した心に残る訪問となりました」と感想を寄せられた。

この愛子さまのスピーチに関して、ニュース番組『わたしとニュース』でハレバレンサーを務める、話し方トレーニングサービス「kaeka」の代表・千葉佳織氏は以下のように述べる。

「表情も柔らかくて、1つ1つの場所で敬意を持ってお話されている様子が伝わってきたため、見ていてとても温かい気持ちになった」（千葉佳織氏、以下同）

「愛子さまは昨年の4月、日本赤十字社に入社された際も人前でお話をされていたが、その時以上に笑顔でより明るくお話しされているご様子が伺えたため、1つ1つの場所に思いを込めて今回向かわれたのだろうと感じた」

千葉氏は愛子さまの「お言葉」を、以下のように“3つのポイント”で解説する。

「1つ目は『“話していない時間”の扱い方』。スピーチをするときに原稿があったと思うが、話し終えて通訳が入る時は、大体、一般の方は『次に何を話そう』などと考え、ずっと下を向いてしまうもの。しかし愛子さまはそこであえて視線を上げて、にこやかにされている。自分が話していない時間も、『自分は思いを届けたい』というお気持ちが表情に表れていると思った」

「2つ目は『皇室ならではの“聞きやすい話し方”』。皇室の方は『えー』『あのー』『えっと』『まあ』という『フィラーワード』が極端に少ないと分析している。フィラーワードがないと文章の区切りがわかりやすいため、相手にどういうことを言っているのか分かりやすくなったり、堂々としている印象になったりする。無くすのは難しいが頑張れば無くせるところで、細かく音声でどう表現するかというところにも向き合っていらっしゃると思った。また、フィラーワードを言わなくなると話し終えた後に間ができ、おしとやかに落ち着いて話している印象につながる」

「3つ目は『“ご経験に基づく”感謝表現』。今のAI時代に人間が出来るのは、思いを込めてちゃんと伝えること。その時重要なのが、経験や感情を自分の言葉で話すことだ。愛子さまが、2011年の東日本大震災の際にラオス政府や国民から支援を受けた点に触れられたくだりについては『心よりありがたく、忘れることはできません』というお言葉も、通常は『ありがとうございます』と言ってしまいがちなところ。おそらく、愛子さまご自身の今の感覚に近い言葉を厳選して選ばれたのではないかと感じる」

「また『当時、私はまだ小学生でしたが』と、震災の話に触れつつ自身がこれまで過去にどういうことを感じたか、だからこその皆さんからの助けがどれだけ重要だったかと、歴史の重みも感じているという経験も話されている。エピソードや感情をしっかり表出させていくのが、多くの方を引き付ける為には重要だと思っている」

また「愛子さまに学ぶ“コミュ力”向上ポイント」として、千葉氏は「緊張するシーンで発言するなら徹底的に準備を」と述べ、以下のように語る。

「今回おそらく『どんな言葉なら自分の思いが届くか』を非常に追求され、話をする練習もされたと思う。加えて様々な所で非常に素敵な笑顔で話されていたのも、『どんな表情なら相手に気持ちが伝わるのか』を、おそらくたくさん培われてきたと思う。したがって私たちも何かやりたいなら、すぐ即興でやろうとしないこと。徹底的に準備をして向かっていこうということを（愛子さまから学べるポイントとして）伝えたい」

（『わたしとニュース』より）