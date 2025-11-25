【双子座】週間タロット占い《来週：2025年12月1日〜12月7日》の総合運＆恋愛運

来週（2025年12月1日〜12月7日）の【双子座】の方の総合運＆恋愛運をデビュー以来１万人以上を鑑定している人気タロット占い師・咲良（さら）さんに占っていただきました。早速チェックしてみましょう。

『恋愛面では行動に気をつけていくでしょう』


｜総合運｜　★★☆☆☆


色々なことが起きて波があるものの、結局はそんな状況も楽しめているでしょう。好きなものや好きな人達を大切にしてきたい思いが強いです。仕事や公の場では褒められたり頼りにされることが多いでしょう。でも、それに見合う対価はあまり期待できないようです。

｜恋愛運｜　★★☆☆☆


フラフラしないようにします。派手に見せてしまわないように、不要な縁の人達とは距離をとっていくでしょう。それが自分の中で正しい判断なのかを迷うこともあるようです。シングルの方は、理想の恋愛相手像がしっかりしている人との縁や出会いがありそうです。パートナーのいる方は、相手が自分の至らない所にも目を向けています。

｜時期｜


12月1日　ハラハラしてしまう　／　12月4日　自己反省

｜ラッキーアイテム｜


炭酸水

ぜひ参考にしていただき来週も良き毎日をお過ごしください。＜占い：咲良（さら）＞