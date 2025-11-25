この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

小林至氏が、自身のYouTubeチャンネル「小林至のマネーボール〜プロ野球とお金〜」で、「【優勝パレード】総額いくらかかる？／費用は税金から？／コースの決め方／巨人の銀座パレード」と題した動画を公開。プロ野球の優勝パレードにかかる費用や、その開催の裏側について詳しく解説した。



小林氏はまず、優勝パレードにかかる費用が球団によって大きく異なる点を指摘。2024年のソフトバンクホークスのパレード費用が約6500万円であるのに対し、2023年の阪神タイガースとオリックス・バファローズの合同パレードでは約6億5000万円と、10倍もの差があることを紹介した。この金額差の主な要因について、小林氏は「パレード費用の内訳はほとんど警備費」だと断言する。都市の規模や人口密度、道路の性質によって安全確保に必要な警備員の数が変動するため、費用に大きな差が生まれるのだという。



さらに、パレードの開催そのものに関する意外な事実も明かされた。小林氏は「全ての実権は警察にある」と述べ、開催の日程や場所、コース設定に至るまで、球団ではなく警察が最終的な決定権を握っていると解説。これは、何よりも群衆の安全を確保することが最優先されるためであり、警察が許可を出さなければパレードは実施できない仕組みになっている。



費用の負担については、「実行委員会形式」が取られるのが一般的だと説明。企業の協賛金やクラウドファンディングなどによる個人の寄付によって賄われ、税金が投入されることはほとんどないという。仮に行政から支出があったとしても、過去の福岡市の例では50万円程度と「気持ち」ほどの額だと語った。



最後に、巨人のパレードが銀座で行われる理由にも言及。これは、親会社である読売新聞社のルーツが銀座にあるためだとし、華やかなイベントの裏に隠された様々な事情を明らかにした。