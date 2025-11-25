11¿Í»à½ý¤Ò¤Æ¨¤²¡È¸½¾ì¡É¤Ë¥Ö¥ì¡¼¥º¯¤Ê¤·¡ÄÊâ¹Ô¼Ô¤Ï¤Í²ÃÂ®¤«¡¡2»þ´ÖÁ°¤Ë¼ÖÅð¤Þ¤ì¤¿ÈÎÇäÅ¹ÉÕ¶á¤¦¤í¤Ä¤¯¡ÈÃË¡É¤Î»Ñ¤¬¡¡Åìµþ¡¦ÂÎ©¶è
Åìµþ¡¦ÂÎ©¶è¤ÇÅðÆñ¼Ö¤¬Êâ¹Ô¼Ô¤ò¤Ï¤Í11¿Í¤¬»à½ý¤·¤¿¤Ò¤Æ¨¤²»ö·ï¤Ç¡¢ÃË¤¬Æ¨Áö¤¹¤ëÄ¾Á°¤Ëµ¯¤³¤·¤¿»ö¸Î¸½¾ì¤Ë¤Ï¡¢¥Ö¥ì¡¼¥º¯¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤¬Ê¬¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤Î»ö¸Î¤ÏÂÎ©¶è¤Ç24Æü¡¢¼«Æ°¼ÖÈÎÇäÅ¹¤«¤éÅð¤Þ¤ì¤¿¼Ö¤¬Êâ¹Ô¼Ô¤é¤ò¼¡¡¹¤È¤Ï¤Í¡¢80Âå¤ÎÃËÀ¤¬»àË´¤¹¤ë¤Ê¤É11¿Í¤¬»à½ý¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¡¢»ö¸Î¤òµ¯¤³¤·¤¿¼Ö¤òÅð¤ó¤Àµ¿¤¤¤Ç37ºÐ¤ÎÃË¤¬ÂáÊá¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤Î¸å¤ÎÁÜºº´Ø·¸¼Ô¤Ø¤Î¼èºà¤Ç¡¢ÃË¤¬Æ¨Áö¤¹¤ëÄ¾Á°¤Ëµ¯¤³¤·¤¿»ö¸Î¸½¾ì¤Ë¤Ï¡¢¥Ö¥ì¡¼¥º¯¤¬»Ä¤Ã¤Æ¤ª¤é¤º¡¢Êâ¹Ô¼Ô¤ò¤Ï¤Í¤¿¸å¡¢¥Ö¥ì¡¼¥¤òÆ§¤Þ¤º¤Ë²ÃÂ®¤·»ö¸Î¤òµ¯¤³¤·¤¿¤È¤ß¤é¤ì¤ë¤³¤È¤¬Ê¬¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¼«Æ°¼ÖÈÎÇäÅ¹¤Î¶á¤¯¤ÎËÉÈÈ¥«¥á¥é¤Ë¤ÏÃË¤È¤ß¤é¤ì¤ë¿ÍÊª¤¬¤¦¤í¤Ä¤¯ÍÍ»Ò¤¬±Ç¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤³¤ÎÌó2»þ´Ö¸å¡¢ÊâÆ»¤Ë¾è¤ê¾å¤²¤ÆÁö¹Ô¤·Êâ¹Ô¼Ô¤ò¤Ï¤Í¤ë¤Ê¤É¡¢3¥«½ê¤Ç»ö¸Î¤òµ¯¤³¤·¤¿¤È¤ß¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
·Ù»ëÄ£¤Ï¾èÍÑ¼Ö¤òÅð¤ó¤ÀÃË¤¬»ö¸Î¤òµ¯¤³¤·¤¿¤È¤ß¤ÆÁÜºº¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢·º»öÀÕÇ¤¤òÌä¤¨¤ë¤«¤É¤¦¤«¤ò¿µ½Å¤ËÈ½ÃÇ¤¹¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ë¤È¤·¤Æ¡¢ÍÆµ¿¼Ô¤ÎÌ¾Á°¤òÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£