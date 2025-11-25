ÌÚÂ¼ÂóºÈ¡¡¼ã¤¤º¢¡Ö¥Ð¥Ã¥Á¥Ð¥Á¡×¤âº£¤Ï´¶¼Õ¤·¤Æ¤¤¤ëÇÐÍ¥ÌÀ¤«¤¹¡Ö¤½¤ÎÈ¯¸À¤ò¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¡×
¡¡ÇÐÍ¥¤ÎÌÚÂ¼ÂóºÈ¡Ê53¡Ë¤¬24ÆüÊüÁ÷¤ÎTBS·Ï¡Ö¥¦¥ë¥È¥é¥¿¥¯¥·¡¼¡×¡Ê¸å9¡¦00¡Ë¤Ë½Ð±é¡£º£»×¤¦¤È´¶¼Õ¤·¤Æ¤¤¤ëÇÐÍ¥¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡¡ÖSnow¡¡Man¡×¤ÎÌÜ¹õÏ¡¤ÈÄ®Ãæ²Ú¤Ç¥µ¥·°û¤ß¤ò¤·¤Ê¤¬¤é¤ÎËÜ²»¥È¡¼¥¯¡£ºÇ½é¤Ë·ÝÇ½³¦¤ËÆþ¤Ã¤¿¤Î¤Ï²¿ºÐ¤Î»þ¤«¡©¤ÈÊ¹¤«¤ì¤¿ÌÚÂ¼¤Ï¡Ö15¡£ºÇ½é¡¢¼«¤º¤«¤é¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤¸¤ã¤Ê¤«¤Ã¤¿¤«¤é¡£²¿¤³¤ì¡©¤Ã¤Æ¤¤¤¦Æþ¸ý¤¬¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡¤À¤¬¡¢¡Ö¤Ê¤ó¤À¤±¤É¡¢éðÀî¤µ¤ó¤ÎÉñÂæ¤ò·Ð¸³¤µ¤»¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¡¢Çï¼ê¤·¤Æ¤â¤é¤¦¤Ã¤Æ¤³¤È¤¬¡¢¡È¤¦¤ï¤Ã¡ª¤³¤ó¤Ê¤¹¤²¤¨¤³¤È¤Ê¤ó¤À¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤Ç¡¢½é¤á¤Æ²¿¤«¤³¤¦¡¢ÀþÏ©¤¬¥¬¥Ã¥Á¥ã¥ó¤Ã¤ÆÊÑ¤ï¤Ã¤¿´¶¤¸¤½¤ì¤¬17¡£¤½¤ì¤Ç»Ï¤Þ¤Ã¤Æ¡×¤È¡¢éðÀî¹¬Íº¤µ¤ó¤¬±é½Ð¤·¤¿1989Ç¯¤ÎÉñÂæ¡ÖÌÕÆ³¸¤¡×¤¬Å¾µ¡¤È¤Ê¤Ã¤¿¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢94Ç¯ÊüÁ÷¤Î¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¥É¥é¥Þ¡Ö¼ã¼Ô¤Î¤¹¤Ù¤Æ¡×¤Ç¤Ï¡¢¡Ö¥É¥é¥Þ¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤ß¤Þ¤»¤ó¤«¡©¤Ã¤Æ¤¤¤¦Î®¤ì¤Ç¡¢¤ä¤Ã¤Æ¤ß¤¿¤é¡¢¡ÈÌò¼Ô¤Ê¤Î¤Ï¼«Ê¬¤À¤±¤Ê¤ó¤Ç¡£¤¢¤È¤Ï¥¿¥ì¥ó¥È¤Ê¤ó¤Ç¡É¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Õ¤¦¤Ë¡×¶¦±é¼Ô¤«¤é¸À¤ï¤ì¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¡Öº£¡¢Ðíâ×¤Ç¹Í¤¨¤ë¤È¡¢¤½¤ÎÈ¯¸À¤ò¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿Çë¸¶À»¿Í¤Ã¤Æ¿Í¤Ë¤Ï´¶¼Õ¤Ê¤ó¤À¤è¤Í¡×¤È¡¢¼ç±é¤ÎÇë¸¶À»¿Í¤ÎÌ¾¤òµó¤²¡ÖÅö»þ¤Ï¥Ð¥Ã¥Á¥Ð¥Á¤À¤Ã¤¿¤±¤É¡£¡È¤Ï¤¡¡ª¡©¡É¤Ã¤Æ´¶¤¸¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤«¤é¡£¤Ã¤Æ¤¤¤¦¸½¾ì¤ò·Ð¸³¤·¤Æ¡¢¥¨¥ó¥¸¥ó¤Î²óÅ¾¿ô¤¬¾å¤¬¤Ã¤¿¡£º£¡¢Ðíâ×¤Ç¸«¤ë¤È¡¢À¨¤¤¤½¤¦»×¤¦¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£