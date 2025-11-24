ÆüËÜ¥ì¥³¡¼¥ÉÂç¾Þ¥Î¥ß¥Í¡¼¥È¤Î´é¤Ö¤ì¤Ë¡ÖÆÉ¤á¤Ê¤¤¡×¡ÖÊÙ¶¯¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡×¸ÍÏÇ¤¦¤ª¤¸¤µ¤ó¤¬Â³½Ð
¡¡12·î30Æü¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¡ØÂè67²ó µ±¤¯¡ªÆüËÜ¥ì¥³¡¼¥ÉÂç¾Þ¡Ù¡£11·î20Æü¤ËTBS¤«¤é³Æ¾Þ¤Î¼õ¾Þºî¡¦¼õ¾Þ¼Ô¤¬È¯É½¤µ¤ì¤¿¤¬¡¢¤½¤Î¡È´é¤Ö¤ì¡É¤Ë¥Í¥Ã¥È¾å¤Ç¤Ï¸ÍÏÇ¤¤¤ÎÀ¼¤¬¹¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
Í¥½¨ºîÉÊ¾Þ¤ËILLIT¡¢M!LK¤é¤¬¥Î¥ß¥Í¡¼¥È
¡Öº£Ç¯¤ÎÍ¥½¨ºîÉÊ¾Þ¤Ë¤Ï¡¢ILLIT¤Î¡ØAlmond Chocolate¡Ù¡¢M!LK¤Î¡Ø¥¤¥¤¤¸¤ã¤ó¡Ù¡¢FRUITS ZIPPER¤Î¡Ø¤«¤¬¤ß¡Ù¡¢YOASOBI¡¦´öÅÄ¤ê¤é¤µ¤ó¤Ë¤è¤ë¥½¥í¶Ê¡ØÎøÉ÷¡Ù¡¢CANDY TUNE¤Î¡ØÇÜÇÜFIGHT¡ª¡Ù¤Ê¤É¤¬¥Î¥ß¥Í¡¼¥È¡£
¡¡¤½¤Î¤Û¤«¡¢TBS·Ï¥¢¥Ë¥á¡Ø¥À¥ó¥À¥À¥ó¡ÙÂè2´ü¤Î¥ª¡¼¥×¥Ë¥ó¥°¥Æ¡¼¥Þ¤È¤·¤ÆÏÃÂê¤ò½¸¤á¤¿¥¢¥¤¥Ê¡¦¥¸¡¦¥¨¥ó¥É¤µ¤ó¤Î¡Ø³×Ì¿Æ»Ãæ-On The Way¡Ù¤ä¡¢3Ç¯Ï¢Â³¤ÇÁª½Ð¤µ¤ì¤¿Mrs.GREEN APPLE¤Î¡Ø¥À¡¼¥ê¥ó¡Ù¤Ê¤É¡¢·×10ºîÉÊ¤¬Ì¾¤òÏ¢¤Í¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¡Ê²»³Ú¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ê¥¹¥È¡Ë
¡¡ºòÇ¯¿·¿Í¾Þ¤ò¼õ¾Þ¤·¡¢º£²ó¤Ï½é¤ÎÆüËÜ¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¶Ê¤ÇÍ¥½¨ºîÉÊ¾Þ¤ËÁª¤Ð¤ì¤¿5¿ÍÁÈ¥¬¡¼¥ë¥º¥°¥ë¡¼¥×¡¦ILLIT¤Ï¡¢¡Ô¡ØAlmond Chocolate¡Ù¤ò°¦¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿³§¤µ¤ó¡¢ËÜÅö¤Ë¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡ª¤³¤ì¤«¤é¤â¡¢Ä°¤¤¤Æ¤¯¤À¤µ¤ëÊý¤Î¿´¤Ë¶Á¤¯²»³Ú¤ò¤ªÆÏ¤±¤·¤Þ¤¹¡Õ¤È½êÂ°¥ì¡¼¥Ù¥ë¤òÄÌ¤¸¤Æ´¶¼Õ¤òÅÁ¤¨¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢ÆüËÜ¥Ç¥Ó¥å¡¼¤«¤é1Ç¯È¾Â¤é¤º¤Ç¿·¿Í¾Þ¤ò¼õ¾Þ¤·¤¿6¿ÍÁÈ¥Ü¡¼¥¤¥º¥°¥ë¡¼¥×¡¦BOYNEXTDOOR¤Ï¡¢¡ÔºòÇ¯¡¢ÆüËÜ¤Ç¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¤Æ¡¢½é¤á¤ÆÃ±ÆÈ¥Ä¥¢¡¼¤ò¹Ô¤¦¤Ê¤É¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê³èÆ°¤òÄÌ¤·¤Æ³§¤µ¤Þ¤Ë°¦¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ò²þ¤á¤Æ¼Â´¶¤·¡¢´¶¼Õ¤Îµ¤»ý¤Á¤Ç¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤Ç¤¹¡Õ¤È´î¤Ó¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡2022Ç¯¤Ë¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¡¢¥°¥í¡¼¥Ð¥ë¤Ë³èÆ°¤¹¤ë¡õTEAM¤Ï¡¢¡ØÆÃÊÌ¹ñºÝ²»³Ú¾Þ¡Ù¤ËÁª½Ð¡£¡ÔÌ¾ÍÀ¤¢¤ë¾Þ¤ò¤¤¤¿¤À¤¡¢¤È¤Æ¤â¸÷±É¤Ç¤¹¡Õ¤È´¶¼Õ¤ò½Ò¤Ù¡¢¡Ô¡ÈJapan to Global¡É¤È¤¤¤¦ÌÜÉ¸¼Â¸½¤Ë¸þ¤±¤Æ¤Î³Î¤«¤ÊÁ°¿Ê¤ò¼Â´¶¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡Õ¤È¥³¥á¥ó¥È¤ò´ó¤»¤Æ¤¤¤ë¡£
¤«¤Ä¤Æ¤Î¥ì¥³¡¼¥ÉÂç¾Þ¤È¤Î¥®¥ã¥Ã¥×
¡¡º£²ó¤ÎÈ¯É½¤ò¼õ¤±¡¢¤«¤Ä¤Æ¤Î¥ì¥³¡¼¥ÉÂç¾Þ¤È¤Î¥®¥ã¥Ã¥×¤Ë°ãÏÂ´¶¤ò³Ð¤¨¤ë¿Í¤âÂ¿¤¯¡¢¥Í¥Ã¥È¾å¤Ç¤Ï¡Öº£Ç¯¤òÂåÉ½¤¹¤ë¶Ê¤¸¤ã¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ã¤±¡©¡×¡ÖÀÎ¤Ï¥ì¥³¡¼¥ÉÂç¾Þ¤È¤¤¤¨¤Ð¡¢¤½¤ÎÇ¯¤òÂåÉ½¤¹¤ë¶Ê¤¬·è¤Þ¤ë´¶¤¸¤¬¤¢¤Ã¤Æ¥ï¥¯¥ï¥¯¤·¤Æ¤¿¡£º£¤Ï¤É¤¦¤¤¤¦´ð½à¤ÇÁª¤Ð¤ì¤Æ¤ë¤Î¤«¤âÊ¬¤«¤é¤Ê¤¤¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤Ð¤«¤ê¡Ä¡×
¡¡¤È¤¤¤Ã¤¿À¼¤¬Áê¼¡¤¤¤Ç¤¤¤ë¡£
¡Ö¥ì¥³¡¼¥ÉÂç¾Þ¤È¤¤¤¨¤Ð¡¢¤«¤Ä¤Æ¤Ï¡È¤½¤ÎÇ¯¤ÎºÇÂç¤Î¥Ò¥Ã¥È¶Ê¡É¤¬Áª¤Ð¤ì¤ë¾ÝÄ§Åª¤ÊÂ¸ºß¤Ç¤·¤¿¡£¤·¤«¤·¶áÇ¯¤Ï¡¢TikTok¤Ê¤ÉSNS¤òÃæ¿´¤ËÏÃÂê¤ò½¸¤á¤¿³Ú¶Ê¤¬ÌÜÎ©¤Ä¤è¤¦¤Ë¡£²»³Ú¤Î¼çÀï¾ì¤¬¥Æ¥ì¥Ó¤«¤éSNS¤Ø¤È°Ü¹Ô¤¹¤ë¤Ê¤«¡¢¥Æ¥ì¥Ó¤Ç²»³Ú¤òÄÉ¤Ã¤Æ¤¤¿À¤Âå¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¡¢¤ä¤ä¥®¥ã¥Ã¥×¤ò´¶¤¸¤ë¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¤Í¡×¡ÊÁ°½Ð¡¦²»³Ú¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ê¥¹¥È¡Ë
¡¡¤Þ¤¿¡¢¹ÈÇò½Ð±é¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤¬È¯É½¤µ¤ì¤¿¤È¤¤ÈÆ±ÍÍ¡¢¾¼ÏÂ¡¦Ê¿À®À¤Âå¤Î¡È¤ª¤¸¤µ¤ó¡É¤¿¤Á¤«¤é¤Ï¡Ö²¿¤â¤ï¤«¤é¤ó¤Î¤À¤¬¡×¡ÖÊÙ¶¯¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡×¡Ö¤Û¤È¤ó¤ÉÃÎ¤é¤Ê¤¤¿Í¤¿¤Á¤Ð¤«¤ê¡£ÆÉ¤ßÊý¤â¤ï¤«¤ê¤Þ¤»¤ó¡×
¡¡¤È¤¤¤Ã¤¿À¼¤âÁê¼¡¤¤¤Ç¤¤¤ë¡£
¡¡»¿ÈÝ±²´¬¤¯º£Ç¯¤Î¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤ÎÃæ¡¢²Ì¤¿¤·¤Æ¤É¤Î¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤¬¡Èº£Ç¯¤Î´é¡É¤ËÁª¤Ð¤ì¤ë¤Î¤«¡½¡½¡£