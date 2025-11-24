この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

YouTubeチャンネルで公開された「モラハラ夫を変える“たった一つ”の現実的な方法」と題した動画で、夫婦問題カウンセラーの岡野あつこさんが、家庭内でモラハラ（モラルハラスメント）に苦しむ妻たちがどう向き合い、どんな対策を取れば良いのかについて詳しく語った。



岡野さんはまず、「夫の言葉や態度がきつく、毎日のように否定されたり怒鳴られたりして、心がすり減っている奥さんが多い」と現状を説明。多くの妻が“離婚しかないのか” “私が悪いのか”と自分を責めがちだが、「実は離婚以外に取れる方法がある」と力強く語る。



鍵となるのは「プチ家出」（一時的な家出）だと言い、「相手は外で何も言えない小さな世界しか持てない人が、唯一の吐け口を家庭に持ってきている。“妻にしか言えないから”という構造が背景にある」と本質を解説した。「これは愛情の不足ではなく、依存の歪みである」と指摘し、「妻は弱い立場に見えますが、実は夫にとって絶対的に欠かせない存在」だと妻たちにエールを送る。



具体的な対処法としては、「プチ家出による一時的な距離の取り方が最も効果的」とし、「言葉で伝えても伝わらない相手だからこそ、物理的に距離を取ることで危機感を覚えさせる」とアドバイス。「夫が慌てて探し回ったり、本気で妻のことを心配するようになる。これが“妻の存在の大切さに気づかせる一手”になるんです」と説く。



家に戻る際は「単に謝罪されて戻るのでは意味がなく、必ず“次に同じことをした場合どうするか”という約束を条件に戻るべき」と強調。「一筆書いてもらう、あるいは音声で記録するなど、形に残すことが効果的ですし、『夫に行動には必ず結果がある』と強く意識させることが重要です」と断言した。



また、「プチ家出が効果を持つのは、それまで家庭を支えてきた妻だからこそ」と前置きし、「私は十分に頑張ってきたという自信と自負が自分を守る武器。離婚前に修復を目指すなら、勇気を持って距離を取る強い意志表示が不可欠」と呼びかける。



動画の終盤では、「モラハラ夫にただただ耐えていても状況は良くなりません。最も効果的なのは行動を起こすこと。特に『プチ家出』こそが現実を突きつけ、依存関係を揺さぶる方法です」と再度強調。