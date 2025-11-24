ÂÎ©¶è¤Î11¿Í»à½ý»ö¸Î ¡ÈË½Áö¡É300mÆ¨Áö¤Þ¤Ç¤Î¾ÜºÙ
¡¡Åìµþ¡¦ÂÎ©¶è¤Ç¼Ö¤¬ÊâÆ»¤ËÆÍ¤Ã¹þ¤ß1¿Í¤¬»àË´¡¢10¿Í¤¬¤±¤¬¤ò¤·¤¿»ö¸Î¤ÇÃË¤¬»ö¸Î¤òµ¯¤³¤·¤ÆÆ¨Áö¤¹¤ë¤Þ¤Ç¤ËÌó300m¤Ë¤ï¤¿¤ê¡¢Ë½Áö¤òÂ³¤±¤¿¤³¤È¤¬¤ï¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡24Æü¸á¸å0»þÈ¾¤´¤í¡¢ÂÎ©¶è¤Ç¼Ö¤¬ÊâÆ»¤ËÆÍ¤Ã¹þ¤ß1¿Í¤¬»àË´¡¢10¿Í¤¬¤±¤¬¤ò¤·¡¢¼Ö¤ò±¿Å¾¤·¤Æ¤¤¤¿ÃË¤ÏÆ¨Áö¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡·Ù»¡¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢¼Ö¤Ï²£ÃÇÊâÆ»¤Ç20Âå¤Î½÷À¤ò¤Ï¤Í¤¿¸å¤ËÊâÆ»¤ËÆÍ¤Ã¹þ¤ß4¿Í¤ò¤Ï¤Í¡¢¼ÖÆ»¤Ç¥È¥é¥Ã¥¯¤Ë¤Ö¤Ä¤«¤Ã¤Æ¶ÌÆÍ¤»ö¸Î¤òµ¯¤³¤·¤Þ¤·¤¿¡£ºÇ½é¤Î²£ÃÇÊâÆ»¤«¤é¼Ö¤¬¤È¤Þ¤ë¤Þ¤Ç¡¢Ìó300m¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤ÆË½Áö¤òÂ³¤±¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¡¡Æ¨Áö¤·¤¿ÃË¤Ï»ö¸Î¤ÎÄ¾Á°¤Ë¡¢¸½¾ì¶á¤¯¤ÇÅ¸¼¨¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¼Ö¤òÅð¤ó¤À¤È¤ß¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£·Ù»ëÄ£¤¬¼«Âð¤ÇÈ¯¸«¤·¡¢Ç¤°Õ¤Ç»ö¾ð¤òÄ°¤¤¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£¡ÊANN¥Ë¥å¡¼¥¹¡Ë