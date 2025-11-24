¡Ö¤Ê¤ó¤Ç¤³¤ó¤Ê¥Ð¥«¤¬¹ñ¤Î¥È¥Ã¥×¤Ê¤Î¡©¡×¥«¥ê¥¹¥ÞÅª¤Ê¿Íµ¤¤ò¸Ø¤ë¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¡¡¹â»Ô¼óÁê¤Î¡ÈÍÎÉþÁª¤Ó¡ÉÅê¹Æ¤ËÅÜ¤êÇúÈ¯
¡Ö¡ÊÃæ¹ñ¤¬¡ËÀï´Ï¤ò»È¤Ã¤Æ¡¢ÉðÎÏ¤Î¹Ô»È¤âÈ¼¤¦¤â¤Î¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢¤³¤ì¤Ï¤É¤¦¹Í¤¨¤Æ¤âÂ¸Î©´íµ¡»öÂÖ¤Ë¤Ê¤ê¤¦¤ë¥±¡¼¥¹¤À¤È¡¢»ä¤Ï¹Í¤¨¤Þ¤¹¡×
11·î7Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿½°±¡Í½»»°Ñ°÷²ñ¤Ë¤ª¤±¤ë¡ÈÂæÏÑÍ»ö¡É¤Ë´Ø¤¹¤ë¹â»ÔÁáÉÄ¼óÁê¡Ê64¡Ë¤ÎÅúÊÛ¤òµ¡¤Ë¡¢ÆüÃæ´Ø·¸¤¬¶ÛÇ÷²½¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤ó¤Ê¤Ê¤«21Æü¤Ë¡¢¹â»Ô¼óÁê¤¬X¤ËÅê¹Æ¤·¤¿ÆâÍÆ¤¬ÇÈÌæ¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
¹â»Ô¼óÁê¤ÏÆ±Æü¡¢X¤Ç¡ÔÎ×»þ³ÕµÄ¤ÇÁí¹ç·ÐºÑÂÐºö¤ò³ÕµÄ·èÄê¤·¡¢µ¼Ô²ñ¸«¤Î¸å¡¢Æî¥¢¥Õ¥ê¥«¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤ëG20¥è¥Ï¥Í¥¹¥Ö¥ë¥°¡¦¥µ¥ß¥Ã¥È¤Ë¸þ¤«¤¦Æ»Ãæ¤Ç¤¹¡Õ¤ÈÅê¹Æ¡£¥µ¥ß¥Ã¥È¤ä¼óÇ¾²ñÃÌ¤Ï2Æü´Ö¤À¤¬ÊÒÆ»21»þ´Ö¤ÎÎ¹Äø¤Ç¤¢¤ë¤¿¤á¡¢¡ÔÂ³Ý¤±4Æü´Ö¤Î½ÐÄ¥¡Õ¤Ë¤Ê¤ë¤ÈÄÖ¤ë¤È¡¢¡È¤¢¤ë¤³¤È¡É¤Ë¶ìÇº¤·¤¿¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£¤½¤ì¤Ï¡ÔÍÎÉþÁª¤Ó¡Õ¤À¡£
¤È¤¤¤¦¤Î¤â¹â»Ô¼óÁê¤Ï14Æü¤Î»²±¡Í½»»°Ñ°÷²ñ¤Ç¡¢»²À¯ÅÞ¤Î´´»öÄ¹·óÀ¯Ä´²ñÄ¹¤òÌ³¤á¤ë°ÂÆ£ÍµµÄ°÷¡Ê60¡Ë¤«¤é¤³¤¦Ìä¤ï¤ì¤Æ¤¤¤¿¤¿¤á¤À¡£
¡Ö¤³¤ì¤«¤é¹â»ÔÁíÍý¤ò¤Ï¤¸¤á³Æ³ÕÎ½¤Î³§¤µ¤ó¤âÀ¤³¦³Æ¹ñ¤Î¥È¥Ã¥×¤È¸ò¾Ä¤·¤Ê¤¯¤Æ¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤¤¡£¤½¤Î¤È¤¤Ë¡¢¤Ç¤¤ì¤ÐÆüËÜºÇ¹â¤ÎÀ¸ÃÏ¤ò»È¤Ã¤Æ¡¢ÆüËÜºÇ¹â¤Î¿¦¿Í¤µ¤ó¤¬ºî¤Ã¤¿Éþ¤Ç¤·¤Ã¤«¤ê¤È³°¸ò¸ò¾Ä¤·¤Æ¤â¤é¤¤¤¿¤¤¡£°ÂÊª¤ÎÉþ¤ÇÂÐ±þ¤·¤¿¤é¤Ê¤á¤é¤ì¤ë¡£¤Þ¤µ¤Ë¹ñ±×¤ËÈ¿¤¹¤ëÈ½ÃÇ¤«¤È»×¤¦¤¬¡¢¤¤¤«¤¬¤«¡©¡×
¤½¤ì¤ò¼õ¤±¤Æ¹â»Ô¼óÁê¤Ï¡Ö¿È¤òÀÚ¤ë²þ³×¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤ë¸Â¤ê¡¢»ä¤¿¤Á¤ÏµÄ°÷ºÐÈñ¤ò¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¡¢¤½¤ÎÈÏ°ÏÆâ¤Ç¤·¤Ã¤«¤ê¤È¡¢¤½¤ó¤Ê¤ËÃÑ¤º¤«¤·¤¯¤Ê¤¤³Ê¹¥¤Ç³¤³°¤Ë¹Ô¤±¤ë¤è¤¦¤Ë¤¹¤ë¡£¤½¤ó¤Ê¤ËÉþ¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤¬¡¢Êª»ý¤Á¤¬¤¤¤¤¤Î¤Ç15Ç¯¤¯¤é¤¤Á°¤ÎÉþ¤â°ú¤ÃÄ¥¤ê½Ð¤·¤Æ¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¤É¤¦¤«¤´°Â¿´¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤Ê¤É¤ÈÊÖÅú¤·¤¿¤¬¡¢°ÂÆ£µÄ°÷¤Ï¤³¤¦Ç°²¡¤·¤·¤¿¡£
¡Ö°Â¿´¤¹¤ë¤È¤«¤½¤¦¤¤¤¦ÆâÍÆ¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¤Æ¡¢ËÜÅö¤Ë¸Ä¿Í¾ÃÈñ¤ò¤Á¤ã¤ó¤È¹â¤á¤Æ¤¤¤«¤Ê¤¤ã¤¤¤±¤Ê¤¤¡£¤½¤·¤ÆÀ¤³¦¤ËÆüËÜ¤ÎºÇ¹â¤Î¤â¤Î¤ò¥¢¥Ô¡¼¥ë¤¹¤ë¤Î¤Ï¤¹¤´¤¯Âç»ö¤Ê»Å»ö¤À¤È»×¤¦¡£Êª»ý¤Á¤¬¤¤¤¤¤³¤È¤ò¥¢¥Ô¡¼¥ë¤¹¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡ØÆüËÜ¤ÎºÇ¹â¤Î¤â¤Î¤Ï¤³¤ì¤Ê¤ó¤À¡Ù¤ÈÁíÍý¤ÎÎ©¾ì¤Ç¥¢¥Ô¡¼¥ë¤·¤Æ¤â¤é¤¤¤¿¤¤¡×
¹â»Ô¼óÁê¤ÏX¤Ç¡¢¤½¤Î¤ä¤ê¼è¤ê¤ò»×¤¤½Ð¤·¤¿¤ÈÌÀ¤«¤¹¤È¡¢°ÂÆ£µÄ°÷¤Î»ØÅ¦¤â¡Ô°ìÍý¤¢¤ë¡Õ¤È¤·¡¢¡Ö°ÂÊª¤Ë¸«¤¨¤Ê¤¤Éþ¡×¡Ö¤Ê¤á¤é¤ì¤Ê¤¤Éþ¡×¤òÁª¤Ö¤³¤È¤Ë¿ô»þ´Ö¤òÈñ¤ä¤·¤¿¤È¹ðÇò¡£¤½¤·¤Æ¡¢¤³¤¦ÄÖ¤Ã¤¿¡£
¡Ô·ë¶É¡¢¼ê»ý¤Á¤¬¾¯¤Ê¤¯¡¢³§ÍÍ¤¬¸«´·¤ì¤¿¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¤È¥ï¥ó¥Ô¡¼¥¹¤ÎÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤Ç²Ùºî¤ê¤ò½ª¤¨¤Þ¤·¤¿¤¬¡Ä¡£³°¸ò¸ò¾Ä¤Ç¥Þ¥¦¥ó¥È¼è¤ì¤ëÉþ¡¢ÌµÍý¤ò¤·¤Æ¤Ç¤âÇã¤ï¤Ê¤¯¤Æ¤Ï¤¤¤«¤ó¤«¤â¤Ê¤¡¡Õ
¤¹¤ë¤È¡¢¤³¤ÎÅê¹Æ¤¬SNS¾å¤ÇÇÈÌæ¤ò¸Æ¤Ö¤³¤È¤Ë¡£
¡ÖX¤Ç¤Ï³°¸ò¤Î¾ì¤Ç¡Ø¤Ê¤á¤é¤ì¤¿¤¯¤Ê¤¤¡Ù¡Ø¥Þ¥¦¥ó¥È¤ò¼è¤ê¤¿¤¤¡Ù¤È¤¤¤¦¹Í¤¨¤ÏÉÔÅ¬ÀÚ¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È¤¤¤¦À¼¤¬Áê¼¡¤¤¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤â¤½¤âG20¤ÏÀ¤³¦·ÐºÑ¤Î°ÂÄêÅª¤«¤Ä»ýÂ³²ÄÇ½¤ÊÀ®Ä¹¤ÎÃ£À®¤Ë¸þ¤±¤Æ¶¨ÎÏ¤¹¤ë¤³¤È¤òÌÜÅª¤È¤·¤¿¥Õ¥©¡¼¥é¥à¤Ç¤¹¤«¤é¡¢¡Ô¤Þ¤ë¤Ç¾¡Éé¤¹¤ë¤è¤¦¤Ê¹Í¤¨¤ÏÁê±þ¤·¤¯¤Ê¤¤¡Õ¤È´¶¤¸¤ë¿Í¤¬Â¿¤¤¤è¤¦¤Ç¤¹¡£
¤¤¤Ã¤Ý¤¦¤³¤ÎÅê¹Æ¤ò¼è¤ê¾å¤²¤¿¥Í¥Ã¥È¥Ë¥å¡¼¥¹¤Î¥³¥á¥ó¥ÈÍó¤Ë¤Ï¡ÔÉþÁõ¤ÏÂç»ö¡Õ¤ä¡Ô¤Ê¤á¤é¤ì¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ê³Ê¹¥¤ò¤¹¤ë¤Ù¤¡Õ¤È¤¤¤Ã¤¿À¼¤â¤¢¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Âç»ö¤Ê¾ìÌÌ¤À¤«¤é¤³¤½¡¢ÍÎÉþÁª¤Ó¤Ë¤Ï¿µ½Å¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¤È¤¤¤¦¼çÄ¥¤Î¤è¤¦¤Ç¤¹¤Í¡£¹â»ÔÁíÍý¤ÎÅê¹Æ¤Ë»¿À®¤ÈÈ¿ÂÐ¡¢¤É¤Á¤é¤ÎÎ©¾ì¤«¤é¤â³°¸ò¤ò¤¤Á¤ó¤È¤³¤Ê¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¤È¤¤¤¦»×¤¤¤«¤é¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê°Õ¸«¤¬°î¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¡ÊÁ´¹ñ»æÀ¯¼£Éôµ¼Ô¡Ë
¤½¤ó¤Ê¤Ê¤«¡¢¹â»Ô¼óÁê¤Ë¶ì¸À¤òÄè¤·¤¿¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤¬¡£¤½¤ì¤Ï¡¢¼ã¼Ô¤òÃæ¿´¤Ë¥«¥ê¥¹¥ÞÅª¿Íµ¤¤ò¸Ø¤ë¥Ð¥ó¥É¡ÖGEZAN¡×¤Î¥Þ¥Ò¥È¥¥¡¦¥¶¡¦¥Ô¡¼¥Ý¡¼¤À¡£GEZAN¤Ï¡Ç09Ç¯¤ËÂçºå¤Ç·ëÀ®¤µ¤ì¡¢·ã¤·¤¤¥í¥Ã¥¯¥µ¥¦¥ó¥É¤ÇÂ¿¤¯¤Î¥ê¥¹¥Ê¡¼¤Ë»Ù»ý¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë4¿ÍÁÈ¥Ð¥ó¥É¡£¥Õ¥¸¥í¥Ã¥¯¥Õ¥§¥¹¥Æ¥£¥Ð¥ë¤Ê¤É¤Î¥í¥Ã¥¯¥Õ¥§¥¹¤Ë½Ð±é¤·¡¢¡Ç24Ç¯¤Ë¤Ï½é¤ÎÃæ¹ñ¥Ä¥¢¡¼¤ò³«ºÅ¤·¤¿¡£¤µ¤é¤ËÍèÇ¯3·î¤Ë¤Ï¼«¿È½é¤È¤Ê¤ëÉðÆ»´Û¸ø±é¤ò¤ª¤³¤Ê¤¦Í½Äê¤À¡£
¤½¤ó¤ÊGEZAN¤Ç¥Ü¡¼¥«¥ë¤òÌ³¤á¤ë¥Þ¥Ò¥È¥¥¡¦¥¶¡¦¥Ô¡¼¥Ý¡¼¤Ï22Æü¡¢¹â»Ô¼óÁê¤ÎÀè½Ò¤ÎÅê¹Æ¤ò°úÍÑ¤¹¤ë¤È¡¢¤³¤¦ÅÜ¤ê¤òÇúÈ¯¤µ¤»¤¿¡£
¡Ô¥Þ¥¸¤Ç¥·¥ó¥×¥ë¤Ë¤Ê¤ó¤Ç¤³¤ó¤Ê¥Ð¥«¤¬¹ñ¤Î¥È¥Ã¥×¤Ê¤Î¡©¥»¥ó¥¹Ëá¤¤¤Æ¤ä¤ë¤«¤éGEZAN¤ÎÉðÆ»´Û¤³¤¤¤è¡£Á°Çä¤ê¤«¤¤¤È¤¯¤«¤é¡Õ
¹â»Ô¼óÁê¤ò¡ÈÄ©È¯¡É¤¹¤ë¤è¤¦¤ÊÅê¹Æ¤ò¤·¤¿¥Þ¥Ò¥È¥¥¡¦¥¶¡¦¥Ô¡¼¥Ý¡¼¡£¡ÈÂæÏÑÍ»ö¡É¤Ë´Ø¤¹¤ëÈ¯¸À¤Ë¤â»×¤¦¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤è¤¦¤Ç¡¢Ãæ¹ñ¤Ë¤âGEZAN¤Î¥Õ¥¡¥ó¤¬¤¤¤ë¤³¤È¤Ë¿¨¤ì¤ë¤È¡¢¡Ô¤½¤¦¤¤¤¦·Ò¤¬¤ê¤òÃÇ¤ÁÀÚ¤ê¤«¤Í¤Ê¤¤¹â»ÔÁíÍý¤Î´í¸±¤Ê´¶³Ð¤Ë·Ù²ü¤·¤Ê¤¤Êý¤¬¤ª¤«¤·¤¯¤Ê¤¤¡©·¯¤Î¾å»Ê¤¬´í¤¦¤«¤Ã¤¿¤éµ¿¤¦¤À¤í¡©¡Õ¤È¥³¥á¥ó¥È¡£¤µ¤é¤Ë¡Ô¤ï¤¿¤·¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤ÏÀÚ¼Â¤Ê²»³Ú³èÆ°¤ÎÈÏáÆ¤Ê¤ó¤À¡£¤ï¤¿¤·¤ÎÍ§Ã£¤ò±ø¤¹¤Ê¡£¤½¤·¤ÆÃ¯°ì¿Í¤È¤·¤Æ´¶À¤ÎÎ¹¤ò¼ÙËâ¤µ¤ì¤¿¤¯¤Ê¤¤¡Õ¤ÈÂ³¤±¤Æ¤¤¤¿¡£