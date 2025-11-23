TWICE¡¢¹âÍº¤Ç½é¤ÎÂæÏÑ¸ø±é¡¡ÂæÆî½Ð¿È¤Î¥Ä¥¦¥£¡Ö¤Ä¤¤¤ËÍè¤é¤ì¤¿¡×
¡Ê¹âÍº¡¢ÂæËÌÃæ±û¼Ò¡Ë´Ú¹ñ¤Î½÷À¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ë¡¼¥×¡¢¥È¥¥¥ï¥¤¥¹¡ÊTWICE¡Ë¤¬22Æü¡¢½é¤ÎÂæÏÑ¸ø±é¤òÆîÉô¡¦¹âÍº»Ô¤Î¥Ê¥·¥ç¥Ê¥ë¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¡Ê¹âÍº¹ñ²ÈÂÎ°é¾ì¡Ë¤Ç¹Ô¤Ã¤¿¡£Æ±»Ô¤ËÎÙÀÜ¤¹¤ëÂæÆî»Ô½Ð¿È¤ÎÂæÏÑ¿Í¥á¥ó¥Ð¡¼¡¢¥Ä¥¦¥£¡Ê¼þ»Òàñ¡Ë¤Ï¡Ö¤Ä¤¤¤Ë¥á¥ó¥Ð¡¼¤òÏ¢¤ì¤Æ¹âÍº¤ËÍè¤é¤ì¤¿¡×¤ÈÃæ¹ñ¸ì¤ÈÂæÏÑ¸ì¤ÇÏÃ¤·¡¢¥Õ¥¡¥ó¤òÊ¨¤«¤»¤¿¡£
¥ï¡¼¥ë¥É¥Ä¥¢¡¼¡ÖTHIS IS FOR¡×¤Î°ì´Ä¤Ç¡¢23Æü¤Ë¤â¹Ô¤¦¡£³¤³°¤«¤éÍè¤¿¤È¤ß¤é¤ì¤ë¥Õ¥¡¥ó¤âÂ¿¤¯¸«¤é¤ì¤¿¡£¸ø±é¤Î¤¿¤á¤ËÂæÏÑ¤ËÍè¤¿¤È¤¤¤¦ÆüËÜ¤Î¥Õ¥¡¥ó¤Ï¡¢°ìÈÖ¹¥¤¤Ê¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ï¥Ä¥¦¥£¤À¤È¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¸ø±é¤Ç¤ÏÌó30¶Ê¤òÈäÏª¡£½ªÈ×¤Ç¤Ï²Ö²Ð¤âÂÇ¤Á¾å¤²¤é¤ì¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢18Æü¤«¤é¤Ï¥Ä¥¢¡¼¤Î¥Æ¡¼¥Þ¥«¥é¡¼¤Ç¤¢¤ëÀÄ¤ò¥â¥Á¡¼¥Õ¤Ë¤·¤¿¥é¥¤¥È¥¢¥Ã¥×¤¬¡¢Âç¹Á¶¶¤ä¹âÍº¥á¥È¥í¡ÊMRT¡ËÈþÎïÅç±Ø¤Ê¤É»ÔÆâ¤ÎÊ£¿ô¥é¥ó¥É¥Þ¡¼¥¯¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¸ø±é¤Ë¹ç¤ï¤»¡¢ÂæÏÑ¹âÂ®Å´Æ»¡Ê¹âÅ´¡¢¿·´´Àþ¡Ë¤Ï22¡¢23Î¾ÆüÌë¤ËÂæËÌÊýÌÌ¤ÎÎ×»þÎó¼Ö¤ò±¿¹Ô¡£¤Þ¤¿¹âÍº¥á¥È¥í¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢22Æü¤ÎÍøÍÑµÒ¿ô¤Ï±ä¤Ù35Ëü¿Í¤ËÃ£¤·¡¢1ÆüÅö¤¿¤ê¤Î¿ô¤È¤·¤Æ¤Ïº£Ç¯ºÇ¤âÂ¿¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡£¤³¤ÎÆü¤ÏTWICE¤ÎÂ¾¡¢²Î¼ê¤Î¥¦¡¼¥Ð¥¤¡Ê¸àÐÑ¡Ë¤ä¥á¥¤¡¦¥¹¥ó¡ÊÂ¹½ÊÕ»¡Ë¤â»ÔÆâ¤Ç¸ø±é¤ò¹Ô¤Ã¤¿¤³¤È¤¬´Ø·¸¤·¤¿¤È¤ß¤é¤ì¤ë¡£
¡ÊÎÓ¹ªû±¡¢¹¿³Ø¹¡¢²¦¿´ùè¡¿ÊÔ½¸¡§ÅÄÃæ¹¨¼ù¡Ë
