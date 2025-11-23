¥ä¥¯¥ë¥È¡¡¤Ä¤Ð¶åÏº¤¬¡ÖÍèµ¨¤«¤éÌá¤Ã¤Æ¤¤Þ¤¹¡×¡¡¿ÀµÜ¥Õ¥¡¥ó´¶¤ÇÃÓ»³´ÆÆÄ¤¬Êó¹ð¡¢2·î¤ËÃ´Åö¼Ô¤¬»àµî
¡¡¥ä¥¯¥ë¥È¤Ï23Æü¡¢ËÜµò¡¦¿ÀµÜµå¾ì¤Ç¡Ö¥Õ¥¡¥ó´¶¼ÕDAY¡¡2025¡¡presented¡¡by¡¡¥Þ¥¤¥Ê¥Ó¡×¤ò³«ºÅ¤·¡¢º£Ç¯2·î¤ËÃ´Åö¼Ô¤¬»àµî¤·¤Æ³èÆ°¤òµÙ»ß¤·¤Æ¤¤¤ëµåÃÄ¥Þ¥¹¥³¥Ã¥È¡Ö¤Ä¤Ð¶åÏº¡×¤Ë´Ø¤¹¤ëÈ¯É½¤ò¹Ô¤Ã¤¿¡£
¡¡Áª¼êÁ´°÷¤¬¥°¥é¥¦¥ó¥É¤ËÅÐ¾ì¤·¡¢ÃÓ»³Î´´²¿·´ÆÆÄ¡Ê59¡Ë¤¬¥Õ¥¡¥ó¤Ë¤¢¤¤¤µ¤Ä¡£Î¾¼ê¤Ç±©¤Ð¤¿¤¯¥Ý¡¼¥º¤ò¤·¤Ê¤¬¤é¡ÖÍè¥·¡¼¥º¥ó¤«¤é¡¢Èà¤¬Ìá¤Ã¤Æ¤¤Þ¤¹¡£Èà¤È°ì½ï¤Ë³§¤µ¤ó¤È¤È¤â¤Ë±þ±ç¤·¤Æ¤â¤é¤¤¡¢Áª¼ê¤ÎÌöÆ°¤ò¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡×¤È¸Æ¤Ó¤«¤±¤¿¡£¥¹¥¯¥ê¡¼¥ó¤Ë¤â¤Ä¤Ð¶åÏº¤Î»Ñ¤¬±Ç¤·½Ð¤µ¤ì¤ë¤È¡¢¿ÀµÜ¤Ë¶î¤±¤Ä¤±¤¿¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¤É¤è¤á¤¤ÈÂç¤¤ÊÇï¼ê¤¬µ¯¤³¤Ã¤¿¡£
¡¡6·î25Æü¤ËÅÔÆâ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¥ä¥¯¥ë¥ÈËÜ¼Ò¤Î³ô¼çÁí²ñ¤ÇÂ¿¤¯¤Î³ô¼ç¤«¤é¡Ö²¿¤é¤«¤Î·Á¤ÇÌá¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤È¶¯¤¤Í×Ë¾¤¬¤¢¤ê¡¢ÎÓÅÄÅ¯ºÈµåÃÄ¼ÒÄ¹¤Ï¡Ö¤Ä¤Ð¶åÏº¤Ë´Ø¤·¤ÆÂçÊÑÂ¿¤¯¤Î¤´°Õ¸«¤ä¤³¤ì¤«¤é¤ÎÊý¸þÀ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ªÏÃ¤ò¤¦¤«¤¬¤Ã¤¿¡£31Ç¯¤«¤±¤Æ¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤È¥Õ¥¡¥ó¤È³§¤µ¤ó¤È°é¤Æ¤Æ¤¤¿¥Þ¥¹¥³¥Ã¥È¡£³§¤µ¤ó¤Î°Õ¸«¤ò¿¿Ùõ¡Ê¤·¤ó¤·¡Ë¤Ë¼õ¤±»ß¤á¤Æ¡¢¤â¤¦¾¯¤·¸¡Æ¤¤ò½Å¤Í¤ÆºÆÅÐ¾ì¤µ¤»¤¿¤¤¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¤´´üÂÔ¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ì¤Ð¡×¤È²óÅú¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢3·î26Æü¤Ë¤Ï¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤òÄÌ¤¸¡Ö¤Ä¤Ð¶åÏº¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î¤ªÀ¼¤ä¤ªÌä¹ç¤»¤ò¤¤¤¿¤À¤¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£¥Õ¥¡¥ó¤Î³§¤µ¤Þ¤«¤é¤Î¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¤Ä¤Ð¶åÏº¤Ø¤Î»×¤¤¤ò¡¢µåÃÄ¤È¤·¤Æ¤â°ì¤Ä°ì¤ÄÂçÀÚ¤Ë¼õ¤±»ß¤á¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£¤Ä¤Ð¶åÏº¤Î³èÆ°¤Ï¤·¤Ð¤é¤¯µÙ»ß¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¥°¥Ã¥º¤ÎÈÎÇä¤Ê¤É¤Ï¤³¤ì¤Þ¤Ç¤É¤ª¤ê·ÑÂ³¤ò¤·¤Æ¤¤¤¯Í½Äê¤Ç¤¹¡£º£¸å¤Î³èÆ°¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç31Ç¯¤«¤±¤Æ¥Õ¥¡¥ó¤Î³§¤µ¤Þ¤È°ì½ï¤Ë°é¤Æ¤Æ¤¤¿¤Ä¤Ð¶åÏº¤Ø¤Î»×¤¤¤òÂçÀÚ¤Ë¤·¡¢¸¡Æ¤¤ò½Å¤Í¤Æ»²¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢°ú¤Â³¤¤ªÂÔ¤Á¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¤è¤¦¡¢¤ª´ê¤¤¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡×¤È¸Æ¤Ó¤«¤±¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¤Ä¤Ð¶åÏº¤Ïº£Ç¯2·î¡¢µåÃÄ¤¬¡ÖÂÎÄ´ÉÔÎÉ¤Î¤¿¤á¡¢ËÜÆü¤è¤ê¤·¤Ð¤é¤¯¤Î´Ö¡¢¥¤¥Ù¥ó¥ÈÅù¤Ø¤Î½Ð±é¤ò¸«¹ç¤ï¤»¤ë¤³¤È¤ò¤ªÃÎ¤é¤»¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡×¤ÈÈ¯É½¡£¤½¤·¤ÆÆ±19Æü¡¢µåÃÄ¤Ï¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤Ë¡ÖµåÃÄ¤«¤é¤Î¤ªÃÎ¤é¤»¡×¤ò¥¢¥Ã¥×¤·¡Ö¤³¤ì¤Þ¤Ç¡¢¤Ä¤Ð¶åÏº¤ò»Ù¤¨¤Æ¤¤¿¼Ò°÷¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤¬±ÊÌ²¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£µåÃÄ¥Þ¥¹¥³¥Ã¥È¤È¤·¤Æ¡¢¤³¤³¤Þ¤Ç°é¤Æ¤Æ¤¯¤ì¤¿¸ùÀÓ¤Ë´¶¼Õ¤È·É°Õ¤òÉ½¤·¤Þ¤¹¡£ÂÎÄ´ÉÔÎÉ¤ÎÈ¯É½°ÊÍè¡¢²¹¤«¤¤Îå¤Þ¤·¤Î¤ª¸ÀÍÕ¤ò¤¿¤¯¤µ¤óÄºÂ×¤·¡¢À¿¤Ë¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£Ê»¤»¤Æ¡¢¤Ä¤Ð¶åÏº¤Î³èÆ°¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¤·¤Ð¤é¤¯¤Î´ÖµÙ»ß¤È¤Ê¤ë¤³¤È¤ò¤ªÃÎ¤é¤»¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡×¤ÈÊó¹ð¡£2025Ç¯¥·¡¼¥º¥ó¤Ï¡¢Ëå¤Î¡Ö¤Ä¤Ð¤ß¡×¤¬¤Ä¤Ð¶åÏº¤ÎÊ¬¤âµå¾ì¤Ç¥Õ¥¡¥ó¤òÀ¹¤ê¾å¤²¤Æ¤¤¤¿¡£