¥À¥¦¥ó¥¹¥±¡¼¥ë¤Ç4K¤È1080pÆ±»þ½ÐÎÏ²ÄÇ½¤ÊHDMIÊ¬ÇÛ´ï / ¥Õ¥ì¥Ã¥·¥å¥Í¥¹¥Ð¡¼¥¬¡¼¡¢¤´¤Á¤½¤¦¥Ð¡¼¥¬¡¼¤òÈ¯Çä¤Ø¡Ú¤Þ¤È¤áµ»ö¡Û
¥µ¥ó¥ï¥µ¥×¥é¥¤³ô¼°²ñ¼Ò¤¬±¿±Ä¤·¤Æ¤¤¤ëÄ¾ÈÎ¥µ¥¤¥È¡Ø¥µ¥ó¥ï¥À¥¤¥ì¥¯¥È¡Ù¤Ï¡¢½ÐÎÏ2¤Ë¥À¥¦¥ó¥¹¥±¡¼¥é¡¼¤òÅëºÜ¤·¡¢4K¤È1080p¤Ê¤É°Û²òÁüÅÙ¤Î¥Ç¥£¥¹¥×¥ì¥¤¤òºÇÅ¬É½¼¨¤ÇÆ±»þÀÜÂ³²ÄÇ½¤Ê4K/60Hz¡¦HDRÂÐ±þ¤ÎHDMIÊ¬ÇÛ´ï¡Ê2Ê¬ÇÛ¡Ë¡Ö400-VGA030¡×¤òÈ¯Çä¤·¤¿¡£²òÁüÅÙ¤Î°Û¤Ê¤ë2Âæ¤Î¥Ç¥£¥¹¥×¥ì¥¤¤òÀÜÂ³¤·Æ±»þ½ÐÎÏ¤Ç¤¤ë¡£ËÜÀ½ÉÊ¤Ï¡¢²òÁüÅÙ¤Î°Û¤Ê¤ë2Âæ¤Î¥Ç¥£¥¹¥×¥ì¥¤¤òÀÜÂ³¤·Æ±»þ½ÐÎÏ¤¹¤ë¤³¤È¤â²ÄÇ½¤ÊHDMIÊ¬ÇÛ´ï¡£1Âæ¤ÎHDMIµ¡´ï¤Î¿®¹æ¤ò¹â²è¼Á¡¦¹â²»¼Á¤Î¤Þ¤Þ2Âæ¤ÎHDMIÆþÎÏÃ¼»ÒÉÕ¤µ¡´ï¡Ê¥Ç¥£¥¹¥×¥ì¥¤¡¦¥×¥í¥¸¥§¥¯¥¿¡¼Åù¡Ë¤ËÆ±»þ¤ËÊ¬ÇÛ½ÐÎÏ¤Ç¤¤ë¡£
¥í¥ï¥¤¥É¥°¥ë¡¼¥×¤Î³ô¼°²ñ¼Ò¥Õ¥ì¥Ã¥·¥å¥Í¥¹¤Ï¡¢2025Ç¯11·î26Æü¡Ê¿å¡Ë¤è¤ê¡¢¥Ï¥ó¥Ð¡¼¥¬¡¼¥Á¥§¡¼¥ó¡Ö¥Õ¥ì¥Ã¥·¥å¥Í¥¹¥Ð¡¼¥¬¡¼¡×¤Ë¤Æ¡¢Åß¤Ë½Ü¤ò·Þ¤¨¤ëµþÅÔ¤ÎÅÁÅýÌîºÚ¡È¶å¾ò¥Í¥®¡É¡¢µþÅÔÈ¯¾Í¤Î¾åÉÊ¤Ê´Å¤ß¤È¿¼¤¤¥³¥¯¤Î¡ÈÀ¾µþÌ£Á¹¡É¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿¡Ö¶å¾ò¥Í¥®¤ÈÀ¾µþÌ£Á¹¤Î¹õÌÓÏÂµí¥Ð¡¼¥¬¡¼¡×¤È¡Ö¥Ç¥£¥Ã¥×¥Ý¥Æ¥È À¸¼·Ì£¥¿¥ë¥¿¥ë¡×¤ò´ü´Ö¸ÂÄê¤ÇÈ¯Çä¤¹¤ë¡£
¢£13ÂæÆ±»þÀÜÂ³¡ª¡È¸ÄÊÌ¥¹¥¤¥Ã¥Á¡Ü¥»¥ë¥Õ¥Ñ¥ï¡¼¡É¤Ç½¼ÅÅ¤âÄÌ¿®¤â¤³¤ì1Âæ¤Ç´°·ë¤¹¤ëUSB¥Ï¥Ö
¥µ¥ó¥ï¥µ¥×¥é¥¤³ô¼°²ñ¼Ò¤¬±¿±Ä¤·¤Æ¤¤¤ëÄ¾ÈÎ¥µ¥¤¥È¡Ø¥µ¥ó¥ï¥À¥¤¥ì¥¯¥È¡Ù¤Ï¡¢ºÇÂç13¥Ý¡¼¥È¤òÈ÷¤¨¡¢AC¥¢¥À¥×¥¿¤Ë¤è¤ë°ÂÄê¤·¤¿µëÅÅ¤È5Gbps¤Î¹âÂ®ÄÌ¿®¤òÎ¾Î©¤·¤¿¡¢¸ÄÊÌ¥¹¥¤¥Ã¥ÁÉÕ¤¤Ç¡¢É¬Í×¤Êµ¡´ï¤À¤±¤ò¸úÎ¨Åª¤Ë»È¤¨¤ë¥»¥ë¥Õ¥Ñ¥ï¡¼USB¥Ï¥Ö¡Ö400-HUBA50GM¡×¤òÈ¯Çä¤·¤¿¡£¥Þ¥¦¥¹¤ä¥¡¼¥Ü¡¼¥É¡¢¥¹¥Þ¡¼¥È¥Õ¥©¥ó¡¢HDD¤Ê¤É¡¢Â¿¿ô¤ÎUSBµ¡´ï¤òÆ±»þ¤ËÀÜÂ³²ÄÇ½¡£¥±¡¼¥Ö¥ë¤ÎÈ´¤º¹¤·¤ò·«¤êÊÖ¤¹É¬Í×¤¬¤Ê¤¯¡¢ºî¶È¸úÎ¨¤¬ÂçÉý¤Ë¸þ¾å¤¹¤ë¡£¥ª¥Õ¥£¥¹¤Ç¤âºßÂð¥ï¡¼¥¯¤Ç¤â¡¢¼þÊÕµ¡´ï¤ò¤Þ¤È¤á¤ÆÀ°Íý¤·¤¿¤¤Êý¤ËºÇÅ¬¤À¡£USB 3.2 Gen1¡Ê5Gbps¡ËÂÐ±þ¤Ë¤è¤ê¡¢ÂçÍÆÎÌ¥Ç¡¼¥¿¤Î¥Ð¥Ã¥¯¥¢¥Ã¥×¤äÆ°²è¥Õ¥¡¥¤¥ë¤ÎÅ¾Á÷¤â¥¹¥à¡¼¥º¡£³°ÉÕ¤±HDD¤äSSD¤òÊ£¿ôÀÜÂ³¤·¤Æ¤â¡¢°ÂÄê¤·¤¿Â®ÅÙ¤ò°Ý»ý¤¹¤ë¡£¥×¥í¤Î¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿¡¼¤ä¥Ó¥¸¥Í¥¹¥æ¡¼¥¶¡¼¤Ë¤âÍê¤ì¤ë¹âÀÇ½»ÅÍÍ¤À¡£
¢£¥â¥Ë¥¿¡¼¾å¤Î¶õ´Ö¤òÍ¸ú¤Ë³èÍÑ¤Ç¤¤ë´ù¾å¥é¥Ã¥¯
¥µ¥ó¥ï¥µ¥×¥é¥¤³ô¼°²ñ¼ÒÈÏ¤Ï¡¢¥â¥Ë¥¿¡¼¾å¤Î¥Ç¥Ã¥É¥¹¥Ú¡¼¥¹¤òÍ¸ú³èÍÑ¤·¡¢¥Ç¥¹¥¯¼þ¤ê¤ò¤¹¤Ã¤¤ê¤ÈÀ°ÍýÀ°ÆÜ¤Ç¤¤ë´ù¾å¥é¥Ã¥¯¡ÖMR-71W¡ÊÉý650mm¡Ë¡×¡ÖMR-72W¡ÊÉý800mm¡Ë¡×¤òÈ¯Çä¤·¤¿¡£»¶¤é¤«¤ê¤¬¤Á¤Ê¥Ç¥¹¥¯¼þ¤ê¤Î¾®Êª¤òÃª¾å¤ËÃÖ¤±¤ë¤Î¤Ç¡¢À°ÍýÀ°ÆÜ¤È»ëÇ§À¤¬¸þ¾å¤¹¤ë¡£¥¬¥¿¤Ä¤¤òËÉ»ß¤¹¤ë¥¢¥¸¥ã¥¹¥¿¡¼»ÅÍÍ¤À¡£¥Ç¥¹¥¯¤Î¾å¤Î¾®Êª¤ä¥×¥ê¥ó¥¿¡¼¤Ê¤É¤Îµ¡´ï¤òÃÖ¤¯¤³¤È¤Ç¡¢¥Ç¥¹¥¯¤ò¹¤¯»È¤¨¤ë¡£¤è¤¯»È¤¦Êª¤òÃª¾å¤ËÃÖ¤¤¤Æ¡¢À°ÍýÀ°ÆÜ¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£¥«¥ì¥ó¥À¡¼¤ä¥Ú¥óÎ©¤Æ¤Ê¤É¤Î¾®Êª¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢¥×¥ê¥ó¥¿¡¼¤Ê¤É¤ÎÂç¤¤á¤Îµ¡´ï¤âºÜ¤»¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£
¢£ºßÂð¤â¥ª¥Õ¥£¥¹¤â²÷Å¬¤Ë¡ª¥Á¥§¥¢¤Ë¸åÉÕ¤±¤Ç¤¤ë¥¢¡¼¥à¥ì¥¹¥È
¥µ¥ó¥ï¥µ¥×¥é¥¤³ô¼°²ñ¼Ò¤¬±¿±Ä¤·¤Æ¤¤¤ëÄ¾ÈÎ¥µ¥¤¥È¡Ø¥µ¥ó¥ï¥À¥¤¥ì¥¯¥È¡Ù¤Ï¡¢¥Á¥§¥¢¤Ë¸åÉÕ¤±¤Ç¤¤Æ²÷Å¬»ÑÀª¤ò¥µ¥Ý¡¼¥È¤¹¤ë¥¢¡¼¥à¥ì¥¹¥È¡Ö200-TOK028BK¡ÊÃ±ÉÊ¡Ë¡×¤È¡Ö200-TOK028BK-2¡Ê2¸Ä¥»¥Ã¥È¡Ë¡×¤òÈ¯Çä¤·¤¿¡£´ûÂ¸¤Î°Ø»Ò¤Ë¼è¤êÉÕ¤±¤ë¤À¤±¤Ç¡¢ÍýÁÛÅª¤Ê¹â¤µ¤ËÄ´À°¤Ç¤¤ë¤¿¤á¡¢¤Ò¤¸³Ý¤±¤Î¹â¤µ¤¬¹ç¤ï¤º¡¢¸ª¤³¤ê¤ä»ÑÀª¤ÎÊø¤ì¤ËÇº¤à¿Í¤Ë¤â¤ª¤¹¤¹¤á¤À¡£¥Î¥Ö¤ò²ó¤¹¤À¤±¤Ç4.3cm¡Á11.5cm¤ÎÌµÃÊ³¬Ä´À°¤¬²ÄÇ½¡£ÂÎ³Ê¤äºî¶È¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ¡¢ºÇÅ¬¤Ê¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤ò´ÊÃ±¤Ë¼Â¸½¤¹¤ë¡£¥¢¡¼¥à¥ì¥¹¥È¤Ë¤ÏÄãÈ¿È¯¥¯¥Ã¥·¥ç¥ó¤òºÎÍÑ¡£ÏÓ¤òÍ¥¤·¤¯»Ù¤¨¡¢Ä¹»þ´Ö¤Î¥Ñ¥½¥³¥óºî¶È¤ä¥²¡¼¥àÃæ¤Ç¤âÈè¤ì¤Ë¤¯¤¤Àß·×¤À¡£¤ä¤ï¤é¤«¤Ê¿¨´¶¤È¤·¤Ã¤«¤ê¤·¤¿¥µ¥Ý¡¼¥ÈÎÏ¤Ç¡¢ºî¶ÈÃæ¤Î¥¹¥È¥ì¥¹¤ò·Ú¸º¤·¡¢¼«Á³¤Ê»ÑÀª¤ò¥¡¼¥×¤Ç¤¤ë¡£
¢£ÏÂ¤ÎìÔÂô¤Ç°ìÇ¯¤ò¡È¤Í¤®¡É¤é¤¦¡ª¥Õ¥ì¥Ã¥·¥å¥Í¥¹¥Ð¡¼¥¬¡¼¡¢¤´¤Á¤½¤¦¥Ð¡¼¥¬¡¼¤òÈ¯Çä¤Ø
¢£¥À¥¦¥ó¥¹¥±¡¼¥ë¤Ç4K¤È1080pÆ±»þ½ÐÎÏ²ÄÇ½¤ÊHDMIÊ¬ÇÛ´ï
